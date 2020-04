Seit Wochen sind die Schulen in Sachsen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) will den Schulbetrieb nun so schnell es geht wieder in Rollen bringen. „Schulschließungen können kein Dauerzustand sein“, sagt der CDU-Mann. Schon am 20. April sollen die ersten Schüler zurückkehren.