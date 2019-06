Dresden/Leipzig

In der aktuellen LVZ-Umfrage zur anstehenden Landtagswahl in Sachsen favorisieren die meisten Befragten die Option einer rot-rot-grüne Regierungskoalition aus Linken, SPD und Grünen – in sozialen Netzwerken auch kurz R2G genannt. Mehr als jeder Fünfte wünscht sich nach dem Urnengang eine eher linke Staatsregierung für den Freistaat. Aussagen zu Koalitionsabsichten der Parteien selbst gibt es bisher allerdings nicht. Johannes Lichdi (Grüne) will das nun ändern.

In einem am Montag veröffentlichten Aufruf fordert der ehemalige Landtagsabgeordnete und aktuelle Dresdner Stadtrat seine Partei sowie Linke und SPD zu einem klaren Bekenntnis für ein gemeinsame Bündnis auf. Dieses soll den Wählern als klare Alternative zur bereits viel diskutierten Koalition von AfD und CDU angeboten werden.

Der Grünen-Politiker Johannes Lichdi. (Archivfoto) Quelle: dpa

„Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz rückt immer näher! Und es gibt keine wählbare Alternative zur Landtagswahl“, monierte Lichdi am Dienstag gegenüber der LVZ. Die SPD folge Dulig ins eigene Grab, die Grünen wollten auch nichts riskieren „und im Schlafwagen nach Kenia fahren“. Die Linke stehe daneben, wolle „vom Versagen der SPD und der Grünen profitieren“ und engagiere sich auch nicht für das linke Bündnis. „In dieser verfahrenen Lage ist der Aufruf der letzte Versuch, das Ruder nochmal herumzureißen. Entweder gibt‘s jetzt eine Bewegung oder es ist vorbei“, so Lichdi weiter.

Neben dem Grünen-Politiker treten 18 weitere Personen im Aufruf als Erstunterzeichner auf – darunter die engagierte Freitaler Flüchtlingshelferin Steffi Brachtel, der Leiter der alternativen Kommunalpolitik Sachsens (DAKS), Tobias Fritsch, der Dresdner Linken-Stadtrat Magnus Hecht und der Leipziger Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek. Im Netz haben unter dem Aufruf auch noch weitere Politiker und Privatpersonen unterschrieben.

In der aktuellen Wahlumfrage kommen Linken, Grüne und SPD zusammen auf 37 Prozent der Stimmen. Ein blau-schwarzes Bündnis aus CDU und AfD hätte nach aktuellem Stand zusammen 48 Prozent – und somit auch keine Mehrheit.

Der Aufruf im Detail: lichdi.blog.datenkollektiv.net

Von Matthias Puppe