Zweiter Anlauf bei OBM-Wahl in Leipzig: So lief es in anderen Großstädten

Leipzig

In der zweiten Runde der Oberbürgermeisterwahl am 1. März zeichnet sich in der achtgrößten deutschen Stadt ein Lagerwahlkampf zwischen dem Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) und dem sächsischen Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow ab. Der CDU-Politiker hatte die erste Runde der Oberbürgermeister-Wahl am vergangenen Sonntag mit 31,6 Prozent der Stimmen gewonnen - und lag damit vor Jung. Der verlor im Vergleich zur vorigen Wahl mehr als zehn Prozentpunkte und kam auf 29,8 Prozent. Wie sich die Wählergunst zwischen der ersten und zweiten Wahlrunde ändern kann, zeigen folgende Beispiele aus anderen deutschen Großstädten.

AfD-Kandidat unterliegt in Görlitz

Görlitz: Der CDU-Politiker Octavian Ursu konnte sich bei der Görlitzer Oberbürgermeisterwahl am 16. Juni 2019 gegen Sebastian Wippel (36) von der AfD deutlich mit 55 zu 45 Prozent durchsetzen. Drei Wochen zuvor hatte Wippel noch mit gut 36 Prozent gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Ursu lag damals bei 30 Prozent. Die beiden Kandidatinnen Franziska Schubert von den Grünen und dem Bürgerbündnis sowie Jana Lübeck von der Linken zogen vor der zweiten Runde zurück und gaben indirekte Wahlempfehlungen für den CDU-Kandidaten, was letztlich aufging. Die Görlitzer Bürgermeisterwahl stand bundesweit im Fokus, da erstmals ein Rechtspopulist ein Rathaus hätte übernehmen können. Spätestens seit der Bundestagswahl 2017 gilt die Stadt an der Neiße als Hochburg der AfD. Damals war der heutige sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) an AfD-Kandidat Tino Chrupalla gescheitert.

Madsen sticht Bockhahn in Rostock aus

Rostock: Der parteilose Däne Claus Ruhe Madsen hat am 16. Juni 2019 die Oberbürgermeisterwahl in der Hansestadt Rostock für sich entschieden. Der 46-Jährige setzte sich in einer Stichwahl mit 57 Prozent der Stimmen gegen Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) durch. Der von CDU und FDP unterstützte Madsen - Chef einer Möbelkette und früherer IHK-Präsident - hatte drei Wochen zuvor im ersten Wahldurchgang knapp 35 Prozent der Stimmen geholt, Bockhahn dagegen nur knapp 19 Prozent. Zum Wahlauftakt waren in Rostock noch neun Kandidaten angetreten. Für die Stichwahl hatte die SPD, deren Kandidat Chris Müller von Wrycz Rekowski im ersten Wahlgang mit 13 Prozent Platz drei belegt hatte, eine Wahlempfehlung für Bockhahn abgegeben, die aber nicht wahlentscheidend durchschlug. Der aus Kopenhagen stammende Madsen ist damit erster Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt ohne deutschen Pass.

Parteiloser Wiegand mit Rückenwind in Halle

Halle: Amtsinhaber Bernd Wiegand (parteilos) konnte seinen Verwaltungschefposten am 27. Oktober 2019 verteidigen. In der Stichwahl setzte er sich mit einem Stimmenanteil von gut 61 Prozent gegen den rot-rot-grünen Herausforderer Hendrik Lange (39 Prozent) durch. Die Oberbürgermeisterwahl in der größten Stadt Sachsen-Anhalts stand im Schatten des Terroranschlags in Halle vom 9. Oktober. Nur vier Tage nach der Bluttat war Wiegand in der ersten Wahlrunde auf rund 44 Prozent der Stimmen gekommen, sein Herausforderer Lange auf rund 25 Prozent, dicht gefolgt vom Andreas Silbersack ( FDP), dem gemeinsamen Kandidaten von CDU und Liberalen. Dessen Anhänger wechselten in der zweiten Runde überwiegend ins Lager des parteilosen Amtsinhabers.

Am 9. Oktober hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, in der rund 50 Gläubige den jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Als der Plan scheiterte, erschoss der Täter eine Passantin und einen Mann in einem Döner-Imbiss. Der 27 Jahre alte Verdächtige, ein Deutscher, sitzt in Untersuchungshaft. Er hat antisemitische und rechtsextremistische Motive eingeräumt.

Grüner Rathauschef bricht SPD-Dominanz in Hannover

Hannover: Der Grüne Belit Onay ist seit 10. November 2019 Oberbürgermeister von Hannover. In der Stichwahl setzte sich der Landtagsabgeordnete mit fast 53 Prozent der Simmen gegen den parteilosen CDU-Bewerber Eckhard Scholz durch, der auf 47 Prozent kam. Mit jeweils 32 Prozent der Stimmen waren Scholz und Onay nach dem ersten Wahlgang in die Stichwahl eingezogen. Mit kaum 24 Prozent Stimmenanteil hatte das Rennen um das Rathaus der niedersächsischen Landeshauptstadt für den Kandidaten Marc Hansmann geendet. Kurz vor der Stichwahl hatte die hannoversche SPD-Parteispitze beschlossen, den Grünen Onay zu unterstützen. Die Neuwahl des Oberbürgermeisters war überhaupt notwendig geworden, weil der damalige Amtsinhaber Stefan Schostok ( SPD) im Zuge der Rathausaffäre den Posten abgab. Der türkischstämmige Onay ist bundesweit der erste Oberbürgermeister mit Migrationshintergrund in einer Landeshauptstadt. Die SPD stellt erstmals nach mehr als 70 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister in Hannover.

SPD-Kandidat mit grünem Rückhalt in Mainz

Mainz: Michael Ebling konnte sich als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt von Rheinland Pfalz behaupten. Der 52-jährige Sozialdemokrat setzte sich am 10. November bei der Stichwahl gegen den parteilosen Nino Haase durch. Ebling erhielt rund 55 Prozent der Wählerstimmen, Haase 45 Prozent. Bereits im ersten Wahlgang hatte Ebling mit 41 Prozent die Nase vorn, Haase ging mit 32 Prozent in die Stichwahl. Der Herausforderer wurde im Wahlkampf von CDU, ÖDP und den Freien Wählern unterstützt. Die Kandidatin der Grünen, Tabea Rößner, hatte es im ersten Wahlgang mit 22,5 Prozent nicht in die Stichwahl geschafft. Die Grünen hatten anschließend zur Wahl Eblings aufgerufen. Mainz wird bereits seit 70 Jahren von SPD-Oberbürgermeistern regiert.

Dresdner Stimmungsumschwung zu Hilberts Gunsten

Dresden: Es es schon eine Weile her, als Dirk Hilbert am 9. September 2015 im zweiten Wahlgang den OB-Sitz in der Landeshauptstadt mit 54 Prozent deutlich vor der damaligen sächsischen Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange ( SPD, 44 Prozent) gewann, die im ersten Wahlgang noch vorn gelegen hatte. Hilbert war als unabhängiger Kandidat ins Rennen gegangen. Unterstützt wurde er vor allem von der FDP, im zweiten Wahlgang zudem von CDU, AfD und Pegida, die ihre Kandidaten zurückgezogen und die Wahl Hilberts empfohlen hatten. Nach der knappen Niederlage im ersten Wahlgang konnte der dann deutlich zulegen, während Stange, die von SPD, Linken, Grünen und Piraten unterstützt wurde, in absoluten Zahlen fast unverändert zum ersten Wahlgang blieb. Im Vergleich zum ersten Wahlgang holte Hilbert 30 000 Stimmen mehr.

Auffälligste Gemeinsamkeit aller Oberbürgermeister-Wahlen: Die Beteiligung sank in der zweiten Wahlrunde meist deutlich gegenüber dem ersten Mal.

Von Winfried Mahr