Leipzig

Rentner Bernd Röder (67 ) sitzt im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf auf dem Sofa und schlägt seinen großen Ordner auf. Hinter den Zeilen mit den nackten Zahlen steht eine Geschichte, die mittlerweile mehr als ein Vierteljahrhundert währt. Vielleicht kann der Ordner an diesem Mittwoch für immer geschlossen werden. Das letzte Wort darüber hat aber der Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Favorit Sparkasse

Rentner Bernd Röder ... Quelle: Roland Herold

Röder erzählt diese Geschichte, mal heftig gestikulierend, mal vergnügt lächelnd und mal sehr nachdenklich. „Meine Frau und ich hatten damals, 1995, beide Arbeit, von der wir leben und in den Urlaub fahren konnten“, so beginnt er. Vermögenswirksame Leistungen gab es auch. Röder arbeitete im Maschinenbau und in der Elektroindustrie, seine Frau bei Interdruck. Darum beschlossen sie, ein Prämiensparangebot der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig anzunehmen, um vorzusorgen.

Dass es gerade die Sparkasse wurde, war kein Zufall. Denn seit seiner Grundschulzeit in der DDR sammelte Röder die Sparmarken der Sparkasse. Später verdiente er dann sein Geld mit Arbeiten an Aufzügen von Devisenhotels. Aber auch als das neue Leipziger Gewandhaus Konturen annahm, war Röder zugegen.

„Das Geld sollte in der Region bleiben“

... macht aus seinem Herzen ... Quelle: Roland Herold

„Wir gingen zur Sparkasse, denn das Geld sollte ja in der Region bleiben“, erinnert er sich. Und selbst im Nachhinein betrachtet sei das damalige Angebot „Prämiensparen flexibel“ ein gutes gewesen. Zu den Zinsen steuerte die Sparkasse in Abhängigkeit von der Laufzeit des Vertrags noch einmal bis zur Hälfte der eingezahlten Jahresbeiträge bei. „Man braucht ja mehrere Standbeine“, sagt Röder heute. „Und es kann ja auch mal was im Leben schiefgehen.“ Da wussten sie noch nicht, dass Röders Frau 2009 an Krebs sterben würde.

Doch mit den weltweit sinkenden Zinsen wurde auch der Vertrag bei der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig „angepasst“ – mit sinkenden Zinsen. „Als normaler Durchschnittskunde bekam ich einfach nicht mit, wann die Sparkasse welche Zinsen zahlte“, sagt Röder heute. Er sei einmal im Jahr informiert worden, zwischenzeitliche Veränderungen habe er nicht bemerkt. Und die Geschäftsbedingungen habe er natürlich auch nicht regelmäßig studiert.

2017 kam die Kündigung

Im Februar 2017 wurde der Vertrag von der Sparkasse ganz gekündigt. Da sei er zum ersten Mal zur Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) gegangen. Diese schätzt heute, dass Röder noch rund 3000 Euro Zinsen zustehen müssten. Damit befindet er sich sogar noch unter dem Schnitt, der bei etwa 3400 Euro liegt. Sein Unbehagen wurde noch größer, als er andere Betroffene bei der Verbraucherzentrale traf, die noch höhere Ansprüche als er hatten – 7000, 8000 Euro. „Es sind eben Finanzgeschäfte und da wird immer gemogelt. Wer es merkt, hat Glück. Wer es nicht merkt, hat eben Pech“, sagt Röder heute. „Ich war nicht erschrocken darüber – das nicht. Aber enttäuscht. Das war nämlich kein Fehler, das war geplant.“

Als es deshalb 2019 darum ging, einer Musterfeststellungsklage beizutreten, war der einstige Betriebsratschef und Gewerkschafter Röder dabei. Dieser ersten der mittlerweile sechs eingereichten Musterklagen gegen sächsische Sparkassen hatten sich rund 1300 Sparerinnen und Sparer angeschlossen.

Warten auf Mittwoch

... keine Mördergrube. Quelle: Roland Herold

Die Gerichtsverhandlung vor dem Oberlandesgericht Dresden (OLG) im vergangenen Jahr sei dann ein Erfolg gewesen, erinnert sich Röder. In erster Instanz hatte das OLG entschieden, dass die betroffenen Klauseln zur Zinsanpassung unwirksam und mögliche Nachzahlungsansprüche noch nicht verjährt seien. Wie hoch diese Ansprüche allerdings genau sind, wurde noch nicht entschieden. Das soll nun der Bundesgerichtshof am Mittwoch, ab 11 Uhr tun.

Dessen Urteil wird richtungsweisend für die gesamte Branche und für alle weiteren laufenden Musterfeststellungsklagen, Individualklagen sowie für alle, die sich noch keiner Klage anschließen konnten oder gar im Moment mit ihrer Sparkasse verhandeln, erwartet VZS-Vorstand Andreas Eichhorst. Dennoch: Illusionen macht sich Prämiensparer Röder trotzdem nicht. Er rechnet mit einem Kompromiss. „Und selbst, wenn dann Geld fließt, schlägt wahrscheinlich der Fiskus wieder zu“, hält Röder den Ball lieber flach.

Ins Labyrinth von König Minos

Damals als seine Frau gestorben sei, habe ihm die Hausärztin geraten, doch mal über das Thema Rente nachzudenken. Davon lebt Röder jetzt – auskömmlich. Ein eigenes Auto hat er nicht mehr, aber mit dem neunjährigen Enkel wird er nächste Woche für 14 Tage nach Kreta fliegen. Quasi aus dem Paragrafendschungel von Leipzig ins Labyrinth von König Minos. Um dem Jungen von Ikarus, Daidalus oder auch dem Minotaurus zu erzählen. Um ihm zu erklären, warum man in einem Amphitheater so gut hören kann. Dafür zeigt ihm der Junior dann, wie so ein verteufeltes Smartphone funktioniert.

Röder legt den Ordner lächelnd zur Seite. Es gibt eben noch andere Dinge im Leben.

Von Roland Herold