Leipzig

In London startete Anfang September ein spektakuläres Fußball-Projekt: Das Unternehmen Walljam eröffnete das erste Trainingscenter, das Sport mit Augmented Reality (erweiterter Realität) kombiniert.

Auf insgesamt knapp 10.000 Quadratmetern können sich Fußballfans nun selbst ausprobieren und Fähigkeiten wie Schusskraft und Treffsicherheit trainieren. Intelligente Trainingsfelder erkennen automatisch Aufprallgeschwindigkeit, Treffpunkt oder auch Abschussposition. 

Als Avatar in London

Londoner Modell: Auf der Tafel entsteht ein Avatar. Quelle: Sensape

Dort kommt das Leipziger Start Up-Unternehmen Sensape ins Spiel, das noch vor kurzem im Spinlab auf dem Gelände der Alten Baumwollspinnerei saß, nun aber aus den Kinderschuhen herausgewachsen ist. 2015 gegründet, beschäftigt es mittlerweile 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Kundschaft gehören die Deutsche Bahn, Rittersport, Oreo, Haufe Lexware, die Commerzbank, Porsche und mehr als 300 weitere Mittelständler und Konzerne. Die Interessenten sitzen weltweit in mehr als 30 Ländern, darunter in den USA, China, Japan, Italien, Spanien und Dubai – und nun auch in England.

Individuelles Sporterlebnis

„Wir bieten die Möglichkeit, dieses Sporterlebnis zu individualisieren“, sagt der Director Business Development von Sensape, Michael Lehnert, über das Engagement in London. Mittels intelligenter Erkennungssoftware und basierend auf dem Aussehen der Fans entsteht in Echtzeit ein persönlicher Avatar.

Haarstil, Hautfarbe sowie Gesichtsform werden dabei in eine 3D-Gestalt umgewandelt. Auf einem großen Display können die Spielerinnen und Spieler dann interaktiv ihren digitalen Stellvertreter weitergestalten, dem die Trainingsergebnisse zugeordnet werden.

Das eigene Selfie mit den Bayern

Für Sensape ist die Schaffung von Avataren nichts Ungewöhnliches. Für Fußball-Rekordmeister Bayern München hat das Unternehmen die Möglichkeit einer virtuellen Begegnung zwischen Fans und Stars entwickelt, bei der ein realistisch wirkendes Erinnerungsfoto entsteht, das per Smartphone mit Freunden geteilt werden kann. Schließlich seien wegen Corona lange Zeit direkte Treffen ausgeblieben, erinnert Lehnert.

Dürfen nun auch die Fans von RB Leipzig hoffen? „Da ist leider noch kein Interesse da“, sagt er und setzt hinzu: „Vielleicht war einfach nur das Timing schlecht.“ Man sei aber mit vielen anderen internationalen Klubs in Endverhandlungen oder Abschlüssen – mit Chelsea London, Manchester United, Olympique Lyon, RB Salzburg, Borussia Mönchengladbach oder auch Dynamo Dresden. Ein Vertrag mit Paris Saint Germain stehe kurz vor dem Abschluss.

Wenn Künstliche Intelligenz beim Stadtbummel hilft

Auch das geht – mit Gute-Laune-Selfi zum Whisky. Michael Lehnert und Hanna Schubert von Sensape. Quelle: Sensape

Neben solchen Freizeitaktivitäten beschäftigt sich Sensape aber auch mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Bewältigung der Corona-Pandemie und ihren Folgen. So könne Einzelhandel und Tourismus – nach dem Vorbild Japans oder auch der USA – Smart Guiding wieder auf die Beine helfen, meint Lehnert.

Das funktioniert dann so: Gruppen, Familien, Pärchen und andere soziale Verbindungen werden per KI zielsicher identifiziert und eingeordnet. Informationstafeln am Eingang eines Shoppingcenters geben dann praktische Hinweise oder Angebote.

„Geht es um ein Familie mit Baby, kann man beispielsweise mitteilen, wo es gerade die Windeln im Sonderangebot gibt“, nennt Lehnert ein Beispiel. Sei es eine Gruppe junger Leute am Mittag in Uni-Nähe, erkenne die KI eventuell Studenten und empfehle womöglich bestimmte Lehrbücher.

Die Tourist-Information in Köln will ein solches System installieren, um Reisegruppen maßgeschneiderte Angebote machen zu können. Die Informationen würden dabei einfach aufs Smartphone geladen. „Für jemanden, der sich nicht in der Stadt auskennt, ist das unschätzbar.“ In der Vergangenheit wurden im Einkaufszentrum Nova Eventis und auch in der Leipziger Stadtbibliothek bereits zeitweilig Tafeln installiert, um die Auslastung durch Besucher anzuzeigen.

„Q & O, ein Bier bitte!“

Sogar dem Fachkräftemangel in der Gastronomie hat Sensape etwas entgegenzusetzen. Um ungelernte Seiteneinsteiger besser einzubinden und gleichzeitig Wartezeiten aufs Essen zu reduzieren, gibt es das Programm Q & O. Damit kann man sich als Gast mittels QR-Code per Smartphone direkt vom Tisch aus beraten lassen und sofort bestellen. Gleichzeitig macht das System Vorschläge, welche Speisen oder Getränke dazu passen könnten.

Umgekehrt informiert Q & O die Bedienung, in welcher Reihenfolge der bestehende Arbeitsaufwand am schnellsten und effektivsten zu bewältigen ist. Ist ein Gericht nicht mehr vorrätig, wird es automatisch von der Karte gelöscht. „Warteschlangen am Tresen gibt es dann auch nicht mehr“, sagt Lehnert. „Das Ansteckungsrisiko verringert sich.“ Darüber hinaus sei Kontaktnachverfolgung möglich, die Länge der virtuellen Warteschlange erkennbar und der Zeitpunkt des Essens abschätzbar.

An Rhein und Mosel arbeiten Gourmetrestaurants bereits mit dem Leipziger Programm. Um beispielsweise Austern nicht auf Halde kaufen zu müssen, sondern frisch anzubieten.

