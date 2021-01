Leipzig

Man kann sich mal hängen lassen, muss aber dann wieder aufstehen, rät die Leipziger Psychologieprofessorin Anette Kersting, Direktorin der Klinik für Psychosomatische Medizin am Leipziger Universitätsklinikum. Im Interview gibt sie Tipps, wie man am besten durch den Lockdown kommt.

Nun ist der Lockdown noch weiter verlängert worden. Bei vielen liegen die Nerven ohnehin schon blank. Wie können wir die hoffentlich letzten Wochen noch überstehen?

Ob es die letzten Wochen sind, wissen wir ja leider nicht, aber auf alle Fälle sind es die nächsten. Es kann helfen, die Zeit, die noch vor uns liegt, in überschaubarere kleine Etappen einzuteilen und zum Beispiel erst einmal auf die kommende Woche zu blicken: Was muss ich erledigen? Was möchte ich tun? Was ist möglich? Dabei ist es wichtig, auch Freude im Alltag zu platzieren und sich Dinge vorzunehmen, die man sehr gern macht. Oder zurückzuschauen, etwa auf das vergangene Frühjahr, in dem wir auch eine schwere Zeit hatten, und sich zu besinnen: Was hat mir damals geholfen? Wichtig ist es ebenfalls, sich zu verdeutlichen, warum wir im Lockdown sind: Um uns und andere zu schützen. Und es handelt sich nicht um einen lebenslänglicher Zustand, sondern um einen begrenzter Zeitraum.

Was gibt Ihnen da Hoffnung?

Dass wir Einfluss auf die Situation haben. Der Lockdown wirkt, die Zahlen der Neuerkrankungen sinken. Es lohnt sich, auch wenn das Ergebnis noch nicht ausreicht und nicht so schnell eintritt, wie wir es uns wünschen. Leider wissen wir noch nicht, wann genau das alte Leben oder eines, das ihm ähnlich ist, zurückkehrt.

Gefühle der Hilflosigkeit und Wut

Junge Leute, die sonst tanzen gehen, Partys feiern, mit Freunden rumhängen oder verreisen, sehen sich um einen Teil ihrer Jugend betrogen. Welchen Trost gibt es für sie?

Ich kann die jungen Leute sehr gut verstehen, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen jetzt ein wichtiger Teil ihres Lebens fehlt. Ähnliches erleben auch alte Menschen, die eine sehr begrenzte Lebenszeit vor sich haben und zum Beispiel gern ihre Kinder und Enkel sehen möchten. Es geht um Gefühle von Hilflosigkeit, Unsicherheit und Wut, in eine Situation geraten zu sein, die man nicht persönlich verschuldet hat. Aber wer aus diesen Gefühlen nicht herausfindet, hat es schwer, Einfluss auf die Situation zu nehmen.

Selbstmitleid zur Seite schieben

Wie schafft man das? Auf die Couch legen und abwarten?

Man kann sich ruhig mal hängen lassen, es ist aber gut, irgendwann auch wieder aufstehen. Es gilt dann, sich der Situation zu stellen und zu versuchen, seinen eigenen Weg zu finden. Wir haben kein Anrecht auf ein sogenanntes normales Leben. Das Bedürfnis, das eigene Leid in den Mittelpunkt zu stellen, ist verständlich und für eine Weile in Ordnung. Aber dann ist es besser, es zur Seite zu schieben und aktiv zu werden, sich um sich selbst und die anderen zu kümmern – auch, damit man sich selbst wieder besser fühlt. Das kann bedeuten, wichtige Kontakte zu halten, Sport zu treiben und anderes zu tun, was erlaubt ist und einem gut tut.

Auch junge Menschen schmerzt es, wenn sie ihre Oma, ihren Opa nicht besuchen können. Wie lässt sich das kompensieren?

Hier können regelmäßige Telefontermine helfen. Wenn die Großeltern noch kein Handy haben, kann man ihnen vielleicht eines schenken und ihnen den Umgang mit den digitalen Medien erklären. Auch die älteren Menschen haben ja jetzt mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen und freuen sich über einen Video-Chat. Meine Schwester hat unserer 85-jährigen Mutter zum Beispiel ein Handy geschenkt. Und meine Neffen haben ihrer Oma erklärt, wie es funktioniert. Jetzt nimmt meine Mutter via Facebook und Instagram am Leben ihrer Enkel teil. Wir sind sehr erstaunt, wie gut sie damit zurechtkommt.

Prof. Dr. med. Anette Kersting hat von 1979 bis 1985 an der Medizinischen Hochschule in Hannover studiert und dort auch promoviert. Bevor die in Stadthagen (Niedersachsen) geborene Medizinerin nach Leipzig kam, arbeitete ssie in Wunstorf, Hannover, Kiel und Münster. Seit 2010 ist die Psychologieprofessorin Direktorin der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums Leipzig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Internettherapie, Essstörungen, Trauer und Psychotraumatologie.

Nicht alles perfekt machen wollen

Familien, besonders Alleinerziehende, sind oft am Rande der Erschöpfung, wenn sie Kinderbetreuung, häusliche Lernzeit und Arbeit unter einen Hut bringen sollen. Haben Sie dafür Tipps oder ein Geheimrezept, wie das ohne Nervenzusammenbruch gelingen kann?

Das ist eine sehr belastende Situation. Meine erste Empfehlung ist, nicht alles perfekt machen zu wollen. Jede Mutter, jeder Vater sollte für sich in dieser Situation eine Prioritätenliste erstellen: Was ist besonders wichtig, was kann ich vernachlässigen? Man darf sich ruhig mal gehen lassen. Es kommt vor, dass man die Geduld verliert, das ist menschlich. Eine feste Tagesstruktur ist nützlich. Man kann einen Tagesplan schreiben und ihn für alle sichtbar aufhängen. Dann kann jeder sehen, wer wann was macht. Es ist wichtig, Beziehungen zu pflegen, zum Beispiel jeden Tag jemanden anzurufen, auch andere Familien, um sich darüber auszutauschen, wie man am besten durch den Alltag kommt.

Was kann noch Mut machen und Kraft geben?

Zukunftspläne zu schmieden, vielleicht nicht für große Urlaubsreisen, aber zu überlegen in welchen Freizeitpark oder in welches schöne Bad man schon immer mal gehen wollte. Wann immer man positiv in die Zukunft schaut, entkommt man für diesen Augenblick der aktuellen Realität. Und diese Zukunft wird es geben. Ganz wichtig sind auch Rückzugsmöglichkeiten.

Jeder braucht auch Zeit für sich

Menschen, die in einem Eigenheim mit Garten leben, haben andere Möglichkeiten als eine vielköpfige Familie in engen Wohnverhältnissen im Elfgeschosser in Leipzig-Grünau.

Ja, diese sozialen Ungerechtigkeiten treten in der Corona-Krise stärker hervor. Wer auf beengtem Raum lebt und kaum heraus kommt, hat es schwerer. Die Last, die wir tragen, ist nicht gerecht auf alle Schultern verteilt. Auch hier wäre es gut, zu versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Vielleicht kann sich ein Elternteil oder ein größeres Kind mal eine kleine Auszeit nehmen, sich ins Zimmer zurückziehen, in Ruhe mit Kopfhörern Musik hören oder telefonieren. Und wenn es nur eine Stunde ist, jeder braucht ab und zu etwas Zeit für sich.

Feste Arbeitszeiten im Homeoffice

Homeoffice gilt zwar als Geheimwaffe gegen Corona, birgt aber auch die Gefahr der Vereinzelung oder der Selbstausbeutung. Wie funktioniert Homeoffice optimal?

Homeoffice erfordert viel Selbstdisziplin. Den Arbeitsrahmen mit festen Arbeitszeiten, die auch der Arbeitgeber wissen sollte, muss man sich selbst schaffen. Jeder sollte sich morgens so anziehen und pflegen, als würde er ins Büro fahren. Ein fester Arbeitsplatz, den man nicht noch für viele andere Tätigkeiten nutzt, wäre gut. Wichtig sind klare Strukturen und Zeiten, insbesondere wenn man die Kinder noch im Homeschooling unterstützen muss. Wenn man zwischendurch mit den Kleinen spielt, Wäsche aufhängt oder Staub saugt, fällt es schwerer, sich wieder auf die Arbeit zu konzentrieren. Insofern ist Homeoffice mit Kindern zu Hause eine enorme Herausforderung.

Manche finden dann im Homeoffice auch kein Ende, weil Arbeit und Computer immer da sind.

Auch hier empfehle ich einen Tagesplan, der auflistet, was man wann schaffen möchte, und, wenn eine Aufgabe mehr Zeit benötigt, den Plan zu ändern. Arbeiten bis zur Erschöpfung ist keine gute Lösung.

Pandemie hat bei uns allen Spuren hinterlassen

Kinder, die sonst in Kitas und Schulen, mit Gleichaltrigen zusammen sind, fehlt jetzt diese Gemeinschaft und auch die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. Hinterlässt das Spuren?

Hier sollten die Eltern herausfinden, was ihrem Kind am meisten fehlt. Leidet es unter fehlenden sozialen Kontakten, ist es sinnvoll zu überlegen, ob virtuelle Zusammenkünfte möglich sind oder ein reales Treffen mit einem anderen Kind stattfinden kann. Hat das Kind Probleme mit der Schule, ist es gut, hier Energie zu investieren und andere Dinge zurückstellen. Allen Herausforderungen können die Eltern vermutlich nicht gleichzeitig gerecht werden, darum ist es sinnvoll, Prioritäten zu setzen. Diese Zeit des Lebens in der Pandemie hat bei uns allen Spuren hinterlassen. Die Ressourcen sind bei vielen Menschen verbraucht, sie sind müde und erschöpft. Und die Versuche, sich über die Regeln hinwegzusetzen, haben im Vergleich zum ersten Lockdown zugenommen. Ich hoffe dennoch, dass wir die Weitsicht und Disziplin aufbringen, durchzuhalten, damit wir bald alle wieder mehr Freiheit haben. Das verlangt uns viel ab.

Prof. Anette Kersting rät zur Zuversicht auch in Pandemie-Zeiten: „Wer ohne Hoffnung ist, hat es schwer, kreativ zu sein."

Künstler sollten auf ihr Können und die Zukunft vertrauen

Gerade Künstler und andere selbstständige Kreative plagen jetzt nicht nur Existenzsorgen, weil sie keinerlei Einnahmen haben. Ihnen fehlt auch die Anerkennung für ihre Arbeit, wie der Beifall auf der Bühne. Was kann ihnen Kraft geben?

Das ist jetzt im Winter noch schwerer als in der wärmeren Jahreszeit, wo etwa die Konzerte in Innenhöfen vor Balkonen möglich sind. Um Ideen zu entwickeln, ist eine gemeinschaftliche Kreativität hilfreich. Wer ohne Hoffnung und verzweifelt ist, hat es schwerer, kreativ zu sein. Hilfreich ist es, wenn wir es schaffen, den Gedanken an die zukünftigen Möglichkeiten mehr Raum zu geben als den resignativen Gedanken. Die Künstler sollten auf das vertrauen, was sie können. Es kommen wieder bessere Zeiten, in denen sie ihr ganzes Potenzial entfalten können.

An das Lächeln mit den Augen schon gewöhnt

Schon lange müssen wir ohne Händeschütteln und Umarmungen auskommen. Bleibt die Empathie auf der Strecke?

Nein, wir finden andere Wege, unsere Gefühle auszudrücken. Wir haben uns durch den langen Zeitraum, in dem wir Mundschutz tragen, schon an das Lächeln mit den Augen gewöhnt. Und wir sprechen jetzt mehr aus, was wir früher durch unseren Gesichtsausdruck kommuniziert haben. Es könnte sein, dass das Händeschütteln nicht mehr so viel Raum einnehmen wird wie vor der Pandemie – und auch Umarmungen könnten erst einmal eher der Familie und Freuden vorbehalten bleiben.

Soziale Beziehungen als Netzwerk des Lebens

Wie kommen Sie selbst durch den Lockdown?

Ich bemühe mich, mich an die Regeln zu halten. Für mich sind Kontakte zu anderen Menschen sehr wichtig, die ich in meinem Beruf als Ärztin regelmäßig habe. Darüber hinaus möchte ich immer wissen, wie es meinen Freunden geht. Soziale Beziehungen sind für mich ein Netzwerk des Lebens.

Wie stehen Sie den Angehörigen von Corona-Kranken und auch dem medizinischen Personal am Uniklinikum bei?

Dafür haben meine Mitarbeiter und ich ein spezielles Online-Angebot entwickelt. Angehörige und Mitarbeiter, können uns schreiben und bekommen eine individuelle Antwort von einem Therapeuten. Es geht darum, Strategien zu entwickeln, um mit dem Stress und der Belastung während der Corona-Pandemie umzugehen.

Angehörige von Corona-Kranken belasten Schuldgefühle

Was sind das für Fälle bei den Mitarbeitern?

Mitarbeiter können unterschiedliche Ängste haben, zum Beispiel davor sich anzustecken. Gut ist, dass das Personal jetzt geimpft werden kann. Viele Mitarbeiter arbeiten bis an oder sogar über ihre Belastungsgrenzen hinaus. Die Ärzte und das Pflegepersonal fühlen mit ihren Patienten, was auch bedeutet, auch Gefühle von Hilflosigkeit zu ertragen. Wir müssen diese neue Erkrankung erst kennenlernen und optimierte therapeutische Strategien entwickeln. Oft kompensieren die Mitarbeiter auch fehlende Unterstützung durch die Angehörigen, die nicht zu Besuch kommen dürfen, was zusätzliche Kräfte bindet und auch emotional herausfordernd ist.

Was bedrückt die Angehörigen von Covid-19-Kranken am meisten?

Sie leiden darunter, dass sie ihre Angehörigen nicht sehen, ihnen nicht beistehen können, sie vielleicht sogar allein sterben lassen müssen. Immer wieder höre ich, dass sich Angehörige Vorwürfe machen und überlegen, ob sie schuld an der Corona-Erkrankung ihres Angehörigen haben könnten, vielleicht besser hätten aufpassen sollen. Solche Gedanken können sehr belastend sein. Wir beraten die Angehörigen und stehen ihnen zur Seite, wenn sie sich über unsere Homepage an uns wenden.

Interessierte finden hier nähere Informationen zum Schreibprogramm für Angehörige von Corona-Kranken sowie Selbsthilfetools zum Umgang mit Belastungen: https://www.psyma-covid19.de/

