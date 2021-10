Leipzig

Die Leipziger Polizei rüstet sich für einen erneuten Großeinsatz in der Messestadt. Am kommenden Samstag (23.10.) seien ab 16 Uhr drei Versammlungen bei der Ordnungsbehörde angezeigt worden, zu deren Absicherungen nun in Absprache mit dem sächsischen Innenministerium auch Beamtinnen und Beamten aus acht anderen Bundesländern angefordert wurden.

„Die Bevölkerung wird gebeten, sich im Stadtgebiet auf einsatzbedingt entstehende Verkehrsbeeinträchtigungen einzustellen“, hieß es am Montag aus der Leipziger Polizeidirektion. Es könne am Samstag immer wieder zu Sperrungen von Straßenzügen kommen, aber auch zu Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr. Dies dürfte nicht nur Auswirkungen auf den üblichen Samstagsverkehr in der Innenstadt haben, sondern könnte auch die An- und Abreise für das parallel stattfindende Bundesliga-Heimspiel von RB Leipzig gegen Greuther Fürth (Anstoß 15.30 Uhr) am Sportforum beeinträchtigen.

Linker Sternmarsch nach Connewitz

Bei den genannten drei Versammlungen handelt es sich offenbar um drei Demonstrationen, die seit Wochen in sozialen Netzwerken unter dem gemeinsamem Titel „Alle Zusammen – autonom, widerständig, unversöhnlich“ beworben werden. Den Ankündigungen zufolge sollen die Proteste als Sternmarsch in Richtung des Stadtteils Connewitz stattfinden, wo am Abend eine gemeinsame Kundgebung geplant sei.

Die Polizei Leipzig ging am Montag in der Gemengelage von einer vierstelligen Teilnehmerzahl aus. Wie es heißt, werde dafür im „linken beziehungsweise linksextremistischen Spektrum bundesweit mobilisiert“. Die drei Demonstrationen sollen um 16 Uhr auf dem Augustusplatz, auf der Karl-Heine-Straße und im Lene-Voigt-Park beginnen und sich später dann in Connewitz vereinigen. Mit einem Ende werde um 21 Uhr gerechnet, so die Polizeiangaben.

Die Beamten kündigten am Montag an, dass neben der üblichen Polizeitechnik auch Wasserwerfer sowie Hubschrauber zur Verfügung stünden.

Ähnlicher Großeinsatz zuletzt Mitte September

Erst vor gut einem Monat, am 18. September, war eine bundesweit beworbene Demonstration verschiedener linker Initiativen unter dem Motto „Wir sind alle Linx“ mit mehreren Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch Leipzig gezogen. Aus dem Protestzug heraus wurden damals Steine auf Gebäude und Beamte geworfen, zudem sorgte ein mitgeführtes Transparent mit Drohungen gegen den Chef der sächsischen Soko Linx für Empörung.

Nach Beendigung der Abschlusskundgebung am Connewitzer Kreuz errichteten Teilnehmende damals brennende Barrikaden im Quartier. Die Polizei reagierte unter anderem mit dem Einsatz von mehreren Wasserwerfern und einer temporären Räumung der Wolfgang-Heinze-Straße.

Von Matthias Puppe