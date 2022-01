Lomnitz feiert 100-jähriges Jubiläum der Kirchenglocken

Lomnitz

In beruhigendem Tempo klackt das Uhrwerk vor sich hin. Doch Punkt zwölf wird es lebhaft in dem Holzschrank. Zwischen den schimmernden Messingzahnrädern beginnt es zu rattern und zu schnarren. Drähte zucken und rucken. Dann hebt ein ohrenbetäubendes Dröhnen über den Köpfen von Ulrike und Bernhard Rudert an. Eine der drei Glocken im Turm der Dorfkirche Lomnitz läutet zu Mittag. Bald werden es hundert Jahre sein, die sie ihren Klang über das 1000-Einwohner-Dorf schicken. Am 22. Januar wollen Ort und evangelisch-lutherische Kirchgemeinde das mit einem besonderen Konzert feiern. Auftreten soll der Handglockenchor Gotha – falls die Coronasituation es zulässt.

1999 sind Ulrike und Bernhard Rudert von Dresden in den über 700 Jahre alten Ort fast zehn Kilometer nördlich von Radeberg gezogen. Über den Chor fanden sie rasch Anschluss an die Kirchgemeinde. 2001 gründeten sie einen Förderverein. Dessen rund 50 Mitglieder engagieren sich bis heute rege für Sanierung und Erhaltung der klassizistischen Kirche, die 1841 an Stelle einer Kapelle errichtetet wurde. Hand anzulegen in der Kirche, dazu seien viele Alteingesessene sofort bereit, erzählt Ulrike Rudert. Gehe es um Verantwortung und Ämter im Verein, hielten sie sich zurück. Die übernähmen meist die Zugezogenen, die sich wie die Ruderts am Mühlberg ein Häuschen gebaut haben.

2011 endete das Läuten per Muskelkraft

Die Dorfschmiede, eine ganze Dynastie von Männern, haben viele Jahrzehnte lang mit ihren kräftigen Armen die Glockenseile gezogen. Erst Max Jurisch, dann dessen Sohn Paul, schließlich Enkel Sieghard. Jeden Tag sind sie zwei Mal die Holztreppen in den Turm hinaufgestiegen, pünktlich 12 und 18 Uhr, wie Sieghard Jurischs Frau Bärbel erzählt. Starb jemand, läuteten sie zu zweit alle drei Glocken, eine Stunde lang. Bis das Läuten mittags und abends, dazu das Aufziehen der Uhr 2011 eine elektrische Vorrichtung übernahm. Inzwischen führt Urenkel Mirko die Schmiede. Auch er helfe regelmäßig mit seinen Maschinen, wenn gebaut und saniert werde, sagt Bärbel Jurisch.

Die Bereitschaft, etwas für die Kirche zu tun, hat lange Tradition. Vor hundert Jahren war sie ebenso ausgeprägt wie das Bedürfnis nach einem neuen Geläut. Fünf Jahre lang war es sehr still gewesen im Ort. 1917, im vorletzten Jahr des Ersten Weltkrieges, musste die Gemeinde die zwei größten Glocken ihres dreiteiligen Bronzegeläuts der Rüstungsindustrie opfern. 1881 hatten sie es in der Dresdner Firma Große gießen lassen. Der Verlust sei schmerzlich, räumte Pfarrer Kilian in seiner Predigt damals an einem Sonntag im Juli ein. Das Opfer, was Väter, Brüder, Männer im Felde brächten jedoch sei größer. Als die Glocken am Montagmorgen danach ein letztes Mal läuteten, traten alle vor ihre Häuser. Einigen sollen Tränen in den Augen gestanden haben.

27 Zentner Metall für die Schlachtfelder

Schmiedemeister Paul Zscheu­schler und Bürgermeister Schmidt mit Sohn Paul stiegen in den Turm hinauf und zertrümmerten die Glocken mit schweren Hämmern. „Schauerlich hallten die Hammerschläge vom Turm herab“, berichtete Kantor Konrad Pech 1936 in seinen Erinnerungen. „Wie Stöhnen und Todesschreie klang’s an unser Ohr und machte alle Herzen tieftraurig.“ Die Trümmer warfen die Männer von Turm hinab. Manche bohrten sich in die Erde des Kirchhofs. Am Ende lag da ein dürftiges Häuflein Erz – 27 Zentner Metall für die Schlachtfelder.

Nur die kleinste, die Sterbeglocke, hatte man ihnen gelassen. 1940 suchten die Behörden – diesmal für den Zweiten Weltkrieg – abermals nach Glockenbronze. Das konnte die Lomnitzer Gemeinde gerade noch abwehren mit dem Hinweis, die Glocke werde als Luftschutz- und Alarmglocke gebraucht.

1945 rissen Artilleriegeschosse große Stücke aus ihr heraus. Mit einer riesigen Wunde steht sie heute im Vorraum der Kirche, links neben dem Eingang. Zu lesen ist auf ihr: „Zur Hilfe läut’ ich, / Zur Andacht lad’ ich – der Christen Chor; / Um Todte klag’ ich, / Gebete trag ich – zu Gott empor.“

Als Ersatz kaufte sich die Gemeinde drei neue Glocken. 239 Spender brachten die beträchtliche Summe von 28 600 Mark dafür aus eigener Tasche auf. Als sie auf Wagen vom Haltepunkt der Bahn in Ottendorf gefahren wurden, soll das ein großes Fest für die Einwohner gewesen sein, wie die Chronik berichtet.

Dorfkirche Lomnitz und ihre Glocken Glocken: die größte wiegt etwa 1010 kg, Ton f, die mittlere 560 kg, Ton as, die kleinste 340 kg, Ton ces; Stahlguss, gegossen 1921 in Bochum vom Verein für Bergbau- und Gußstahlfabrikation; Glockenstuhl aus Stahl, Glocken hängen an Balken aus Holz; Glockenweihe am 22. Januar 1922 Kirche: zuvor stand hier eine Kapelle, 1495 erstmals erwähnt, 1839 abgerissen; 1840/41 bauen Amtsmaurermeister Carl August Ehrig (Königsbrück) und Zimmermeister Christian Gottlieb Ziller (Oberlößnitz) eine neue Kirche im Stil des Klassizismus; 1915 wird die Kirche innen ausgemalt, das Tonnengewölbe im Jugendstil Ausstattung: Kanzelaltar; Altargemälde (1841) von Professor Heinrich Gotthold Arnold, Sohn des Lomnitzer Pfarrers, darstellend den auferstandenen Christus mit elf Aposteln; drei Buntglasfenster im Altarraum, links Geburt Christi (1903), rechts Auferstehung (1904), Mitte stilisierte Kreuzigung (2014), Jehmlich-Orgel (1916) Gemeinde: Teil des Kirchspiels Maria und Martha Pulsnitz, zuständiger Pfarrer ist Raik Fourestier Konzert: am 22. Januar, 17 Uhr, mit dem Handglockenchor Gotha; Aktuelles und Informationen über Karten unter Tel. 035205 74534; Internet: dorfkirche-lomnitz.de und kirchepulsplus.de Besuch: die Kirche hat täglich geöffnet von 10 bis 17 Uhr

Das Geläut bestand nur aus Stahlguss, klang aber mit den Tönen F-As-Ces relativ harmonisch zusammen. Die Aufschriften, mit denen die drei Glocken Auskunft über sich geben, lesen sich wie Zeilen eines gereimten Gedichts: „Dem Herrn geweiht – In ernster Zeit – Uns zur Seligkeit.“

Im Turm begann 1994 auch die erste umfassende Sanierung. Glocken und Glockenstuhl wurden repariert, die Arbeiten dann im Kirchenschiff fortgesetzt. Bis 2006 dauerten sie. Die Mitglieder des Fördervereins packten zu, wo sie konnten und sammelten Spenden.

Youth-Camp, Ritterlager und Feste

Auch das weitläufige Gelände des Pfarrhofes aus dem 18. Jahrhundert haben sie wieder hergerichtet. Bernhard Rudert tritt an die Trockenmauer, die es umgibt. An der Stelle, wo sie eingestürzt ist, hat er die Bruchsteine aufgeschichtet für den Maurer aus dem Nachbarort, der die Bresche wieder flickt. Er zeigt auf das Pfarrhaus mit Fachwerk, dann zur gegenüberliegenden Seite. Dort stand mal die Scheune. Zwischen den Grundmauern haben sie das Gelände zu einer Bühne gestaltet. An der Rückseite reihen sich massive Bänke auf. „Das sind die alten Treppenstufen von der Kirchentür, die wir nicht mehr brauchten“, sagt Bernhard Rudert. Dort gibt es jetzt eine Rampe, auf der auch Menschen mit Rollator oder Rollstuhl allein hineinkommen.

2019 haben sie für über 100 000 Euro das alte Stallgebäude renoviert. Neu gedeckt ist es mit alten, noch gut erhaltenen Dachziegeln vom Kloster in Panschwitz-Kuckau. Bernhard Rudert schließt die Tür auf. Unten ist Lagerfläche entstanden, oben ein Mehrzweckraum, in dem Mädchen und Jungen beim Youth-Camp oder zum Ritterlager gemeinsam frühstücken können. Das Areal sei weit herum begehrt, sagt Ulrike Rudert. „Wer Feste feiern will, kommt auch aus den Nachbargemeinden zu uns.“

Von Tomas Gärtner