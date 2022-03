Massenunterkünfte für Ukrainer: Sachsen fehlen Wohnungen für Geflüchtete

Dresden

Der Freistaat Sachsen wird voraussichtlich die eigenen Ansprüchen bei der Unterbringung der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer nicht erfüllen können. Zwar hatte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vergangene Woche betont, dass die Geflüchteten schnell in Wohnungen und nicht Massenunterkünfte unterkommen sollen. Das wird nach LVZ-Informationen nicht gelingen. Entsprechende Absprachen wurden im Lenkungsausschuss der Regierung getroffen.

Vor allem in den kreisfreien Städten Leipzig, Dresden und Chemnitz besteht demnach das Problem, dass der Wohnraum grundsätzlich knapp ist. Eine Unterbringung in Hallen werde deswegen „unumgänglich“ sein, hieß es. In den kreisangehörigen Städten seien zwar Wohnungen vorhanden. Allerdings sind sie unmöbliert. Es müssten Einrichtungsgegenstände, vor allem Küchen beschafft werden. Zudem seien die Objekte seit langem unbewohnt, der genaue Zustand unklar.

Keine Erstaufnahme-Kapazität wie 2015 und 2016

Die Landesregierung wird die Erstaufnahmekapazitäten aber nicht in derselben Größe wie in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 und 2016 vorhalten können, wie sie im Lenkungsausschuss betonte. Damals waren in einem Kraftakt bis zu 22.000 Plätze aufgebaut. Das sei „nicht mehr zu schaffen“.

Möglicherweise ist diese Größenordnung auch nicht notwendig. Im Gegensatz zu Asylbewerbern müssen die Ukrainer nicht in einer Erstaufnahme unterkommen, weil ihr Schutzstatus als Kriegsflüchtlinge bereits geklärt ist. Der Freistaat nutzt die Einrichtungen aktuell als „Puffer“, um den Kommunen Zeit für die Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten zu verschaffen. Derzeit sind in den Erstaufnahmen 3340 Ukrainer registriert.

Kommunen drängen auf gleichmäßige Verteilung

Bis Ende der Woche sollen die Kommunen nach derzeitigem Stand melden, wie viele Wohnungen für die Geflüchteten zur Verfügung stehen. Die reguläre Umverteilung soll kommende Woche beginnen. Einige Kommunen haben bereits freiwillig Ukrainer aus den Erstaufnahmen aufgenommen. Zudem treffen beispielsweise in den großen Städten Geflüchtete in nennenswerter Zahl ein, die die Städte selbstständig versorgen.

Die Städte und Gemeinden drängen deswegen auf eine gleichmäßige Verteilung der Geflüchteten auf alle Regionen. Im Lenkungsausschuss der Regierung haben sie sich nach LVZ-Informationen dafür eingesetzt haben, dass darum Ukrainer angerechnet werden, die bereits direkt in der jeweiligen Kommunen angekommen sind. Die kommunale Ebene pocht darüber hinaus weiter auf eine Absicherung der Unterbringungskosten. Ministerpräsident Kretschmer hat den Kommunen zugesagt, dass die Auslagen übernommen würden. Allerdings ist das auch abhängig von Zusagen des Bundes.

Sonderzug nach Leipzig

Die Landesdirektion Sachsen lässt mittlerweile Sonderzüge mit Geflüchteten die Erstaufnahme in der Leipziger Messe anfahren. Sowohl am Dienstag als auch Mittwoch wurden Flüchtlinge von der deutsch-polnischen Grenze bei Görlitz dorthin gebracht. Ziel sei es, den Landkreis und die Stadt Görlitz „bei der Unterbringung und Weiterleitung“ zu entlasten, teilte die zuständige Landesdirektion mit. Der Zug am Mittwoch hielt am Dresdner und Leipziger Hauptbahnhof, damit Geflüchteten selbstständig weiterreisen konnten.

Von Kai Kollenberg