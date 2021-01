Dresden

In Sachsen wird der Lockdown um vier Wochen bis 7. Februar verlängert. Das sieht die neue Corona-Verordnung zur Bekämpfung der Pandemie vor, die die Landesregierung am Freitagabend beschlossen hat. Die neuen Regelungen gelten ab kommenden Montag.

Kontaktbeschränkungen

Das ist eine der wesentlichsten Änderungen im Vergleich zur auslaufenden Corona-Verordnung: Bislang waren in geschlossenen Räumen fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt, ab 11. Januar sollen nur noch Zusammenkünfte des Hausstandes mit einer weiteren Person, die nicht dazu gehört, gestattet sein. Das gilt künftig auch für Kinder unter 14 Jahren. Zur gegenseitigen Kinderbetreuung sind allerdings Ausnahmen erlaubt: Hausständen mit Kindern unter 14 Jahren wird erlaubt, zusätzlich Kontakt zu einem weiteren festen Hausstand zu halten. Damit wäre es möglich, dass zum Beispiel Großeltern oder befreundete Familien und Nachbarn bei der Kinderbetreuung aushelfen können. Eine maximale Kinderzahl ist nicht festgelegt worden, es dürfen aber nur zwei Hausstände beteiligt sein. Einfache Besuche, beispielsweise zum Spielen, werden damit nicht gestattet. Diese neue Regelung soll auch für pflegebedürftige Angehörige gelten.

Anzeige

Ausgangssperren

Zwischen 6 Uhr und 22 Uhr gelten in Sachsen weiterhin Ausgangsbeschränkungen. Das bedeutet, dass die eigene Wohnung nur mit einem triftigen Grund verlassen werden darf. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr gilt zudem eine strikte Ausgangssperre im Freistaat. Angesichts der hohen Ansteckungsraten wurde in Sachsen bereits im Dezember ein maximaler Bewegungsradius von 15 Kilometer ab dem Wohnbereich für Einkäufe, Spaziergänge und Sport definiert. Daran wird es bis zum 7. Februar keine Änderungen geben.

Nahverkehr

Die Auslastung im Öffentlichen Nahverkehr soll deutlich reduziert werden: Insbesondere in Stoßzeiten sollen mehr Busse und Bahnen eingesetzt werden, um Gedränge zu vermeiden. Die Verkehrsunternehmen sollen Entschädigungszahlungen erhalten. Insbesondere ältere Menschen sollen den Öffentlichen Nahverkehr meiden – und alle werden aufgefordert, „auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten“. Zudem sollen Unternehmen ihren Mitarbeitern mehr Möglichkeiten zu häuslicher Arbeit (Homeoffice) gewähren, sofern das möglich ist. Damit sollen nicht nur Kontakte auf Arbeit reduziert, sondern auch möglichst viele Pendlerwege vermieden werden.

Kitas und Schulen

In Sachsen sollen die Kitas und Schulen ab 8. Februar wieder öffnen, sofern es die aktuelle Infektionslage erlaubt – allerdings mit deutlichen Einschränkungen. Bis zum 31. Januar erfolgt der Unterricht weiterhin als „häusliche Lernzeit“. Danach ist eine Woche Winterferien geplant, an die sich ein eingeschränkter Regelbetrieb an den weiterführenden Schulen anschließen soll: Ab der Klassenstufe 5 ist Wechselunterricht geplant. Das heißt, wie bereits im Frühjahr sollen Klassen halbiert und getrennt voneinander unterrichtet werden. Für die Grundschulen sind strikte Klassentrennungen vorgesehen, mit zugeteilten Lehrern und Räumen. Ähnliches soll für die Kitas gelten, die ebenfalls zum 8. Februar wieder öffnen sollen. Bis dahin gibt es Ausnahmen nur für Abschluss- und Vorabschlussklassen an Oberschulen (Klassen 9 und 10), Gymnasien (Klassen 11 und 12), Beruflichen Gymnasien (Klassen 12 und 13) und Fachoberschulen geben: Diese Jahrgänge können ab 18. Januar wieder in den Schulen unterrichtet werden.

Lesen Sie auch: Lassen Sie die Eltern im Stich, Herr Piwarz?

Winterferien

Die Winterferien, die zwischen 8. und 19. Februar geplant waren, werden verlegt: Sie beginnen nun am 31. Januar und enden mit dem 6. Februar. Im Gegenzug werden die Osterferien eine Woche vorgezogen: ab 27. März bis 10. April. Schüler, deren Eltern langfristig für die Winterferien Urlaub gebucht haben, können sich mit einem begründeten Antrag bei der Schulleitung vom Schulbesuch befreien lassen. Das aktuelle Beherbergungsverbot wird auch für die Winterferien nicht gelockert.

Maskenpflicht und Abstand

Grundsätzlich ist es in Sachsen auch weiterhin vorgeschrieben, im öffentlichen Raum einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Mitmenschen einzuhalten und dort einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wo sich Menschen begegnen. Dies gilt insbesondere bei der Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs, vor und in Einzelhandelsgeschäften, in allen öffentlichen Einrichtungen, am Arbeitsplatz sowie in Straßen und auf Plätzen mir regem Publikumsverkehr.

Einzelhandel, Freizeit und Kantinen

Auch in den kommenden vier Wochen bleiben der Einzelhandel, Sporteinrichtungen, Kultur- und Freizeitangebote geschlossen. Lediglich Waren des täglichen und notwendigen Bedarfs – wie etwa Lebensmittel, Drogerieartikel, Sehhilfen und medizinische Produkte – dürfen noch in Geschäften angeboten werden. Neu ist, dass auch Betriebskantinen nicht mehr für Mitarbeiter öffnen sollen. Auf Antrag der Firmen soll es aber Ausnahmen geben können. Eine Lieferung und Abholung von Speisen zum Verzehr am Arbeitsplatz ist aber erlaubt. Generell wird der bisherige Ausnahmekatalog nicht verändert.

Von Andreas Debski