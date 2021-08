Leipzig

Arbeitnehmerinnen und -nehmer in Sachsen verdienen im Schnitt 945 Euro brutto im Monat weniger ihre als Kolleginnen und Kollegen in den westdeutschen Bundesländern. Dafür müssen sie zusätzlich fast eine halbe Stunde länger arbeiten. Das geht aus einer Antwort des Statistischen Bundesamtes auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor.

Sachsen auf viertletzter Position

Sachsen liegt damit auf vierletzter Position im Bundesranking, das von Hamburg angeführt wird. Nur in Sachsen-Anhalt, Thüringen und ganz am Ende Mecklenburg-Vorpommern war am Monatsende noch weniger auf dem Konto. Im Vergleich zum Jahr 2019 ist die Lohnlücke zwischen Sachsen und den alten Ländern kleiner geworden. 2019 betrug sie noch 1031 Euro.

Das geht allerdings nicht auf Lohnsteigerungen im Osten, sondern vor allem auf Lohnverluste im Westen durch die anhaltende Corona-Pandemie zurück. Der Durchschnittslohn vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Sachsen betrug im Jahr 2019 insgesamt 3515 Euro brutto und im Vorjahr 3561 Euro, dagegen gingen Beschäftigte in den alten Ländern in den betreffenden Jahren mit 4546 Euro beziehungsweise 4506 Euro nach Hause. Etwaige Sonderzahlungen sind dabei bereits eingerechnet.

Auch zwischen Frauen und Männern gibt es beim Einkommen nach wie vor deutliche Unterschiede im Freistaat. Während Frauen durchschnittlich 3399 Euro brutto verdienten, gingen ihre männlichen Kollegen mit 3634 Euro nach Hause.

Linke: „Völlig inakzeptabel“

Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte: „Die Unterschiede sind immer noch gravierend und völlig inakzeptabel. Die gleiche Leistung darf sich für Arbeitnehmer in Sachsen nicht weniger lohnen als im Westen.“ Die kommende Bundesregierung müsse darum die Lohngleichung zwischen Ost und West zum Schwerpunkt ihrer Arbeit machen. Die Linke wolle bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode eine 1:1-Lohnangleichung erreichen.

Entscheidend sei, dass Lohndumping und Billigjobs, die im Osten mehr verbreitet sind, beendet werden. Bartsch: „Ob in Plauen oder Passau: ,Gleicher Lohn für gleiche Arbeit’ wäre Leitlinie einer Regierung, an der die Linke beteiligt ist.“

