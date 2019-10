Leipzig

Ein Lottospieler aus dem Landkreis Bautzen hat 5,4 Millionen Euro im Lotto gewonnen. In der Mittwochsziehung hat er im Spiel 6 aus 49 alle Zahlen und die Superzahl richtig getippt, wie die Sächsische Lotto GmbH am Freitag in Leipzig mitteilte.

Möglicherweise habe der Glückspilz seinen Gewinn noch gar nicht bemerkt, denn als Kundenkartenspieler hatte er seinen Mehrwochenschein bereits am 5. Oktober abgegeben, so die Gesellschaft. Der Spieler werde nun von der Lotto GmbH informiert und bekomme den Gewinn auf sein Konto überwiesen.

Von LVZ/dpa