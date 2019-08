Dresden

Matthias Bäcker ist nicht irgendwer: Der Jura-Professor, Jahrgang 1975, von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz gilt als erfahrener Verfassungsrechtler, hat bereits beim Bundesverfassungsgericht gearbeitet und als Sachverständiger mehrfach Gutachten für den Bundestag geschrieben. Am Mittwoch legte Bäcker nun in Dresden seine 87-seitige Expertise zum sächsischen Polizeigesetz vor, auf das sich die regierenden CDU und SPD erst vor einem Vierteljahr mit Mühe und Not und mit fast einem Jahr Verzögerung geeinigt hatten. Sein Fazit : „Die Verschärfungen folgen bundesweiten Trends, der Gesetzgeber ist teils weit über den durch Bundes- und EU-Recht vorgegebenen Anpassungsbedarf hinausgegangen. Es werden polizeiliche Befugnisse ausgeweitet und neue Instrumente etabliert.“

35 sächsische Landtagsabgeordnete reichen Klage ein

Deshalb reicht Bäcker im Namen von 35 Landtagsabgeordneten der Linken und Grünen – und damit von fast ein Viertel des Parlaments – nun eine sogenannte abstrakte Normenkontrollklage beim sächsischen Verfassungsgerichtshof in Leipzig ein. Dabei geht es im Wesentlichen um vier Punkte: um Überwachungen von Einzelpersonen sowie im öffentlichen Raum, um eine „ausufernde Vorratsdatenspeicherung“ und um Maßnahmen wie Aufenthaltsanordnungen, Kontaktsperren oder elektronische Fußfesseln. Beim Abhören moniert Bäcker beispielsweise „zu weite Eingriffstatbestände“ und eine Verletzung des Fernmeldegeheimnisses; im Fall der Verkehrsüberwachung und einer 96-stündigen Datenspeicherung hat der Verfassungsrechtler „erhebliche Zweifel“. Daneben wird auch die Ausstattung der sächsischen Polizei mit Maschinengewehren und Handgranaten als unverhältnismäßig kritisiert.

Verfassungsrechtler: Entscheidungen nicht mehr aufgrund von Straftaten

„Die angegriffenen Normen verletzen Grundrechte der sächsischen Verfassung, zudem teilweise auch die bundesstaatliche Kompetenzordnung“, fasst der Jura-Professor seine Einwände zusammen. „Es wird nicht mehr anhand möglicher Straftaten, sondern mit Blick auf ’gefährliche’ Personen entschieden, welche Mittel eingesetzt werden. Es genügt, dass die Polizei – anhand welcher Kriterien auch immer – prognostiziert, dass eine Person in Zukunft eine Straftat begehen könnte.“

Kläger sprechen von einem „Frontalangriff auf Bürgerrechte“

Den Gang vor das Verfassungsgericht untermauern die Kläger. „Wir wollen den Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden nötige Instrumente nicht versagen. Auch wir sehen, dass sich neue Kriminalitätsphänomene herausbilden und das Täterverhalten ändert. Diese Instrumente müssen aber verhältnismäßig, technisch erforderlich und rechtlich abgesichert sein“, erklärt der Linke-Innenpolitiker Enrico Stange. Ähnlich äußert sich der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Valentin Lippmann: „Wir haben immer wieder deutlich gemacht, dass CDU und SPD mit diesem Gesetz eine Grenze überschritten haben. Unsere Hoffnung ist, dass der Verfassungsgerichtshof diesen Frontalangriff auf die Bürgerrechte stoppt.“ Dagegen hält der SPD-Innenexperte Albrecht Pallas das Gesetz für verfassungskonform: „Es ist das gute Recht der Opposition, Gesetze von einem Gericht überprüfen zu lassen. Wir haben bei der Erarbeitung des neuen Polizeirechts seriös gearbeitet, viele Experten angehört und genau abgewogen, welche Befugnisse für die Aufgabenerfüllung erforderlich und verhältnismäßig sind.“

Kretschmer will weitere neue Polizeibefugnisse

Tatsächlich hatten die CDU und Innenminister Roland Wöller noch weiter gehende Befugnisse geplant, konnten sich aber mit dem Koalitionspartner SPD nicht auf Online-Durchsuchungen und eine Quellen-TKÜ, die ein Entschlüsselung beispielsweise von Whatsapp-Nachrichten ermöglicht, einigen. Deshalb hat Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) bereits angekündigt: „Nach der Wahl gehen wir ran an das Gesetz.“ Zur Gefahrenabwehr sei eine bessere Überwachung der Telekommunikation unabdingbar, sagte er vor Kurzem in einem LVZ-Wahlforum. Die Frage ist allerdings, mit wem Kretschmer die angekündigten Nachbesserungen durchsetzen will – nahezu alle potenziellen Koalitionspartner lehnen weitere Verschärfungen ab oder wollen das Gesetz, wie etwa die Grünen, sogar zurückdrehen. Ein neues Bündnis, wie auch immer es nach der Landtagswahl am 1. September 2019 parteipolitisch gestaltet sein sollte, wird sich wohl kaum auf Änderungen einlassen.

Entscheidung dauert mindestens ein Jahr

Vor 23 Jahren war schon einmal eine Klage gegen ein sächsisches Polizeigesetz vor dem Verfassungsgericht erfolgreich: In „nicht erwarteter Deutlichkeit“, so hieß es damals, waren wesentliche Teile für verfassungswidrig erklärt worden. Das betraf insbesondere sogenannte Vorfeldermittlung gegen sich abzeichnende Straftaten, für die die Richter die Befugnisse der Polizei beschnitten. Damals hatten die SPD und die Grünen eine Verfassungsklage eingereicht. Ein Resultat war auch: Der große Lauschangriff, also das Abhören in oder aus Wohnungen, durfte „nicht mehr schon im Vorfeld des Entstehens einer Situation eingesetzt werden“. Daneben ging es um Rasterfahndungen und Vorbeugehaft. Das betreffende Gesetz stammte von 1994. Die „ Frankfurter Allgemeine Zeitung“ schrieb nach der Entscheidung: „Der Landtagswahlkampf stand bevor, die CDU wollte sich standhaft zeigen im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, diese Entschlossenheit sollte Stimmen bringen..“

Auch diesmal könnte es einige Zeit bis zu einer Entscheidung dauern: Die Kläger rechnen mit ein bis anderthalb Jahren.

Von Andreas Debski