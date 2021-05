Dresden

Sachsen kehrt allmählich zur Normalität zurück: Mit der neuen Corona-Schutzverordnung, die ab 31. Mai gelten soll, sind einige wesentliche Lockerungen geplant. Die Landesregierung will am Mittwoch laut LVZ-Informationen folgende Änderungen an den bisherigen Regeln diskutieren und beschließen.

Lockdown-Dauer

Der Lockdown wird erneut um zwei Wochen verlängert: vom 31. Mai bis 13. Juni. Danach soll es eine „Sommer-Verordnung“ geben, die noch weiter reichende Freiheiten ermöglichen soll. Insgesamt, so heißt es, soll in möglichst vielen Bereichen eine Perspektive gezeigt werden – sprich, ein Öffnungsfahrplan.

Lockerungen

Die Festlegung lautet: Ein Schwellenwert gilt als unterschritten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an fünf aufeinander folgenden Tagen unter der Grenze – zum Beispiel 100 oder 50 – liegt. Dann sind Lockerungen ab dem jeweils übernächsten Tag möglich (5+2-Regel). Die Erleichterungen gelten für alle mit einem aktuellen Testnachweis, genauso für vollständig Geimpfte sowie Covid-19-Genesene. Als „tagesaktuell“ im Sinne der Verordnung gilt, wenn der Schnelltest nicht älter als 24 Stunden ist. Selbsttests müssen dagegen unter Aufsicht vorgenommen werden.

Kontaktbeschränkungen

Unter einer 100er-Inzidenz können sich in geschlossenen Räumen fünf Personen aus zwei Hausständen treffen – im Freien dürfen es zehn Menschen sein. Bei einer Inzidenz unter 50 könnten diese zehn Personen ohne Einschränkungen zusammenkommen, also auch unabhängig von der Anzahl der Hausstände. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden jeweils nicht mitgerechnet.

Kitas und Schulen

Für Kitas und Schulen ist vorgesehen, unterhalb einer 50er-Inzidenz zum Regelbetrieb zurückzukehren. Damit könnten in Kitas auch wieder offene Konzepte erlaubt werden. Für Schulen hieße die neue Regelung: Wechselunterricht und Homeschooling wären vorbei – und zwar in allen Klassenstufen und in allen Fächern. Damit könnte Leipzig, sofern der Schwellenwert nicht noch einmal überschritten wird, ab kommendem Montag zum regulären Schulbetrieb übergehen. Ab der Klasse 5 besteht eine Maskenpflicht auch im Unterricht, jedoch nicht während etwaiger Abschlussprüfungen. Die bekannten Testregeln werden beibehalten.

Sport

Gruppen von bis zu 20 Minderjährigen dürfen unterhalb einer 100er-Inzidenz im Außenbereich Sport treiben, allerdings benötigen Übungsleiter beziehungsweise Trainer einen Test. Das Gleiche gilt für Fitnessstudios. Kontaktsport ist nur draußen und mit tagesaktuellem Corona-Test aller Teilnehmer gestattet. Sinkt die Inzidenz unter 50, soll der kontaktfreie Sport auf Innen- sowie der Kontaktsport auf Außenanlagen auch ohne Test möglich sein. Die Altersbeschränkung von Sportgruppen (kontaktfrei) soll ebenfalls entfallen, allerdings dürften maximal 20 Personen im Außenbereich teilnehmen, im Inneren sind 10 erlaubt. Außerdem dürften die jeweils zuständigen Gesundheitsämter wieder Besucher für Sportveranstaltungen zulassen – mit Hygienekonzept, Kontakterfassung und Testpflicht.

Handel

Eine der wichtigsten geplanten Änderungen betrifft den Handel: Sinkt die Inzidenz unter 100, dürfen alle Geschäfte, die aktuell noch den Terminkauf „Click and Meet“ anbieten müssen, wieder regulär öffnen – also ohne Terminvereinbarung. Allerdings ist ein tagesaktueller Corona-Test für Kundinnen und Kunden verpflichtend. Für alle anderen Läden – Waren des täglichen Bedarfs und Ausnahmen laut Infektionsschutzgesetz sowie Baumärkte – gilt diese Testpflicht nicht.

Gastronomie

Im Gastrobereich sind die ersten Lockerungen bereits erfolgt: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100, kann es Öffnungen im Außenbereich geben – mit Terminbuchung und Kontakterfassung. Sitzt mehr als ein Hausstand an einem Tisch, besteht für alle eine Testpflicht. Mit der neuen Schutzverordnung soll die Terminbuchung wegfallen. Sinkt die Inzidenz unter 50, soll auch der Innenbereich geöffnet werden dürfen. Für Kantinen und Mensen soll mit der nächsten Schutzverordnung ab 14. Juni eine Regelung gefunden werden.

Tourismus

Übernachtungen zu touristischen Zwecken in Hotels und Pensionen werden erst gestattet, wenn die Inzidenz unter 50 sinkt. Voraussetzungen sind Terminbuchungen, Kontakterfassung und aktueller Corona-Test zu Beginn des Aufenthaltes. Von diesem Beherbergungsverbot sind Camping- und Caravanplätze sowie Ferienwohnungen ausgenommen – hier darf der Tourismus also schon beginnen. Bis zur nächsten Schutzverordnung, die ab 14. Juni gelten wird, soll auch ein Öffnungsfahrplan für Kongresse, Tagungen und Messen festgelegt werden.

Freizeit

Freizeit- und Vergnügungsparks sollen bei einer Inzidenz unter 100 öffnen dürfen (mit Hygienekonzept, Kontakterfassung, aktuellem Test). Das gilt ebenfalls für Angebote der Kinder- und Familienerholung laut Sozialgesetzbuch. Auch botanische und zoologische Gärten, Tierparks sowie Stadt-, Gäste- und Naturführungen im Außenbereich sind unter den genannten Voraussetzungen erlaubt, wobei Führungen nur mit maximal zehn Personen gestattet sind. Auch Ausflugsverkehr wie etwa Schifffahrten oder Bustouren soll ermöglicht werden – darüber wird allerdings noch diskutiert. Dagegen bleiben Indoorspielplätze, Zirkusse, Spielhallen, Clubs und Prostitutionsstätten geschlossen.

Bäder und Saunen

Die Öffnung von Freibädern soll unter einer Inzidenz von 100 möglich sein. Auch hier gilt: Hygienekonzept, Kontakterfassung, aktueller Test. Hallenbäder sollen noch dem Sport sowie dem Schwimmunterricht vorbehalten sein. Für Saunen, Wellnesszentren, Thermen und auch Hallenbäder im Allgemeinen soll es ab dem 14. Juni einen Öffnungsfahrplan geben.

Kultur

Unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 dürfen Museen, Bibliotheken, Galerien, Ausstellungen, Gedenkstätten, Kinos, Theater, Bühnen, Opern- und Konzerthäuser, Musiktheater und ähnliche Einrichtungen für Publikum sowie Kulturveranstaltungen im Außenbereich öffnen. Voraussetzungen sind Terminbuchung, Kontakterfassung und aktueller Test. Außerdem laufen bereits Modellprojekte wie in der Leipziger Kultur. Unter einer 50er-Inzidenz soll die Testpflicht gestrichen werden. Autokinos und Bibliotheken können ohne Vorgaben öffnen.

Von Andreas Debski