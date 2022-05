Leipzig

Innerhalb des Ostens wird in Sachsen der höchste Durchschnittslohn gezahlt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Danach lag der Bruttodurchschnittslohn für Vollzeitbeschäftigte im vergangenen Jahr im Freistaat bei 3711 Euro. Das waren 150 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Dennoch liegt er noch immer noch 939 Euro unterhalb des durchschnittlichen Westniveaus. Der Unterschied zwischen Sachsen und den alten Bundesländern hat sich lediglich um sechs Euro verringert. Bundesweite Schlusslichter sind indes Thüringen (3542 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (3476 Euro).

„Wir erleben einen massiven Kaufkraftverlust“

Gleichzeitig stiegen die Lebenshaltungskosten deutlich. Erst am vergangenen Donnerstag hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass die Verbraucherpreise im April um rund 7,4 Prozent geklettert sind. „Selbst Beschäftigte in Sachsen mit normalem Gehalt leiden unter dem Teuer-Schock“, warnte der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann (Linke). „Wir erleben einen massiven Kaufkraftverlust.“ Was jetzt benötigt werde, seien Lohnabschlüsse und Lohnsteigerungen, die zumindest die Inflation ausgleichen. „Zudem brauchen wir einen höheren Mindestlohn. 12 Euro ab Oktober reichen nicht“, so Pellmann weiter. Die vielen Niedriglohnjobs in Sachsen und im gesamten Osten vertieften die Lohnkluft zwischen Ost und West nur weiter.

Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach warnte in Dresden vor neuen Arbeitskämpfen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seien zunehmend selbstbewusster und kämpferisch, sagte er. „Tariflosigkeit, Ost-West-Unterschiede bei der Bezahlung oder den Arbeitszeiten, Gutsherrenmanieren von Arbeitgebern oder die Behinderung der Betriebsratsarbeit, werden von den Beschäftigten nicht mehr einfach hingenommen.“ Die Zeit der falschen Bescheidenheit sei vorbei, angesichts des Fachkräftebedarfs seien die Beschäftigten mutiger geworden.

Sachsen spitze bei Arbeitskämpfen im Osten

Als Beispiele für wichtige Tarifkämpfe nannte Schlimbach unter anderem Teigwaren Riesa, den Einzel- und Großhandel, den Chiphersteller Globalfoundries sowie den Öffentlichen Dienst. Laut Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) liegt Sachsen mit 18 rein regionalen Arbeitskämpfen lediglich hinter Niedersachsen (26) und Baden-Württemberg (25), aber gleichauf mit Nordrhein-Westfalen. „Damit ist Sachsen die Spitze bei regionalen Arbeitskämpfen im Osten“, betont Schlimbach.

Auch Sachsens SPD-Chef Henning Homann ist unzufrieden. „Dass die Beschäftigten in Sachsen mehr als 30 Jahre nach der Einheit immer noch länger arbeiten und weniger verdienen als die Kolleginnen und Kollegen im Westen, ist ein Unding“, kritisiert er. Trotz harter Arbeitsleistung keinen fairen Lohn zu bekommen und im Alter keine gute Rente, habe Wut und Ohnmachtsgefühl in Sachsen mit allen gesellschaftlichen Folgen befeuert. Eine neue Generation von Beschäftigten traue sich aber wieder, für höhere Löhne und Respekt zu kämpfen. So habe die IG Metall nach hartem Kampf mit der 35-Stunden-Woche die Ost-West-Angleichung geschafft. „Und Sachsen wird besonders vom Mindestlohn von 12 Euro profitieren“, hofft Homann. 600 000 Menschen bekämen dadurch einen höheren Lohn.

Linke spricht von „Brot und Spielen“

Dagegen hat Linken-Landeschefin Susanne Schaper wenig Vertrauen in die Maßnahmen der Bundesregierung: „Die Ampel-Koalition traut sich trotz SPD-Führung nicht an die grundsätzlichen Probleme heran.“ Einmalzahlung und dreimonatiges 9-Euro-Ticket seien das neue „Brot und Spiele“ einer Regierung, die sonst keine Konzepte habe, moniert Schaper.

Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Thüringer SPD-Landtagsfraktion, Diana Lehmann, meinte, es sei zwar erfreulich, dass die Einkommenslücke geringer wird. „Aber das reicht noch nicht.“ Gerade weil die Haupteinkommensquelle in Ostdeutschland der Lohn aus der Erwerbsarbeit ist, müsse genau hier nachgebessert werden. Tarifverträge könnten das am besten. Sie sorgten für ein höheres Einkommen sowie mehr Sicherheit im Beschäftigungsverhältnis, was sich wiederum positiv auf die Renten auswirke, so Lehmann.

Von Roland Herold