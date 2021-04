Maskenpflicht und Doppel-Test: Das gilt für Sachsens Schüler ab 12. April

Leipzig

Sachsen hat seit dem 1. April neue Corona-Regeln. Welche Folgen hat die verschärfte Schutzverordnung für die Schulen? Was kommt auf Schülerinnen und Schüler nach dem Ende der Osterferien ab 12. April zu? Ein Überblick eine Woche vor dem Start:

Ab welcher Klasse gilt Maskenpflicht im Unterricht?

Ab der Klasse 5 gilt eine Maskenpflicht auch im Unterricht, der ab 12. April weiterhin im Wechselmodell stattfinden soll. Die neue Schutzverordnung schreibt eine medizinische oder FFP2-Maske beziehungsweise eine „vergleichbare Atemschutzmaske, jeweils ohne Ausatemventil“ vor. Damit will der Freistaat auf die hohen Infektionszahlen reagieren. Weiterhin gilt: Alle Schüler, Lehrkräfte, sonstiges Personal und Eltern müssen auf dem Gelände der Schule und im Schulgebäude eine der genannten Masken tragen.

Gibt es Ausnahmen von der Maskenpflicht?

Bislang musste nur im Schulgebäude ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der im Klassenzimmer am Platz abgenommen werden durfte. Auch im Eingangsbereich von Kitas, Schulen und Internaten sind die Masken weiterhin vorgeschrieben. Ausnahmen gibt es nun nur noch im Außengelände der Schulen, wenn der Mindestabstand von anderthalb Meter eingehalten werden kann. Darüber hinaus müssen auch in Grundschulen und Horten sowie in Förderschulen (Sekundarstufe 1 und Werkstufe) in den Unterrichts- und Gruppenräumen keine Masken getragen werden.

Können sich Eltern die Kosten für Masken zurückholen?

Nein, Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte auf Nachfrage bei der Vorstellung der Corona-Schutzverordnung darauf hingewiesen, dass das in den Bereich der Eigenverantwortung fällt. Der Minister betonte, dass es kostengünstige OP-Masken in der Mehrfach-Packung schon für geringe zweistellige Euro-Beträge gebe.

Wie wird die Schulbesuchspflicht geregelt?

Konnten bislang nur Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 von der Präsenzbeschulung abgemeldet werden, ist dies nun für alle möglich. Die Kinder oder Jugendlichen können dann die Lernzeit zuhause („Häusliche Lernzeit“) verbringen und werden mit Lernaufgaben versorgt. Mit einer vollumfänglichen Betreuung der Schülerinnen und Schüler durch Lehrkräfte, wie im Präsenzunterricht, kann allerdings nicht gerechnet werden. Diese Abmeldung gilt zunächst für die Dauer der Corona-Schutzverordnung, also bis 18. April.

Ist der Schulbesuch an eine Testpflicht gekoppelt?

Ja, bisher mussten Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen nur einmal pro Woche eine ärztliche Bescheinigung oder ein negatives Testergebnis vorweisen. Mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung wird die Testpflicht für diese Gruppe auf zwei Mal wöchentlich verdoppelt und auch auf die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe ausgedehnt. Die Regelung für das Schulpersonal bleibt wie bisher bei zwei Mal pro Woche.

Wie werden die Tests durchgeführt?

Die Tests werden ab der Primarstufe in der Regel im Klassenverband durchgeführt und sind Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht. Die Pädagogen sollen die Schülerinnen und Schüler unterstützen.

Sind Tests zu Hause möglich und werden sie anerkannt?

Ja, die sogenannte „qualifizierte Selbstauskunft“ kann als Test zu Hause durchgeführt werden. Das war schon in der alten Corona-Verordnung so festgehalten. Wenn Eltern das möchten, weil sie Ängste und Sorgen vor den Folgen für ihre Kinder haben und die geschützte Umgebung bevorzugen, ist das weiterhin möglich. Auf der Website des Sozialministeriums gibt es dafür ein Formular, das dann ausgefüllt werden muss. Möglich sind auch qualifizierte Attests von Ärzten, Apothekern oder offiziellen Teststationen.

Wie wird unterrichtet?

In Grund- und Förderschulen findet wie bisher eingeschränkter Regelbetrieb statt. Das bedeutet, die Gruppen und Klassen müssen streng getrennt werden. Für den Unterricht ab Klassenstufe fünf müssen die Klassen wie bisher geteilt werden (Wechselmodell). Für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen findet der Unterricht wie bisher in Präsenz statt und grundsätzlich in den Fächern und Lernfeldern der jeweiligen Abschlussprüfung. Der Präsenzunterricht kann im Wechselmodell erfolgen.

Wie sicher ist der Unterrichtsstart am 12. April?

Hundertprozentige Sicherheit gibt es in der Corona-Pandemie nicht. Aber sowohl Landesregierung als auch die Opposition haben vor dem Start der neuen Corona-Schutzverordnung immer wieder betont, dass der Schul- und Kitabetrieb unbedingt aufrecht erhalten werden soll. Das gilt auch, wenn Sachsen voraussichtlich am 11. April die neue Grenze von 1300 Corona-Patienten erreichen sollte, die dann das Zurückfahren von Lockerungen nach sich ziehen würde. Kitas und Schulen sollen trotzdem so lange wie möglich geöffnet bleiben. „Es geht um den chancengerechten Bildungszugang für alle“, sagte die SPD-Gesundheitsexpertin Simone Lang.

Wie stehen Elternvertreter zur Maskenpflicht?

Der Landeselternrat (LER) sieht die neue Maskenpflicht als Bestandteil des Gesamtkonzeptes im Bildungsbereich: „Wir müssen alles dafür tun, um Schulen möglichst sicher zu machen. Nur so kann der Unterricht längerfristig stattfinden“, sagte die LER-Vize Nadine Eichhorn. Viele Schüler wie auch Eltern würden unter der aktuellen Situation leiden. Sorgen bereitet dem Landeselternrat allerdings das noch unzureichende Konzept für die Grundschulen: Hier sei zwar mit der Testpflicht für das Personal nachgebessert worden, aber auch für den Schutz der Kinder müsse noch mehr unternommen werden.

Von André Böhmer und Andreas Debski