Linke gewinnt Landtagswahl in Thüringen – AfD ist zweitstärkste Kraft

Erfurt

Die Linke hat am Sonntag die Landtagswahlen in Thüringen klar für sich entschieden. Die Partei von Ministerpräsident Bodo Ramelow kam nach ersten Hochrechnungen (18 Uhr, ARD, Infratest Dimap) auf 29,8 Prozent der Stimmen – und verbesserte damit ihr Ergebnis von 2014 um 1,6 Prozent.. Hinter den Linken wird die AfD mit insgesamt 23,2 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft im Freistaat und profitiert dabei von erheblichen Stimmengewinnen: 12,6 Prozent mehr als noch 2014.

Klarer Wahlverlierer ist die die CDU mit nur noch 22 Prozent Wählergunst. Das sind 11,5 Prozent weniger als bei der letzten Landtagswahl. Ebenfalls weiter abgestürzt ist die SPD mit nur noch 8,1 Prozent Stimmenanteil – 4,3 Prozent weniger als vor fünf Jahren. Für Grüne (5,5 Prozent) als auch FDP (5,4 Prozent) wird es ein sehr langer Wahlabend. Beide Parteien müssen um die Einzug ins Erfurter Parlament zittern.

Ramelow : „Ein großer Tag für unser Parlament“

Wahlsieger Bodo Ramelow erklärte in einer ersten Stellungnahme im ARD-Wahlstudio: „Es ist deutlich geworden, dass die demokratischen Parteien in der Lage sind, die Wähler anzusprechen und zu mobilisieren. Deshalb ist es ein großer Tag für unser Parlament. Ich freue mich für die Parteien.“ Zu Frage künftiger Zusammenarbeiten im Landtag wollte Ramelow erst das amtliche Endergebnis abwarten. „Wir werden noch eine lange Nacht haben“, so der Linken-Spitzenkandidat. Allerdings sei schon jetzt auch klar: „Bei den Zustimmungswerten, die wir bekommen haben, ist der Regierungsauftrag ganz klar bei meiner Partei. Und ich werde diesen Auftrag auch annehmen“, so Ramelow weiter.

Zu den Stimmengewinnen der AfD, die gut ein Viertel der Wähler für sich begeistern konnte, sagte Thüringens Ministerpräsident: „Das Ergebnis sagt erst einmal, dass 76 Prozent der Wähler die AfD nicht gewählt haben. Und das ist die deutliche Mehrheit. Und damit wird ganz klar, dass dieses Land weiter handlungsfähig ist und dass in diesem Land auch gute Arbeit gemacht wird.“ AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke habe einen Regierungsauftrag angestrebt, man könne aber nun sehen, dass er weit weg davon ist.

Höcke : Sollten Zeichen genau Wahrnehmen

Björn Höcke selbst bedankte sich am Sonntagabend im Wahlstudio bei seinen Wählern. „Eine 100 Prozentige Steigerung der Stimmenanteile gab es in Thüringen noch nie. Das ist ein klares Zeichen, dass ein großer Teil der Thüringer sagt: So geht es nicht weiter, wir brauchen etwas Neues, wir brauchen eine Belebung. Und dieses Zeichen sollten alle jetzt sehr genau wahrnehmen.“

Vizekanzler Olaf Scholz hat indes enttäuscht auf das historisch schlechte Abschneiden seiner Partei reagiert. „Das Ergebnis ist natürlich nicht schön. Am meisten bedrückt natürlich das Wahlabschneiden der AfD, das hier vorhergesagt wird“, so der Sozialdemokrat gegenüber der ARD. „Das ist etwas, was mich bedrückt, und noch viele andere, die ich kenne.“ Das Ergebnis sei eine große Herausforderung für eine Regierungsbildung. Die SPD stehe bereit, Verantwortung zu übernehmen. Klar sei: „Die AfD gehört nicht in eine Regierung. Ich glaube, das ist für alle klar.“

Grünen-Chef Robert Habeck hat sich unzufrieden mit dem Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Thüringen gezeigt. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, aber wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden“, sagte Habeck am Rande der Grünen-Wahlparty am Sonntag in Erfurt. Die Situation sei kompliziert, sagte er mit Blick auf Möglichkeiten zur Regierungsbildung. „Letztlich bleibt das Fazit, dass alle demokratischen Parteien gesprächsbereit bleiben müssen“, sagte der Grünen-Chef.

Von Matthias Puppe