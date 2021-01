Leipzig

Die Corona-Pandemie ist ein chronischer Stressfaktor, der die Gesundheit angreift, warnt der Leipziger Psychologieprofessor Hannes Zacher (41). Umso wichtiger sei es, im Alltag die vielen kleinen Glücksmomente zu finden.

Dieser Jahreswechsel ist anders. Wir leben in einer Zeit voller Sorgen, das besagt auch unsere Umfrage. Mehr als jeden Zweiten ängstigen die steigenden Infektionszahlen. Was macht das mit uns?

Die Sorgen und das Gefühl von Unsicherheit sind langfristig nicht gut für die eigene Gesundheit. Die Pandemie ist ein chronischer Stressfaktor. Viele sind von Kurzarbeit betroffen oder im Homeoffice. Andere fühlen sich einsam, sind erkrankt oder haben Angehörige verloren. Darauf reagieren die Menschen sehr unterschiedlich, je nach Konstitution und Lebenssituation.

Besinnen auf das, was wichtig ist im Leben

Was kann man selbst tun, damit die Pandemie die Gesundheit nicht angreift? Manches ist ja nicht zu beeinflussen.

Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht verändern, etwa, dass Läden und Restaurants geschlossen sind. Aber es hat sich auch gezeigt, dass Menschen sich sehr gut anpassen können, zum Beispiel mit dem Außer-Haus-Verkauf. Gerade in Krisenzeiten hilft es, sich auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist im Leben. Da spielen Gesundheit und Familie eine zentrale Rolle. Was hat man vernachlässigt in den letzten Jahren, wo das Leben immer zu schnell ging? Jetzt hat es sich verlangsamt. Da kann man sich auf Wesentliches besinnen.

Fast drei Viertel der Befragten rechnen damit, dass viele Firmen pleite gehen. Damit sind ja Existenzen verbunden.

Die Menschen sind unterschiedlich betroffen. Natürlich gibt es Härten. Aber auch nach dem Arbeitsplatzverlust oder einem Todesfall geht das Leben weiter. Wir können uns an schwierige Situationen anpassen und daraus mit neuer Kraft hervorgehen. Das zeigen die Deutschen, die sich mehrheitlich aus eigener Überzeugung an den Lockdown halten und das Beste daraus machen.

Prof. Hannes Zacher in Leipzig Quelle: Kempner

Sie sprachen schon die Einsamkeit an. Warum sind denn vor allem die jungen Leute, die Schüler und Studenten, einsam und nicht hauptsächlich die Älteren?

Das wundert mich nicht. Die Jugend ist eine Zeit, in der man Kontakte sucht und erweitert. Die jungen Leute haben ja noch ihr ganzes Leben vor sich, bauen ihr Netzwerk erst auf, wollen viele neue Menschen kennenlernen. Die Älteren legen viel mehr Wert darauf, mit engen sozialen Partnern Kontakte zu haben, mit der Familie und guten Freunden. Sie haben ihr soziales Netzwerk schon aufgebaut.

Kinder trifft der Lockdown härter

Und was ist mit den Pflegebedürftigen, die in Heimen auch oft abgeschnitten sind?

Da haben immerhin noch die Bewohner Kontakt untereinander und zu den Pflegern und zu engen Angehörigen. Kinder und Jugendliche trifft der Lockdown härter. Sie wollen noch viel kennenlernen, Erfahrungen sammeln. Das ist alles eingeschränkt. Sie müssen vor allem die Konsequenzen tragen durch die Schulschließungen. Auch ihren Hobbys können sie nicht mehr nachgehen, da die Vereine auch dicht sind. So fehlen ihnen Erfahrungen, die die Älteren schon gemacht haben.

Jeder Zweite sorgt sich wegen Corona um seine Gesundheit und die seiner Familie. Wie belastend ist diese ständige Angst, sich oder die Großeltern anzustecken?

Gesundheit ist der wichtigste Wert im Leben. Es ist gut, wenn das an erster Stelle steht, weil Vorsicht geboten ist. Aber so ein Dauerstress ist nicht gut. Man muss einen pragmatischen Umgang damit finden.

Wichtig ist, für sich selbst zu sorgen

Was können wir im Lockdown gegen diesen Dauerstress tun?

Wichtig ist, für sich selbst zu sorgen, gesund zu essen, sich an frischer Luft zu bewegen und genügend zu schlafen, denn viele schlafen schlecht während der Pandemie. Für die eigene Psyche ist es gut, mit seinen Liebsten offen zu reden, den Kindern die Pandemie verständlich zu erklären und auch Oma und Opa klar zu machen, warum man lieber nicht zu Besuch kommt. Das Falscheste ist, sich gehen zu lassen, sich zurückzuziehen oder aggressiv zu reagieren.

Zur Person Hannes Zacher, gebürtiger Göttinger, hat in Braunschweig Psychologiestudiert und in Gießen promoviert. Später forschte der 41-Jährige in den Niederlanden und in Australien. Seit 2016 ist er Professor für Arbeits- und Organisations-psychologie am Institut für Psychologie der Universität Leipzig. Zacher ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Alkohol und Aggressivität sind keine Problemlöser

Was haben Sie in Ihren Studien dazu herausgefunden?

Der Alkoholkonsum und die Aggressivität sind gestiegen in der Pandemie. Auslöser ist meist das Gefühl, dass die Situation für den Einzelnen nicht mehr kontrollierbar ist. Deshalb sollte man, statt sich zurückzuziehen und dem Alkohol hinzugeben, mit anderen in Kontakt treten und Schritt für Schritt die eigenen Probleme lösen.

Was kann die Politik beitragen, um die Pandemie-Situation erträglicher zu machen?

Sie muss Sicherheit und Kontrolle ausstrahlen und mit den Bürgern kommunizieren. Politiker, die die Sache kompetent managen, sorgen für Vertrauen bei den Bürgern. Ganz wichtig ist, für Gerechtigkeit zu sorgen. Ich denke da an die systemrelevanten Berufe, wie die Pfleger. Das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun bei der Arbeit, ist ein starker Motivator. Das ist besonders spürbar in den helfenden Berufen. Aber da braucht es trotzdem mehr Anerkennung und bessere Bezahlung. Und in allen Jobs, die nicht auf Homeoffice umschalten können, muss es Sicherheit für die Beschäftigten geben.

Wo sich das Glück versteckt

Was kann den Menschen noch Hoffnung geben in dieser Zeit, in der man sonst meist zuversichtlich und mit vielen guten Vorsätzen ins neue Jahre geht? Die Unbeschwertheit ist irgendwie dahin.

Das stimmt. Aber sich Ziele zu setzen fürs nächste Jahr ist eine große Quelle von Glück, auch wenn es schwieriger geworden ist, zu planen. Im Alltag sind ganz viele Momente des Glücks versteckt, auf wir stärker achten sollten.

Wo liegt das Glück versteckt?

Wenn man zum Beispiel den eigenen Kindern Zuversicht geben kann oder ihnen etwas erklärt, was sie noch nicht wussten oder indem man einfach Zeit mit ihnen verbringt. Oder wenn auf Arbeit die Vorgesetzten anerkennen, was die Kollegen in diesem schwierigen Jahr geleistet haben und ihnen das auch sagen. Man kann sich auch mal überlegen, in welchem Land würde ich lieber leben als in Deutschland? Ich finde, wir können sehr zufrieden sein, wie Deutschland mit der Krise umgeht. Auch die Erfahrungen, selbst etwas geschafft oder anderen geholfen zu haben, stärken das Glücksgefühl, geben dem Leben einen Sinn. Das wirkliche Glück liegt immer im Kleinen. Es kommt darauf an, was man daraus macht.

Bei der Frage nach den Erwartungen ans neue Jahre sagt fast jeder Zweite, dass er denkt, das politische System in Deutschland würde durch die Pandemie ins Wanken geraten. Teilen Sie diese Befürchtung?

Nein, die teile ich nicht. Die Demokratie in Deutschland ist stabil, und wir sind vergleichsweise gut durch diese Krise gekommen. Ich vermute, das ist eine emotionale Reaktion in dieser aufgeheizten Zeit.

Kretschmer macht in der Krise eine gute Figur

Sie sagten schon, es braucht Politiker, die diese Krise kompetent managen. Macht das Sachsens Regierungschef Kretschmer?

Die Forschung besagt, dass gerade in Krisenzeiten Führungspersönlichkeiten gefragt sind, die selbstbewusst vorangehen und eine klare Meinung äußern. Da macht der Ministerpräsident eine gute Figur. Er kommuniziert zudem viel und gesteht auch Fehler ein. Führungspersonen sollten sich an wissenschaftlichen Fakten orientieren, klare Ansagen machen und auch Zuversicht verbreiten. Genau das tut er.

Nur in kleiner Familie gefeiert

Wie haben Sie mit Ihrer Familie Weihnachten und den Jahreswechsel verbracht?

Wir haben alle Besuche abgesagt und als kleine Familie zu viert allein gefeiert. Das war auch für uns noch mal die Ruhe vor dem Sturm. Denn wir erwarten noch mal Nachwuchs. Im Frühjahr kommen Zwillinge.

Wie schön, herzlichen Glückwunsch!

Danke. Wir freuen uns sehr, wissen aber, was auf uns zu zukommt. Unser Sohn geht in die dritte Klasse, mit ihm mache ich viel Homeschooling, und unsere Tochter kommt dieses Jahr in die Schule.

Lassen Sie sich impfen?

Absolut, wenn ich dran bin. Ich vertraue der deutschen Wissenschaft, die diesen Impfstoff mit entwickelt hat. Es ist großartig, was in der Pharmaforschung schon geleistet wurde während der Pandemie.

Interview: Anita Kecke

Von Anita Kecke