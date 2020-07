Leipzig

Coachella, Rock am Ring, Fusion, Highfield – unzählige Festivals jedweder Größenordnung wurden in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Zu groß ist das Risiko, wenn sich große Menschenansammlungen bilden, um gemeinsam Musik zu hören und zu feiern. Aber wie soll das weitergehen, wenn wir weiter mit dem Virus leben müssen? Jonas Petry ist Kulturwissenschaftsstudent in Leipzig und hat ein mögliches Festival der Zukunft mit entworfen und kuratiert: Das Seanaps-Festival. Vom 15. bis 18. Oktober soll die vierte Ausgabe stattfinden und kommt – wenn nötig – sogar ganz ohne physisch anwesendes Publikum aus.

Festival erleben – aber vom Sofa aus

Seanaps bildet einen Gegenpol zu den Festivals, die sich darüber definieren, möglichst viele Zuschauer auf einem Raum zusammenzubringen, denn beim Seanaps-Festival splitten sich die verschiedenen Installationen, Konzerte und Performances auf den gesamten Leipziger Westen auf. Die Besonderheit: Das Festival ist transdisziplinär und wird sowohl digital als auch analog per Radioprogramm übertragen. Dabei sein ohne dabei zu sein, also. Festival erleben, aber vom Sofa aus.

Blockchain-Technologie: Transparente Finanzkommunikation

Die Musikrichtung? „Wir sind seit der ersten Ausgabe 2017 vom Popkulturell-Experimentellen in die experimentell-avantgardistische Richtung gegangen“, erzählt Jonas Petry. Zusammen mit dem Franzosen Maxime Faget und anderen engen Freunden kam ihm die Idee, ein Festival komplett im öffentlichen Raum stattfinden zu lassen. Dabei legt das Seanaps-Team den Schwerpunkt nicht nur auf die Musik, sondern auch auf ein Experiment mit der Blockchain-Technologie.

Sie entwickelten das – von Creative Europe geförderte – Projekt Blockchain My Art, welches sich beispielsweise zum Ziel setzt die Finanzen des Festivals transparenter mit dem Publikum zu kommunizieren. Das Festival definiert sich damit über eine doppelte Zukunftsträchtigkeit.

Jeder kriegt ein Stück vom finanziellen Kuchen

„Das Konzept kann man sich als Festivalbesucher vereinfacht so vorstellen: Jeder kriegt ein Stück vom Kuchen und der Kuchen wird im Vorhinein in Prozente aufgeteilt. Wenn auf dem Festival jemand ein Bier für vier Euro kauft, gehen an den Künstler 50 Cent, an den Getränkelieferanten ein Euro, an uns 50 Cent und so weiter“, erklärt Jonas Petry. Sämtliche generierte Einnahmen während des Festivals können über eine App eingesehen werden und erscheinen in Echtzeit auf dem Display. „Damit wollen wir einen Impuls geben zur Reflexion über die Umverteilung von Vermögen in der Kulturindustrie“, so Petry.

Laut dem 25-Jährigen steht das Festival außerdem für eine Freiheit der Kunst für die Kunst, als sensible Haltung und Schutzraum in der Lebenswelt. Erstmals soll in diesem Jahr außerdem ein Diskursprogramm das Festival begleiten, in dem genau solche Fragen diskutiert werden können, im Spannungsfeld zwischen Kunst, Kultur und Politik.

Internationales Line-Up und Radio als Instrument

Die verschiedenen Wirkungsstätten des Festivals sind der Lindenfels Westflügel, das Noch Besser Leben, der Salon der Villa Plagwitz, der Westbahnhof und die Baumwollspinnerei. In der Villa Plagwitz entsteht das Radiolab, das sowohl digital als auch analog über UKW-Frequenzen Radioklangkunst senden wird. „Dabei wollen wir das Radio selbst als Instrument und Ausdrucksform, nicht nur als Medium nutzen.“

Die verschiedenen Künstler des internationalen Line-Ups reflektieren die Sinneswahrnehmungen, den Wegfall des Visuellen. „Wir wollen mit der Reduktion, dem Nicht-Vorhandensein arbeiten“, führt Petry aus. Was bei einem besucherlosen Festival zwangsläufig zur Frage führt: Was macht ein Künstler, der nicht weiß, ob ihm jemand zuhört? Wenn die Einschränkungen es zulassen, soll das Radiolab zugänglich sein, den virtuellen Radioraum um einen physischen Diskursraum erweitern.

„Es ist nicht unbedingt eine alltägliche Musik“

Im Westflügel setzen sich die Künstler mit den raumspezifischen Gegebenheiten akustisch und atmosphärisch auseinander – drei mal drei Performances werden im Laufe des Festivals gespielt. 15 Künstler aus aller Welt präsentieren ihre Arbeiten zwischen freier Improvisation und Komposition neuer Musik. „Wir würden auch gerne möglichst viele Leute außerhalb dieser alternativen Szene begeistern, die sich mit dieser Art von Musik vielleicht noch gar nicht auseinandergesetzt haben – da wäre es schön, explizit diesen Moment des gemeinsamen ersten Hörens zu erleben. Es ist nicht unbedingt eine alltägliche Musik, die man gewohnt ist Zuhause zu hören, aber genau darum geht es.“

Radioprogramm wird dokumentiert und archiviert

Um das Festival weiter räumlich zu entzerren sind auch Sound - Installationen und begehbare Hörstationen des Festivalradios in Lindenau und Plagwitz geplant, „um irgendwie den Live-Moment des Festivals zu erhalten“, so Petry. Dokumentiert und archiviert wird das Radioprogramm durch die Online-Plattformen von Sphere Radio und Seanaps Festival.

Tickets gibt es unter seanaps.net während des Festivals. Westwerk-Tickets kosten zwischen 7 Euro und 13 Euro, Westflügel-Tickets zwischen 10 Euro und 20 Euro. Festivalpass: zwischen 35 Euro und 55 Euro.

Von Katharina Stork