Gibt es einen Skandal um das illegale Sammeln und Speichern von Daten zu sächsischen Landtagsabgeordneten durch das Dresdner Landesamt für Verfassungsschutz (LfV)? Ein aktueller Beitrag des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ legt dies nahe. Im Bericht der für die Geheimdienstaufsicht zuständigen Parlamentarischen Kontrollkommission des Landtags (PKK) gehörte zu den betroffenen Politikern auch Sachsens Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) sowie der Fraktionschef der Linken, Rico Gebhardt, sein Fraktionskollege Marco Böhme sowie die Grünenpolitiker Valentin Lippmann und Christin Melcher.

„Herr Dulig wollte mal wieder in die Zeitung“

Laut Nachtrag zum Abschlussbericht zur Sammlung und Speicherung von Abgeordnetendaten vom 7. Juni speicherte der Geheimdienst unter anderem eine kritische Äußerung Duligs zum Umgang des Koalitionspartners mit dem Thema Rechtsextremismus. Die in der Sache absolut unverdächtige Linken-Abgeordnete und selbst zur PKK gehörende Innenexpertin, Kerstin Köditz, sagt dazu am Dienstagnachmittag trocken: „Herr Dulig wollte mal wieder in die Zeitung kommen.“

Nachdem NSU habe eine Expertenkommission dem LfV nahegelegt, stärker digital zu arbeiten, erläutert Köditz. „Was dazu führt, dass jeder Mist digital erfasst wird.“ Stelle sie – Köditz – beispielsweise eine Kleine Anfrage an die Staatsregierung, die durch das LfV beantwortet werden soll, führe die Bearbeitung im LfV in kürzester Zeit zur zehnmaligen Registrierung ihres Namens.

„Keine Daten für eine Akte“

„In der analogen Welt lese ich in der Zeitung einen interessanten Bericht. Die Zeitung enthält aber auch das Wetter. Demzufolge könnte man mir unterstellen, ich sammle Daten zu den Autoren der Wetterberichte“, spitzt die ansonsten als schärfste Kritikerin des LfV geltende Köditz zu. Sie ärgere sich über den „Spiegel“-Artikel räumt sie ein, „weil das am Problem vorbeigeht“. „Es sind keine Daten, die zu einer Personenakte Dulig führen. Und es sind keine Daten, die in das Geheimdienstsystem einfließen.“ Vielmehr handele es sich um den Alltagsarbeitsbereich, in dem auch belanglose Informationen über die Linke gespeichert seien.

„Natürlich kann man sich an der einen oder anderen Stelle fragen: Was war der Zusammenhang, dass diese Daten erfasst wurden?“. Beispielsweise leite auch die Polizei regelmäßig Daten über Straftaten weiter. „Aber die Daten wurden nicht vom LfV gesammelt. Die sind von außen reingekommen.“ Auch bei einem Facebook-Eintrag könne es sein, dass jemand davon einen Screenshot gemacht und wieder woanders eingestellt habe.

Vorwürfe Duligs an die CDU

Der PKK-Bericht – der der LVZ vorliegt – listet unter anderem auf, Dulig habe im Rahmen einer Studie des Göttinger Instituts für Demokratieforschung erklärt, dass auch die CDU eine Verantwortung dafür trage, welche Zustände heute in hinsichtlich Rechtsextremismus und Rassismus herrschten. Die CDU habe das Problem 25 Jahre lang verharmlost und relativiert.

Wie die Daten zum LfV gekommen sind und warum sie überhaupt erhoben wurden, sei unklar, ihre Erhebung rechtswidrig. Dem Bericht zufolge hatten alle erwähnten Parlamentarier zuvor selbst Auskunftsersuchen an das LfV gerichtet. In den Antworten wurden dann in mehreren Fällen die Informationssammlungen eingeräumt. Allerdings heißt es in dem PKK-Bericht auch: „In diesen Bescheiden erklärt das LfV, dass es eine – auch aus Sicht der PKK erforderliche – Löschung der verfassungsschutzrechtlich nicht relevanten Daten vornehmen wird.“

