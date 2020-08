Markt für Wohnmobile in Dresden und Leipzig leer gefegt

Dresden.

„In meinen 30 Jahren im Geschäft habe ich noch nie so ein gutes Jahr erlebt“, sagt Bernd Karius. 25 Wohnmobile gehören zu seiner Wohnmobil-Flotte bei „Caravan Karius“ in Leipzig. Momentan ist der Platz vor der Firma jedoch leer. „Ich habe alles vermietet. Wegen der Corona-Krise ist die Nachfrage sehr hoch“, so Inhaber Karius. Sogar die sieben zusätzlichen Fahrzeuge, die er in diesem Jahr neu erwarb, waren schnell weg.

Bundesweiter Trend

Dass die Nachfrage nach Wohnmobilen, Caravans und Wohnwagen in diesem Jahr deutlich anzog, wird auch von der Reisemesse „Touristik & Caravaning“ wahrgenommen. „Sowohl bei Miete als auch beim Kauf sind die Zahlen deutlich gestiegen. Besonders die Händler verzeichnen eine erhöhte Nachfrage“, bestätigt eine Messe-Sprecherin. Beliebt seien vor allem kompakte und alltagstaugliche Einsteiger-Modelle. Ganz neu ist der Trend aber nicht: Seit Jahren verzeichnet die Branche steigende Zulassungszahlen. Die Corona-Krise habe das aber sicherlich noch verstärkt, so die Sprecherin der Reisemesse.

Beliebte Urlaubsalternative

„Viele Neukunden erzählen von gestrichenen Flügen, von abgesagten Urlauben im Ausland“, erzählt Karius. Wegen der Corona-Krise hätten sich viele Kunden für einen Urlaub in Deutschland entschieden. Besonders beliebt: Ostsee und Spreewald. Aber auch Kroatien und Italien stehen hoch im Kurs. Nur nach Spanien wollten nicht mehr so viele wie früher. „Die Leute fühlen sich in Zeiten von Corona einfach sicherer in einem Wohnmobil. Sie haben praktisch alles dabei, haben Wasser und Strom, sind unabhängig.“

Was kostet ein Wohnmobil ?

In der Hauptsaison (Mitte Juni bis Mitte September) liegen die Mietkosten für ein Wohnmobil etwas höher als sonst – für zwei bis sechs Personen zwischen 120 und 140 Euro pro Tag. Die neun Meter lange Luxus-Variante mit viel Platz und Fußbodenheizung kostet 180 Euro pro Tag. Aber Achtung: Dieses Gefährt erfordert den kleinen Lkw-Führerschein. In der Nebensaison gibt es die kleinen, mittleren und großen Wohnmobile zwischen 90 und 110 Euro. Eine Kaution von 1000 Euro wird in jedem Fall fällig.

Dass die Attraktivität von Wohnmobilen als Urlaubsalternative in Corona-Zeiten gestiegen ist, bestätigt auch Katrin Jungnickel, Leiterin von Reisemobile Mammitzsch in Dresden. Die Krise habe der Wohnmobilvermietung neben „Wiederholungstätern“ und Familien auch Neukunden beschert, die vorher noch nie mit einer mobilen Bleibe unterwegs waren. Durch die hohe Nachfrage in den Ferien seien aber auch viele leer ausgegangen: „Bis Ende August ist alles ausgebucht, vereinzelt gibt es noch freie Mietzeiten im September und Oktober. In der Hauptsaison sehe ich aber null Chancen, noch etwas zu bekommen“, sagt Jungnickel.

Früh buchen für 2021

Dass sich die Corona-Krise im kommenden Jahr soweit beruhigt haben wird, dass wieder an einen unbeschwerten Urlaub im Ausland mit Hotel gedacht werden kann, daran zweifelt scheinbar so mancher Urlauber. Viele bestellen fürs nächste Jahr vor: „Wer 2021 in der Hauptsaison ein Wohnmobil mieten möchte, muss jetzt schon buchen“, betont Jungnickel.

