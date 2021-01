Leipzig

Die mit der mutierten, als besonders ansteckend geltenden Coronavirus-Variante infizierte Leipzigerin hat noch acht weitere Leipziger infiziert. Das ergaben Tests bei Personen, mit denen die Frau angab, Kontakt gehabt zu haben. Das Gesundheitsamt Leipzig erklärte, eine „lückenlose Nachverfolgung“ der Fälle zu betreiben. Sämtliche Kontaktpersonen der jungen Leipzigerin, also auch jene ohne nachgewiesene Infektion, befinden sich aktuell in häuslicher Isolation, was das Amt mehrmals per Hausbesuch kontrolliert.

Die Infektion wurde beim Routine-Check entdeckt

Wo sich die Leipzigerin mit der ursprünglich in Südafrika entdeckten Variante B.1.351 des Coronavirus angesteckt hat, ist weiter unklar. Am Donnerstag war das Coronavirus bei der Frau Mitte 20 nach einem Routine-Check in der Notaufnahme des Universitätsklinikums festgestellt worden, den alle Patienten der Klinik absolvieren müssen. Es war der erste Fall des mutierten Coronavirus in Sachsen. Symptome hatte die Leipzigerin keine. Über ihren derzeitigen Zustand war am Montag nichts zu erfahren.

Anzeige

Lesen Sie auch: Was bedeutet das mutierte Corona-Virus für die angespannte sächsische Infektionslage?

Von Josa Mania-Schlegel