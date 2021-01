Lockdown verlängert: Hier muss Sachsen jetzt nachbessern

Leipzig

Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) hat mit den Ländern am Dienstag über weitere Verschärfungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie beraten. Entscheidender Punkt: Der bundesweite Lockdown wird um zwei Wochen bis zum 14. Februar verlängert. Doch was bedeutet das konkret für Sachsen? Ein Überblick über die wichtigsten Maßnahmen, die bis 20 Uhr feststanden.

1. Lockdown

Die Verlängerung des bundesweiten Lockdowns bis zum 14. Februar heißt für Sachsen, dass es im Freistaat nur um eine Woche Aufstockung geht. Denn am 8. Januar hatte die Landesregierung bereits festgelegt, dass der schwer von der zweiten Corona-Welle getroffene Freistaat den Lockdown bis zum 7. Februar verlängert. Damit besaß Sachsen ein bundesweites Alleinstellungsmerkmal – die neuerliche Verlängerung fällt also nicht so ins Gewicht wie in anderen Ländern.

2. Schulen und Homeschooling

In Sachsen läuft seit Montag wieder der Unterricht für Abschlussklassen. Es gibt dagegen zwar Proteste der Gewerkschaft GEW und von Schülern. Viele Schüler und Lehrer sind aber auch froh, dass es nach vier Wochen Pause wieder losgeht. Nach der Kanzlerin-Schalte ist offenbar klar, dass es bis zum vorgezogenen Ferienstart am 1. Februar keine Änderung geben wird, Eine komplette Schließung der Schulen ist vom Tisch. Ausnahmeregelungen bleiben erlaubt, die Abschlussklassen im Freistaat werden auch ab 8. Februar weiter in der Schule lernen können. Durch den verlängerten Lockdown bis zum 14. Februar steht der ebenfalls für den 8. Februar geplante Schulstart aller anderen Klassen aber schwer in Frage. Weiteres dazu will das sächsische Kabinett am Mittwoch beraten. Am wahrscheinlichsten ist, dass Sachsen für alle Klassen am 15. Februar die Schulen zumindest mit Teil-Unterricht wieder öffnet – das bei Eltern und Schülern wenig beliebte Homeschooling liefe dann noch eine Woche länger.

3. Kitas, Horte und Notbetreuung

Horte in den Grundschulen und Kitas sollen laut noch geltender Corona-Schutzverordnung in Sachsen noch mindestens bis zum 7. Februar geschlossen bleiben. Durch die Lockdown-Verlängerung wird diese Maßnahme bis zum 14. Februar gelten. Auch darüber will das Kabinett aber am Mittwoch im Detail beraten. Eine Anlage in der sächsischen Corona-Schutzverordnung legt fest, welche besonderen Berufsgruppen („systemrelevant“) ihre Kinder in die Notbetreuung bringen können. Daran wird höchstwahrscheinlich nicht gerüttelt. „Es geht um die Aufrechterhaltung lebensnotwendiger Bereiche“, sagte Regierungssprecher Ralph Schreiber der LVZ. Denkbar sei jedoch, dass die Berufsgruppen noch einmal überarbeitet werden.

4. Ausgangsbeschränkungen und 15-km-Regel

In Sachsen gilt seit dem 14. Dezember und damit schon über vier Wochen die Ausgangssperre ab 22 Uhr und der immer wieder viel diskutierte 15-Kilometer-Radius im Umfeld der Wohnadresse. Andere Bundesländer haben beide Vorschriften noch nicht eingeführt, so dass die Festlegung nach der Video-Runde mit Merkel Sachsen nicht sonderlich hart trifft, eher dagegen die anderen Länder.

5. Nahverkehr

Bei diesem Punkt hat Sachsen quasi auch schon vorgelegt. In der aktuellen Corona-Schutzverordnung ist die Reduzierung des ÖPNV im Freistaat schon klar geregelt, wenngleich auch nur als Empfehlung. Die Auslastung soll deutlich reduziert werden, ältere Menschen werden aufgefordert, den ÖPNV zu meiden. Die Verkehrsunternehmen sollen Entschädigungen erhalten.

6. Medizinische Masken

Der Vorstoß für das generelle Tragen von FFP-2-Masken und damit die Pflicht beim Einkaufen und im ÖPNV kam von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) – dort gilt die neue Regel seit Montag. Bei der Merkel-Schalte ist die Trage-Pflicht von medizinischen Masken jetzt für alle Bundesländer festgelegt worden. Dabei handelt es sich um FFP2- und/oder OP-Masken. Sachsen muss da also entsprechend nachschärfen. Das dürfte aber keine große Hürde darstellen. Regierungschef Kretschmer hatte der LVZ gesagt, dass der Freistaat FFP2-Masken so schnell wie möglich in Pflegeheimen zum Standard machen will.

7. Homeoffice

Mehr Arbeit zu Hause, weniger Anwesenheit im Büro: Mit dieser Festlegung verstärken Bund und Länder den Druck auf Arbeitgeber, um noch mehr Menschen den Job im Homeoffice zu ermöglichen. Dazu soll das Bundesarbeitsministerium eine Verordnung erlassen. Sachsen wird das mittragen.

8. Wirtschafts-Lockdown

Da fällt von Sachsen eine große Last ab. Diese Spezial-Variante des harten Lockdowns ist vom Tisch. Mit Blick auf die eigene dramatische Corona-Lage hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) den Wirtschafts-Lockdown ins Spiel gebracht. Sowohl Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) als auch Ministerpräsident Kretschmer hatten das aber kategorisch abgelehnt. „Wir müssen in praktikablen Maßnahmen denken, ein Lockdown für die Wirtschaft zählt da nicht dazu“, sagte Kretschmer. Dulig hatte nach einer Sondersitzung des sächsischen Kabinetts darauf verwiesen, dass bei einem kompletten Wirtschaftslockdown der Schaden größer als der Nutzen sei.

Von André Böhmer