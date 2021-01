Dresden/Erfurt

Sachsen hat ab Montag im Kampf gegen die Pandemie eine neue Corona-Schutzverordnung. Wichtigstes Merkmal: Der am Sonntag (10. Januar) auslaufende Lockdown mit großen Beschränkungen für das öffentliche Leben wird bis zum 7. Februar verlängert. Das neue Regelwerk mit seinen Details wurde am Freitagabend von den Ministerinnen Petra Köpping (Gesundheit, SPD), Katja Meier (Justiz, Bündnis 90/Grüne) und Minister Martin Dulig (Wirtschaft, SPD) in Dresden vorgestellt. Zuvor war das schwarz-grün-rote sächsische Regierungskabinett zu einer Sondersitzung zusammengekommen.

177 Corona-Tote am Freitag für Sachsen gemeldet

Der wegen starker Covid-19-Infektionszahlen besonders unter Druck stehende Freistaat greift weiter zu harten Maßnahmen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Ministerin Köpping verwies auf die aktuell weiter hohen Infektionszahlen und darauf, dass am Freitag 177 Corona-Tote für Sachsen gemeldet wurden. „Die Lage ist weiter dramatisch“, sagte sie. In der neuen Corona-Schutzverordnung wird deshalb eine Empfehlung ausgesprochen, Fahrten mit dem ÖPNV zu vermeiden. „Außerdem soll das ÖPNV-Angebot auf ein Minimum reduziert werden“, sagte Minister Dulig. Nach seine Angaben sind Busse und Bahnen wegen der Pandemie sachsenweit derzeit im Schnitt zu 40 Prozent ausgelastet. Die Verkehrsunternehmen wurden ersucht, die Taktung der Fahrzeuge gerade während der Stoßzeiten nicht zu minimieren.

Kinderbetreuung in anderer Familie möglich

Ein wesentlicher geänderter Punkt in der neuen Corona-Verordnung: Sachsen weicht bei den Kontaktbeschränkungen von der Regel im Bund ab. Kinder gelten damit im Freistaat als Ausnahme, Betreuungsgemeinschaften mit einer anderen Familie werden erlaubt. „Diesen Punkt haben wir an die Lebensrealität angepasst“, sagte Köpping. Die Regel sei aber ausdrücklich dafür gedacht, dass Kinder, die nicht in der Notbetreuung unterkommen, beaufsichtigt werden können. Das gelte nicht für Besuche, so die Ministerin.

Dulig legt Komplett-Lockdown ab

Nachdem Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Freitag im MDR einen harten Lockdown für alle Wirtschaftsbereiche gefordert hatte, wies das Wirtschaftsminister Dulig für Sachsen kategorisch zurück. „Der Schaden wäre bei einem harten Lockdown für die Wirtschaft größer als der Nutzen“, sagte er. Es sei naiv zu glauben, dass man ddie negativen Auswirkungen in Grenzen halten könne. Laut Dulig würde sich die Wirtschaft damit selbst alle Kraft nehmen. „Das ist nicht unser Weg.“ Statt über einen Wirtschafts-Lockdown nachzudenken, empfahl der Minister, dass die Firmen im Freistaat noch stärker Home-Office organisieren. Das sei auch als dringende Empfehlung in der neuen Corona-Verordnung so festgehalten. Er appellierte an alle Firmen, die Hygiene-Regeln streng einzuhalten. „Wir haben es damit auch selbst in der Hand.“

Verbindliche Corona-Tests für Pendler

Dulig kündigte zudem an, dass für ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus Tschechien und Polen ab 18. Januar verbindliche Corona-Tests eingeführt werden. „Wir wollen Firmen, die mit Pendlern zusammenarbeiten unterstützen“, sagte er. Auch Tests, die in Polen und Tschechien durchgeführt werden, würden anerkannt werden. Sächsische Firmen sollen dabei finanzielle Hilfen erhalten.

Eltern erhalten Kita-Beiträge zurück

Eine gute Nachricht gab es am Freitag noch für Eltern, die ihre Kinder aufgrund des Lockdowns nicht in Krippe, Kindergarten, Hort oder Kindertagespflege betreuen lassen können. Sie müssen deshalb auch keine Elternbeiträge entrichten. Das stellte die sächsische Regierung klar. Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden habe man sich auf eine einheitliche Erstattung von Elternbeiträgen geeinigt, hieß es. Die Befreiung gelte aber nur, wenn die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen wird. Für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis 17. Januar werde ein Monatsbeitrag pauschal erstattet. Auch bei einer weiteren Schließung soll die Entlastung der Eltern weitergehen - und zwar für jede Woche zu einem Viertel des jeweiligen Monatsbetrages. Die Regelung muss noch vom Landtag bestätigt werden.

Ministerin kämpft gegen Zwangsräumungen

Mit Verweis auf Zwangsräumungen von Wohnungen während der Corona-Pandemie forderte Justizministerin Meier eine bundesweite Regelung, damit diese ausgesetzt werden können. Die Suche nach einer neuen Wohnung sei angesichts derzeit nur erschwert oder ganz unmöglich, erklärte sie. Meier zufolge soll die Regelung so lange gelten, wie der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellt: „Die Menschen sollen neben all den finanziellen und gesundheitlichen Sorgen dieser Tage nicht auch noch den Verlust des Daches über ihrem Kopf fürchten müssen.“

