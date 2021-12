Leipzig/Dresden

Ein Fehler in der neuen sächsischen Corona-Notfallverordnung hat am Montag für geschäftiges Treiben im Sozial- und Innenministerium in Dresden gesorgt. Der Grund: In dem seit seit diesem Tag geltenden Regelwerk hatte sich ein Fehler eingeschlichen, der am Abend womöglich zu weitreichenden Folgen geführt hätte. Im Paragrafen, der die Ordnungswidrigkeiten beschreibt und Grundlage für ein Bußgeld ist, tauchte in der ursprünglichen Fassung eine Lücke auf.

Sanktion nur gegen Veranstalter

Demnach verstieß nur noch der Veranstalter einer Versammlung gegen die Verordnung, die nicht ortsfest stattfindet oder an der mehr als zehn Personen beteiligt sind. Die Teilnehmer selbst mussten nach dem Wortlaut nicht mehr mit Sanktionen rechnen.

Jubel bei Telegram

Schnell machte diese Formulierung in Telegram-Gruppen die Runde. „Damit darf es heute keine Festsetzungen von Teilnehmern geben und erst recht keine Einleitung von OWi-Verfahren!“, jubelten die Freien Sachsen in ihrem Chat. In den vergangenen Tagen und Wochen waren immer wieder, teils mehrere Hundert, Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Coronabeschränkungen zu protestieren.

Am Montagabend der vergangenen Woche hatte die Polizei mehrere Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen in sächsischen Kommunen gestoppt. Hunderte Personalien wurden aufgenommen, es drohen Bußgelder. In den Wochen zuvor hatten die Beamten laut Polizei auf Kommunikation gesetzt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbotener Demonstrationen zum Teil gewähren lassen. Dafür waren die Beamten heftig kritisiert.

Panne fällt am Morgen auf

Offenbar bei der Einsatzplanung ist der Polizei nun die Panne aufgefallen. Es folgten Telefonate am Vormittag mit dem für die Verordnung zuständigen Sozialministerium. Auf der Website des Ressorts von Ministerin Petra Köpping (SPD) war der Text der Corona-Notfallverordnung zeitweise nicht mehr erreichbar. Am Nachmittag folgte dann eine Heilung des Fehlers mit einer Änderungsverordnung. Darin heißt es nun, dass auch Teilnehmer der verbotenen Versammlung eine Ordnungswidrigkeit begehen und wie schon in den Vorwochen mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen müssen. Als Begründung führt das Sozialministerium aus: „Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung“. Diese Anpassung tritt um 18 Uhr in Kraft.

Von Matthias Roth