Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen und neue Corona-Regeln in Sachsen ab Montag

Das Land Sachsen verschärft angesichts steigender Corona-Zahlen die Maskenpflicht. Ab Montag gilt sie auch an öffentlichen Plätzen. Allerdings sollen die Landkreise in ihren Verfügungen entscheiden, welche Plätze das konkret betrifft. Das gab Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Mittwoch in einem Interview mit Leipzig Fernsehen bekannt. Bereits am Donnerstag soll die neue Corona-Schutz-Verordnung vorgestellt werden und schon am Montag in Kraft treten. Ursprünglich war dies erst für Anfang November geplant.

Mehrfach appellierte Köpping an die Eigenverantwortung der Bevölkerung, damit die zweite Corona-Welle kontrolliert werden könne. „Wo der vorgeschriebene Abstand nicht eingehalten werden kann, sollte ein Nasen-Mundschutz getragen werden“, so Köpping. Auch Betriebe mit einer höheren Zahl von Beschäftigten sollen die Masken-Vorschrift umsetzen. Ursprünglich war geplant, die neue Verordnung bis Anfang Januar laufen zu lassen, doch „das werden wir wegen der veränderlichen Situation nicht tun können“, so die 62-Jährige.

Sobald das Bundesland die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Ansteckungen auf 100.000 Einwohner erreicht habe, werde es weitere Veränderungen geben müssen. Mit Stand Mittwoch (12.30 Uhr) lag Sachsen bei 49,0. Es gab seit Dienstag 611 Neuinfektionen im Freistaat – so viele wie noch nie an einem einzelnen Tag.

Mehr Kontrollen in Gastronomie

Die Ministerin sieht die aktuelle Regelung als einen angemessenen Weg. Trotz der hohen Corona-Fallzahlen in Tschechien sei eine Schließung der Grenze zum Nachbarland keine Option. Köpping empfahl jedoch, Reisen nur zu unternehmen, wenn sie zwingend nötig seien. Für die Gastronomie kündigte sie verstärkte Kontrollen an. Wenn aktuell beispielsweise auf der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße Zelte aufgebaut werden, sei das so lange in Ordnung, wie das mit dem Hygienekonzept vereinbar sei. „Wird das nicht eingehalten, muss jeder damit rechnen, dass seine gastronomische Einrichtung geschlossen werden kann.“

Das von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) ausgesprochene Verbot von Alkoholausschank, das nicht nur für den Weihnachtsmarkt gilt, sondern für die gesamte Innenstadt gilt, verteidigte sie. „Bei der Verbreitung des Virus’ spielt Alkohol eine große Rolle.“

Medizinische Versorgung gesichert

Einig ist man sich in der sächsischen Landesregierung darüber, dass auch bei einer Verschärfung der Lage „Schulen und Kitas die letzten Bereiche sein sollten, wo man eventuell eine Schließung anordnen muss.“ Auch soll vermieden werden, Pflegeheime erneut komplett abzuriegeln. Was die medizinische Versorgung angeht, habe sich die Zahl der Krankenhaus-Patienten zuletzt zwar wöchentlich verdoppelt, bislang sieht Köpping aber keine Engpässe, das Land verfüge über genügend Intensivbetten.

Unterschiede beispielsweise in puncto Maskenpflicht sind laut Köpping von Landkreis zu Landkreis verschieden, es komme auf die jeweilige Situation an, die grundsätzliche Verordnung punktuell zu erweitern oder zu konkretisieren. Den Vorwurf der Panikmache lässt die Ministerin nicht gelten. „Wenn wir uns an die Regeln halten, kommen wir gut durch die zweite Welle.“

