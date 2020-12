Leipzig/Dresden

Täglich ein neuer Nachrichtenstrom, täglich neue bedrohliche Zahlen: Die Corona-Lage in Sachsen spitzt sich in der Vorweihnachtszeit dramatisch zu. Die Landesregierung zog deshalb die Notbremse – seit Montag gilt erneut ein landesweiter Lockdown. Sachsen ist damit bundesweit der Vorreiter. Die Themen Corona-Pandemie und die Folgen für den Freistaat sind auch Schwerpunkte beim LVZ-Talk live auf LVZ.de und auf der Facebookseite der LVZ am Mittwochabend.

Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) stellt sich den Fragen von LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa, Vize André Böhmer – und den Leserinnen und Lesern. Die Veranstaltung in der Dresdner Staatskanzlei findet pandemiebedingt ohne Publikum statt, wird aber ab 19 Uhr live gestreamt. Leser können vorab und während des Talks über die Facebook-Kommentare Fragen stellen.

LVZ Talk mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer Sachsen befindet sich im zweiten Lockdown. Warum hat der Freistaat so lange gezögert? Was wird für betroffene Firmen getan? Wie kann Menschen in Not geholfen werden? Darüber sprechen Hannah Suppa und Andre Böhmer LIVE mit Ministerpräsident Michael Kretschmer. Posted by LVZ Leipziger Volkszeitung on Wednesday, December 16, 2020

Welche Auswirkungen hat der zweite Lockdown?

Im Gespräch wird es vor allem um die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des zweiten Lockdowns in Sachsen gehen. Warum hat Sachsen so lange gezögert? Was wird für betroffene Firmen getan? Wie kann Menschen in Not geholfen werden? Zudem ist vor fast genau einem Jahr (20. Dezember) das „ Kenia“-Bündnis im Freistaat gestartet – genug zu reden gibt es also allemal.

