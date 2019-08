Leipzig

Die Spritpreise sind im Juli den zweiten Monat in Folge gefallen – und das trotz Ferienzeit. Unter Leipziger und Dresdner Autofahrern wird sich darüber die Freude allerdings in Grenzen halten, meint Steffen Bock vom Internetportal clever-tanken.de. Denn die Messestädter bezahlten für den Liter Super E10 mit 1,48 Euro im Schnitt zwar drei Cent weniger als im Juni, aber unter den zwanzig von clever-tanken verglichenen deutschen Großstädten berappten sie das meiste. Gefolgt von den Dresdnern (1,46 Euro). Die Bremer – sie belegen laut Bock die Pol-Position – mussten nur 1,39 für den Liter hinblättern. Und auch in Düsseldorf, Bielefeld und Bonn wurde deutlich weniger als in Dresden und Leipzig gezahlt .

Bei vier Tankfüllungen a 60 Liter, rechnet Bock vor, zahlten Leipziger Autofahrer mit insgesamt 356,24 Euro im Juli 22,30 Euro mehr als die Bremer.

München teuerste Dieselstadt

Bei den Dieselfahrern sieht es etwas anders aus. In Leipzig kostete der Liter im Schnitt 1,22 Euro. Preiswerter war es nur noch in Düsseldorf und Bremen (1,20). München war die teuerste Dieselstadt mit einem Literpreis von 1,25 Euro. Dresden schnitt mit 1,24 Euro nicht wesentlich besser ab.

Bock kritisiert die teils enormen Preissprünge im Tagesverlauf. Die Anbieter würden derzeit verschiedene Preisstrategien ausprobieren. Günstige Tankzeiten seien zwischen 8 und 10 Uhr, um die Mittagszeit und nach 18 Uhr. Der ADAC hält die Zeit von 18 bis 22 Uhr für die günstigste. Auch er rät, die Preise zu vergleichen, so könne man „bares Geld sparen“.

Laut dem Automobilclub sind Super E10 und Diesel im Juli zwar durchschnittlich um 6,0 Cent beziehungsweise 5,0 Cent billiger als beim bisherigen Jahreshöchststand im Mai, „dennoch liegen die Benzinpreise nun schon den fünften Monat in Folge über dem Niveau des Vorjahres“. Die Rohölpreise hätten zwar zuletzt etwas zugelegt, angesichts des deutlichen Einbruchs der Notierungen im Mai sei der Preisrückgang an den Tankstellen aber mehr als angemessen.

Von Andreas Dunte