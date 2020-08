Lufthansa fliegt wieder ab Leipzig/Halle – aber nicht zum Drehkreuz Frankfurt

Leipzig

Gute Nachrichten für Flugreisende in Mitteldeutschland. Die Lufthansa-Gruppe nimmt nach der Corona-Zwangspause ab Dresden und Leipzig/Halle weitere Flugverbindungen auf. So fliegt vom 31. August an Eurowings bis zu fünfmal wöchentlich von Dresden nach Köln/ Bonn. Bereits seit 2. August verbindet Eurowings die sächsische Landeshauptstadt mit Düsseldorf, Stuttgart und Palma de Mallorca. Innerdeutsch fliegt Lufthansa von der Elbe zu den beiden größten deutschen Airports nach Frankfurt/Main und München.

Von Leipzig nach München und nach Wien

Von Leipzig/Halle sind ab Anfang September wieder zwei internationale Drehkreuze nonstop zu erreichen. So fliegt Austrian Airlines ab 2. September fünfmal wöchentlich von Schkeuditz nach Wien. Dort hätten Fluggäste vielfältige Anschlussmöglichkeiten, unter anderem nach Chicago, Washington, Athen, Sarajevo, Sofia oder Graz, wie ein Sprecher des Flughafens mitteilt. Durch die Wiederaufnahme der Flüge sei Leipzig/Halle auch für Passagiere aus unterschiedlichen Destinationen, darunter Zagreb, Nizza oder Thessaloniki, über eine Umsteigeverbindung in Wien zu erreichen.

Zudem verbindet Lufthansa Leipzig/Halle endlich wieder mit München. Die Strecke wird ab 7. September bis zu elfmal pro Woche geflogen. In München haben Passagiere zahlreiche Weiterflugoptionen, so nach London, Paris, Rom, San Francisco oder New York.

Passagieraufkommen bricht im Juli ein

Offen bleibt aber weiter, wann es wieder direkte Flüge von Leipzig/Halle nach Frankfurt gibt. Seit Mitte Juni fährt die Kranich-Airline ihren Flugplan wieder hoch. Dass Leipzig/Halle dabei bislang keine Rolle gespielt hat, begründete ein Sprecher auf LVZ-Nachfrage mit der „hervorragenden Bahnanbindung“ nach Frankfurt. Auf der Strecke gebe es eine Express-Rail-Partnerschaft zwischen der Lufthansa und der Deutschen Bahn.

Von einer Rückkehr zur Normalität ist der Flughafen in Schkeuditz weit entfernt. Im Juli war das Passagieraufkommen um 87 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Flogen im Juli 2019 noch 299 547 Passagiere, waren es im Juli dieses Jahres nur 38 419.

