Marode Straßen in Sachsen: Kommunen wollen 100 Millionen Euro mehr

Dresden

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegen fast genau 100 Millionen Euro: So viel Geld wäre notwendig, um alle aktuellen Straßenbau-Wünsche der sächsischen Gemeinden und Landkreise zu erfüllen. Doch dieses Geld wird es nicht geben. „Förderung heißt nicht Verpflichtung und auch nicht Anspruch – denn sie gehört zu den freiwilligen Aufgaben des Freistaates“, erteilt Verkehrs-Staatssekretärin Ines Fröhlich (SPD) am Montag eine klare Absage.

Städte- und Gemeindetag wirft Vernachlässigung vor

Zuvor hatte Bert Wendsche, der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG),der Landespolitik vorgeworfen, die kommunalen Straßen verkommen zu lassen: „Sachsen muss sich auf schlechte kommunale Straßen und Brücken als Dauerzustand einrichten.“ Seit Jahren werde alles auf Verschleiß gefahren, „weil die Kommunen mit der Sanierung allein überfordert sind“, monierte Wendsche, der auch parteiloser Oberbürgermeister von Radebeul ist, in der vergangenen Woche. Hintergrund war ein internes Papier zu niedrigeren Fördersätzen, auf das sich die Staatsregierung und die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und SPD geeinigt hatten.

Verkehrsministerium verweist auf kommunale Zuständigkeit

Nun geht die Auseinandersetzung in eine neue Runde. „Wir haben als Freistaat unsere Kommunen in den vergangenen Jahren auf einem sehr hohen finanziellen Niveau bei ihren Aufgaben zusätzlich unterstützen können und waren bundesweit führend“, kontert Fröhlich Wendsches Kritik. Gleichzeitig mahnt die Verkehrs-Staatssekretärin: „Laut Gesetz ist das Land für Bundesstraßen und Staatsstraßen zuständig, für kommunale Straßen sind es – wie es der Name sagt – die Kommunen, also Städte und Gemeinden selbst.“

CDU-Berechnung: Förderung ist um fünf Prozent gestiegen

In einer ähnlichen Tonlage äußert sich Jan Hippold, der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion: Es sei „zu hinterfragen, inwieweit das Klagen der Kommunen, der Freistaat steht finanziell nicht für seine Kommunen ein, berechtigt ist“. Seit 2019 und bis Ende 2022 würde mehr als eine halbe Milliarde Euro durch den Freistaat zur Verfügung gestellt – das entspreche einem Wachstum von rund fünf Prozent. „Und zwar trotz aller finanziellen Belastungen durch die Corona-Pandemie“, stellt Hippold gegenüber der LVZ klar. Der durchschnittliche Fördersatz habe etwa 80 Prozent betragen, in anderen Bundesländern seien es 50 bis 60 Prozent.

Kommunen haben 316 Vorhaben neu angemeldet

Tatsächlich liegen im Wirtschafts- und Verkehrsministerium von Ressortchef Martin Dulig (SPD) bereits 316 Neuanträge aus den sächsischen Kommunen vor. Nach dem Fördermittelstopp aus dem Herbst 2019 werden gegenwärtig noch die Altanträge abgearbeitet. Allerdings häufig mit reduzierten Fördersätzen, so dass die Eigenbeteiligung der meist klammen Gemeinden und Landkreise steigt. Bereits jetzt beträgt der Investitionsstau 170 Millionen Euro. Darüber hinaus haben die Kommunen bis Ende 2022 den Bedarf von 193,5 Millionen Euro angemeldet – im sächsischen Doppelhaushalt sind dafür aber nur 96 Millionen Euro als noch „frei verfügbar“ eingeplant. Um alle Wünsche zu erfüllen, fehlen also knapp 100 Millionen Euro.

Innerortsstraßen werden nicht mehr durch den Freistaat gefördert

Verkehrs-Staatssekretärin Fröhlich stellt deshalb klar: „Innerortsstraßen werden nicht mehr gefördert.“ Außerdem lasse das Budget keinen Spielraum, um die massenhaften Anträge auf Übernahme von Kostensteigerungen während des Straßenbaus zu erfüllen. Auch der CDU-Wirtschaftspolitiker Hippold mahnt zur Mäßigung: Die Gemeinden und Landkreise sollten auch die Umsetzbarkeit ihrer Wünsche reflektieren. „Es ist zu hinterfragen, ob die Kommunen ein strukturelles Problem in ihren eigenen Haushalten haben und bei den Pflichtaufgaben mit zu geringen Ansätzen agieren“, gibt Hippold die Kritik an den SSG zurück. Damit dürfte der Streit aber längst noch nicht beendet sein.

Von Andreas Debski