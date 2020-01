Leipziger engagiert sich für Wiederaufbau des historischen Rathauses in Halle

Halle

Auf Halles Marktplatz könnte in absehbarer Zeit ein Teil des Alten Rathauses wieder zu sehen sein. „Es handelt sich um das Barockflügel-Portal, dessen Teile mittlerweile nahezu komplett sind“, erzählt der in Halle geborene und in Leipzig beheimatete Ulrich Schröder. Der Hochschuldozent ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Altes Rathaus Halle ( Saale), die die Erinnerung an das am 31. März 1945 durch Bombentreffer lediglich in Teilen zerstörte und bis 1950 komplett abgerissene Kulturdenkmal im öffentlichen Bewusstsein wachhalten will, um einen Wiederaufbau zu erreichen.

Zunächst soll Barock-Portal aufgestellt werden

„Zunächst möchten wir vom Rathaus das Portal des Barockflügels am Originalstandort nahe dem Ratshof aufstellen“, berichtet Schröder. Von dem Portal, das den Krieg nahezu unversehrt überstanden hatte, ist etwa die Hälfte der alten Steine noch vorhanden. Hinzu kommen gespendete neue Portalsteine, die der hallesche Steinmetzmeister Olaf Korger hergestellt hat und die die Wunschinitialen der Stifter tragen. Nachdem sich die Suche nach Steinpaten zunächst etwas „zäh“ gestaltete, ist die Übernahme von Steinpatenschaften 2019 „in Schwung“ gekommen. Mittlerweile sind nur noch acht Portalsteine für Patenschaften verfügbar. „Wenn alle Portalsteine einen Liebhaber gefunden haben, kommen auf die Stiftung Aufstellungskosten zu, die sich vermutlich zwischen 50 000 und 100 000 Euro bewegen“, meint Schröder.

Eintrag in Landesdenkmalliste ist geplant

Beim Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt wird darüber nachgedacht, das restaurierte Portal unter Denkmalschutz zu stellen, berichtet der Stiftungschef. Der Eintrag im Landesdenkmalverzeichnis könnte den Stellenwert dieses Schmuckportals im öffentlichen Bewusstsein deutlich erhöhen.

Viel Ähnlichkeit zum Leipziger Rathaus

Gern weist Schröder auf die Ähnlichkeiten der Rathäuser in Halle und Leipzig hin, die beide ihre äußere Gestalt weitgehend Mitte des 16. Jahrhunderts erhielten: „Der Historiker Georg Wagner-Kyora, der bis 2006 als Privatdozent an der Martin-Luther-Universität lehrte, hat Halles Rathaus als einen nahen Verwandten des Rathauses der Messestadt identifiziert, das in seiner Schaufront ebenfalls die Renaissance mit Mittelturm zeigt“, sagt Schröder.

www.halles-altes-rathaus.de

Ein Film ist bei Youtube aufrufbar.

Von Bernd Lähne