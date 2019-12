Letzter Flug nach Zürich: Swiss verabschiedet sich aus Leipzig

Schkeuditz

Vor fünf Jahren war die Strecke noch hart umkämpft: Die Schweizer Airlines Darwin und Swiss lieferten sich förmlich ein Wettrennen darum, Leipzig/Halle an das Drehkreuz Zürich anzubinden. Darwin zog damals den Kürzeren, Swiss setzte sich durch. Jetzt stellt die Schweizer Lufthansa-Tochter die Strecke klammheimlich wieder ein: Ab 22. Dezember gibt es noch einmal für zwei Wochen Flüge von Leipzig nach Zürich, am 5. Januar ist dann für immer Schluss.

Grund ist offenbar die zuletzt gesunkene Auslastung der Maschinen. Swiss selbst wollte auf Anfrage zwar keine Zahlen nennen. Laut Statistischem Bundesamt lag die Auslastung auf der Strecke Leipzig– Zürich in den ersten neun Monaten dieses Jahres aber nur noch bei 64 Prozent. Jeder dritte Platz blieb damit leer.

Das ist für Zubringerflüge zu Drehkreuzen, die ansonsten oft nicht einmal halb voll sind, eigentlich kein schlechter Wert. Auf der Strecke Leipzig– Köln etwa lag die Auslastung zuletzt nur bei 45 Prozent. Doch Swiss war auf der Strecke Leipzig– Zürich Besseres gewohnt: 2018 hatte die Auslastung bei 73 Prozent gelegen, 2017 waren es sogar 81 Prozent gewesen.

Bereits im Winter nur Sparprogramm

„Im Sinne einer gesamthaften Optimierung haben wir uns entschieden, unter anderem auch Leipzig zum Sommerflugplan 2020 aus dem Programm zu nehmen“, erklärte ein Swiss-Sprecher auf LVZ-Anfrage. Dabei ist die Strecke schon im aktuellen Winterflugplan nur noch auf Sparflamme im Programm: Statt sechs Flügen pro Woche, die es noch im Sommer gab, stehen im Winter nur noch fünf Verbindungen im Plan – nicht pro Woche, sondern im gesamten Winter. So steht es im aktuellen Flugplan des Airports.

Der bisher letzte Flug startete am 26. Oktober. Nur in den zwei Wochen rund um Weihnachten und Neujahr (22. Dezember bis 5. Januar) gibt es jeden Freitag und Sonntag noch einmal je einen Flug. Ansonsten ist Zürich schon jetzt Geschichte.

Leipzig verliert an Anschluss an Drehkreuz

Damit verliert Leipzig/Halle Anschluss an eines der wichtigsten Drehkreuze für Umsteigeflüge. Urlauber, die von Leipzig aus per Umsteigeflug ein Fernziel ansteuern wollen, könne damit nur noch zwischen Wien, Istanbul und den vier deutschen Drehkreuzen Frankfurt/Main, München, Düsseldorf und Köln/ Bonn wählen.

Zu den genauen Gründen für den Rückzug aus Leipzig hält sich die Airline bedeckt. „ Swiss überprüft ihr Streckennetz regelmäßig auf mögliche Weiterentwicklungen und Anpassungen, um sicherzustellen, dass der Einsatz der Flotte optimal auf das Streckennetz abgestimmt ist“, erklärte der Sprecher. „Relevante Faktoren hierbei sind unter anderem die aktuelle Nachfrage, das Entwicklungspotenzial einzelner Routen sowie die Wettbewerbssituation.“

Und Wettbewerb gibt es auf der Zürich-Strecke seit dem Aus von Darwin nicht mehr: Die kleine Airline, die zuletzt zu Etihad aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gehörte, hatte sich 2015 schon vor dem Swiss-Erstflug aus Leipzig/Halle zurückgezogen und später Insolvenz angemeldet.

Dresden wird weiter angeflogen

Konzentrieren will sich Swiss nun auf Dresden, wo es schon bisher deutlich mehr Flüge als in Leipzig gab. Daran will Swiss auch festhalten. „Die Strecke Zürich– Dresden– Zürich wird weiterhin bis zu zweimal täglich bedient“, versprach der Swiss-Sprecher. Auch dort ist die Auslastung in diesem Jahr zwar gesunken, mit rund 70 Prozent liegt sie aber deutlich höher als in Leipzig.

Swiss hatte die beiden Strecken im Frühjahr 2015 fast gleichzeitig aufgelegt. Damit blies die größte Schweizer Airline zum Angriff auf den einheimischen Konkurrenten Darwin. Der hatte die beiden Sachsenmetropolen ab 2013 ins Programm genommen und hier anders als Swiss auch Flugzeuge stationiert. Leipzig/Halle sollte sogar zum deutschen Drehkreuz der Etihad-Tochter werden. Daraus wurde dann wegen des Swiss-Vorstoßes nichts.

Von Frank Johannsen