Dresden

Die sächsische Regierung plant ab dem 4. März eine neue Corona-Verordnung, die bis zum 19. März in Kraft bleiben soll. Dann läuft ein Großteil der Corona-Maßnahmen aus, die das Infektionsschutzgesetz aktuell noch vorsieht. Da die Omikron-Variante das Gesundheitssystem nicht so stark wie vorherige Mutationen belastet, setzt der Freistaat auf Lockerungen. Die LVZ stellt die Eckpunkte der geplanten Verordnung vor.

Maskenpflicht

Sachsen will die Maskenpflicht beibehalten. In öffentlich zugänglichen Innenräumen soll grundsätzlich eine FFP2-Maske getragen werden. In der Regierung ist man aber noch uneins, ob beim Einkaufen in Zukunft auch eine OP-Maske erlaubt sein soll. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat diese Möglichkeit zugelassen. Die Landesregierung will darüber nun auch mit dem Landtag diskutieren. Im Kultur- und Freizeitbereich soll es eine Optionsmodell bei der Maskenpflicht geben. Demnach kann die Maske am Platz wegfallen, wenn die 2G-Regel angewandt wird. Entschließen sich Veranstalter dafür, den Zugang mit der 3G-Regel zu kontrollieren, muss die Maske am Platz getragen werden.

Gastronomie, Bars und Hotels

Die Ministerpräsidentenkonferenz in der vergangenen Woche hatte sich schon darauf verständigt, auch der Freistaat setzt es nun um: In der Gastronomie, aber auch in Bars, soll künftig die 3G-Regel greifen. Zutritt haben also Geimpfte, Genesene und Getestete. Auch für Hotels und Pensionen gilt diese Vorgabe.

Clubs und Diskos

Seit dem vergangenen Spätherbst sind Clubs und Diskos in Sachsen geschlossen. Das soll sich nun ändern. Wie bereits zuletzt angedeutet, sollen sie ab 4. März wieder öffnen dürfen. Voraussetzung ist die Umsetzung der 2G-plus-Regel. Tanzen dürfen also nur Geimpfte und Genesene, die einen negativen Test vorweisen oder geboostert sind. Eine Maske müssen Club- und Disko-Gänger dann nicht tragen. Auch ein Mindestabstand muss nicht eingehalten werden.

Großveranstaltungen

Die Landesregierung will ab 4. März die Kapazitätsobergrenzen erhöhen. Im Innenbereich soll eine Auslastung von 60 Prozent, höchstens aber von 6000 Personen erlaubt sein. Im Außenbereich sollen 75 Prozent die Grenze sein, maximal 25.000 Personen. Voraussetzung ist aber, dass gemäß der 2G-Regel nur Genesene und Geimpfte zu den Veranstaltungen Zugang erhalten.

Lockerungen auf 3G

In einigen Bereichen, für die derzeit noch die 2G-Regel oder die 2G-plus-Regel gilt, will die Regierung die Vorgaben lockern und auf 3G senken. Das betrifft körpernahe Dienstleistungen und alle Veranstaltungen bis 1000 Personen. Auch für Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote, Innensportanlagen wie Fitnessstudios, Spielhallen und für Laienchöre soll 3G gelten.

Lockerungen auf 2G

Für Messen, Kongresse, Bäder und Saunen sollen die Vorgaben auf die 2G-Regel abgesenkt werden. Eine Ausnahme betrifft allerdings die Dampfsaunen, für sie gilt 2G plus. Auch Prostitution soll ab 4. März wieder erlaubt, dann ebenfalls mit der 2G-Plus-Regel.

Wegfall der Zugangsregeln

Neben dem Handel will Sachsen auch in anderen Bereichen die Zugangsregeln ganz aufheben. Das betrifft bestimmte Dienstleistungen, zu denen Reise- und Versicherungsbüros sowie Solarien zählen. Auch für die Kirchen möchte die Landesregierung ab 4. März keine Vorgaben mehr machen.

Kontaktbeschränkungen und -erfassung

Eine Kontakterfassung soll künftig nur noch in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens notwendig sein. Damit müsste beispielsweise auch in den Restaurants nicht mehr erfasst werden, welcher Gast wann vor Ort war. Zudem soll die Quadratmeterregel, welche die Kunden- oder Besucheranzahl begrenzt, für den Einzelhandel, für Museen und für Spielhallen wegfallen.

Notfallregelung

Da die neue Verordnung nur noch zwei Wochen gilt, verzichtet Sachsen auf detaillierte Notfallregelungen, falls die Bettenauslastung der Krankenhäuser einen Schwellenwert überschreitet. Stattdessen wird eine Notfallregelung in die Verordnung aufgenommen. Wenn mehr als 1300 Normalbetten oder 420 Intensivbetten in den Kliniken durch Corona-Patienten belegt sind, will die Landesregierung wieder zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen. Details sind aber noch nicht klar.

Von Kai Kollenberg