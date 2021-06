Maske, Test, Elternabend: Das gilt ab 14. Juni in Sachsens Schulen

Dresden

In Sachsens Kitas und Schulen zieht allmählich wieder der Alltag ein: Ab 14. Juni werden die Corona-Maßnahmen weitgehend gelockert. Allerdings bleibt es bei der Testpflicht für alle, die am Unterricht teilnehmen. Die Verordnung gilt zunächst bis 30. Juni. „Ich halte die Lockerungsschritte nicht nur für verantwortbar, sondern für zwingend geboten. Kinder und Jugendliche haben unter dem Lockdown sehr gelitten. Damit muss jetzt Schluss sein“, sagte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Dienstag.

Ab welcher Inzidenz findet Regelbetrieb statt?

Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100, findet in den Schulen der Normalbetrieb für alle Klassen und damit für alle Schülerinnen und Schüler statt. Das heißt, der über Wochen und Monate praktizierte Wechselunterricht und das Homeschooling sind vorbei. Aufgrund der gesunkenen Inzidenzen gilt dies ab kommenden Montag in ganz Sachsen. Auch Kindertageseinrichtungen sind dann wieder im Regelbetrieb geöffnet – mit offenen Gruppen, pädagogischen Konzepten und keinen weiteren Einschränkungen.

Müssen weiterhin Masken getragen werden?

Liegt die regionale Sieben-Tage-Inzidenz unter 35, können Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal im gesamten Schulgebäude auf die Masken verzichten. Nach wie vor wird das Tragen einer medizinischen Gesichts-, FFP2-Maske oder vergleichbaren Atemschutzmaske (zum Beispiel KN95/N95) jedoch empfohlen. Laut Kultusminister Piwarz kann schulintern eine Maskenpflicht etwa auf Fluren festgeschrieben werden. Schulfremde – wie zum Beispiel Eltern oder Handwerker – müssen immer eine Maske tragen.

Bleibt die Testpflicht bestehen?

Ganz klar: Ja. Die Testpflicht ist quasi der Preis, um die Masken weglassen zu können. Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich weiterhin zweimal pro Wochen selbst testen. Gleiches gilt für das Schulpersonal. Die Testpflicht gilt nicht für Personen, die nachweisen, dass sie über einen vollständigen Impfschutz (14 Tage nach der Zweitimpfung) verfügen oder die von einer Covid-19-Infektion genesen sind.

Sind Selbstauskünfte wieder erlaubt?

Nein. Die Selbstauskunft – wie sie beispielsweise von Eltern im Frühjahr ausgestellt werden durfte – ist weiterhin nicht zulässig. Der Grund ist eine Bundesverordnung, die die Selbsttests unter Aufsicht vorschreibt. Gestattet sind aber Bescheinigungen über tagesaktuelle Schnelltests, wie sie unter anderem Testzentren anbieten, die nicht älter als 24 Stunden sein dürfen.

Müssen die Kinder nun wieder in die Schule gehen?

Das bleibt weiterhin den Eltern überlassen – die Schulbesuchspflicht ist ausgesetzt. Damit können sich alle Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht schriftlich abmelden (lassen). Diese Abmeldung muss durch Belange des Infektionsschutzes begründet sein.

Wann dürfen Eltern in die Kitas und Schulen?

Grundsätzlich ist sowohl in Kitas als auch in Schulen das Bringen und Abholen der Kinder gestattet – mit Maske, ohne Test. Eltern, die ihre Kinder zur Eingewöhnung in die Kita begleiten, müssen dagegen einen tagesaktuellen Test beziehungsweise eine vollständige Impfung oder Genesung nachweisen. Ab kommenden Montag sind auch Elternabende wieder erlaubt, sofern die Inzidenz stabil unter 35 liegt – mit Maske, ohne Test.

Welche Voraussetzungen gelten für die Grenzwerte?

Im Gegensatz zur bisherigen Corona-Schutzverordnung wird der Zeitraum, in dem der Grenzwert von 35 unterschritten wird, verkürzt und vereinheitlicht. Für alle Schwellen gilt nun die sogenannte 5+2-Regel: Die Inzidenzen müssen an fünf aufeinander folgenden Tagen die entsprechende Inzidenz unterschreiten, damit am übernächsten Tag die Lockerungen inkrafttreten können. Bleibt es bei der aktuellen positiven Entwicklung, können die Erleichterungen unter der 35er-Grenze ab 14. Juni unter anderem in Leipzig, Dresden und Chemnitz sowie den Landkreisen Nordsachsen, Mittelsachen und Leipzig umgesetzt werden.

Ab wann dürfen Klassenfahrten stattfinden?

Ab kommenden Montag (14. Juni) sind Klassenfahrten innerhalb Deutschlands wieder erlaubt, sofern sich die jeweilige Schule im Regelbetrieb befindet. Die Inzidenz muss also stabil unter 100 liegen, was in Sachsen derzeit überall der Fall ist.

Was passiert, wenn die 100er-Grenze wieder überschritten werden sollte?

Aufgrund der sinkenden Inzidenzen gilt dies momentan als unwahrscheinlich, doch auch für dieses Szenario gibt es bereits klare Regeln: Oberhalb eines Inzidenzwertes von 100 gilt die Bundesnotbremse nach dem Infektionsschutzgesetz. Grundsätzlich gilt für den Schulbetrieb: Ab einer Inzidenz von über 100 ist Wechselunterricht vorgeschrieben, ab einem Wert von über 165 ist nur noch Distanzunterricht erlaubt.

Von Andreas Debski