Leipziger VNG investiert in Biogasanlagen und Wasserstoff

Leipzig

Die Leipziger Verbundnetz Gas (VNG) AG will stärker als bisher in die Herstellung von Biogas und grünen Wasserstoff investieren. Damit wolle sie ihren Anteil an der politisch gewollten Energiewende leisten.

In nur zwei Jahren hat das Leipziger Unternehmen durch Zukäufe und Übernahmen die Zahl seiner Biogasanlagen von acht auf 37 erhöht. „Damit sind wir einer der Marktführer auf diesem Gebiet in Deutschland“. sagte Technik-Vorstand Hans-Joachim Polk. Mit der in den Anlagen erzeugten Leistung von 150 Megawatt könnten theoretisch jährlich 100.000 Haushalte beziehungsweise 200.000 Einwohner mit erneuerbarem Strom oder grünem Gas versorgt werden. „Das entspricht einer Bevölkerungsgröße von Nordsachsen“, so Polk weiter.

VNG will Wasserstoff erzeugen und nach Leuna liefern

Exemplarisch „für die Transformation hin zu einem grünen, gasbasierten Unternehmensverbund“ stehe der Energiepark Bad Lauchstädt. In der Stadt im Saalekreis in Sachsen-Anhalt beabsichtigt VNG gemeinsam mit weiteren Partnern Wasserstoff zu produzieren. Strom aus Windkraft soll mittels einer Großelektrolyse-Anlage mit einer Leistung von bis zu 30 MW in Wasserstoff umgewandelt und der chemischen Industrie im benachbarten Leuna zugeführt werden. Partner Terrawatt werde dafür acht Windkraftanlagen errichten. Die Zwischenspeicherung des produzierten Wasserstoffs ist in einer eigens dafür ausgestatteten, knapp 180 Meter tiefen Salzkaverne vorgesehen.

Obwohl VNG nach eigenen Angaben das Projekt vorantreibe, sei ein Baubeginn erst Mitte 2022 möglich, was mit dem komplizierten Genehmigungsverfahren zusammenhänge, so Polk. Demzufolge könne auch erst frühestens 2024 der erste Wasserstoff an die Chemiebetriebe in Leuna geliefert werden.

Weitere Speicher befinden sich in Bernburg und an der Nordseeküste

VNG denkt daran, die Produktion von Wasserstoff in Bad Lauchstädt und anderswo auszubauen. Am Standort wie auch in Bernburg (ebenfalls Sachsen-Anhalt) gibt es weitere Kavernen. Große Speicherfelder befänden sich ferner an der deutsch-niederländischen Grenze in Gronau und nahe der Nordseeküste etwa in Etzel. An diesem Speicherstandort sei eine VNG-Tochter beteiligt. An die Politik gerichtet, sagte Polk: Wasserstoff dürfe nicht länger als Champagner der Energiewende ein Nischendasein fristen. Mit ihm könne die Energie- und Wärmewende gelingen.

Trotz des klaren Willens zur Transformation stellte VNG-Vorstandschef Ulf Heitmüller klar: Mit dem Abschied von der Kohle- und Atomenergie komme dem Erdgas in Deutschland künftig eine noch größere Rolle zu. Im vergangenen Jahr machte Erdgas nach seinen Aussagen 27 Prozent des deutschen Primärenergieverbrauchs aus und sei damit nach Kohle der zweitwichtigste Energieträger, gefolgt von den erneuerbaren Energien (17 Prozent). Damit sei der Anteil von Erdgas erneut gestiegen. „Deutschland braucht Erdgas als Baustein der Energieversorgung“, so Heitmüller

„Nord Stream 2 sichert steigenden Erdgasbedarf in Deutschland“

Er bedauerte die pauschale Kritik in Teilen der Politik und Öffentlichkeit an dem fossilen Energieträger. „Diese Tendenz wird im Wahljahr noch zunehmen. Die Vorteile von Erdgas dringen dabei immer weniger durch.“ In der Debatte um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sei das Ganze kulminiert. Aus Heitmüllers Sicht würden zu viele Aspekte vermischt. „Unterm Strich“, sagte er, „wird bei mindestens konstantem Bedarf und sinkender heimischer Förderung der Importbedarf steigen. Vor diesem Hintergrund braucht Deutschland Erdgasimporte. Nur so kann der erwartete Energiebedarf und die Versorgungssicherheit gewährleistet werden.“ Nord Stream 2 sichere diesen steigenden Bedarf.

Im vergangenen Geschäftsjahr stieg das Handelsvolumen der VNG. Der Umsatz ging hingegen preisbedingt leicht von 1,5 Milliarden Euro auf 9,8 Milliarden Euro zurück. Der Jahresüberschuss sank auf 46 Millionen Euro nach 111 Millionen Euro im Jahr davor. Das habe mit Sondereinflüssen zu tun, sagte Finanzvorstand Bodo Rodestock. So habe man sich 2018 vom Geschäft mit dem Erforschen und Erschließen von Gas- und Ölvorkommen in der Nordsee verabschiedet. Die Effekte würden nachwirken.

Insbesondere durch die Übernahme von Biogasanlagen stieg die Zahl der Beschäftigten auf 1305 (2019: 1155), von denen übrigens rund 80 Prozent im Homeoffice arbeiten würden. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Rodenstock einen ähnlichen Umsatz wie 2020. Zugleich rechnet er mit weniger Sondereinflüssen auf das Ergebnis.

Von Andreas Dunte