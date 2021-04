Leipzig

Die Messe Leipzig ist Impulsgeber und Wirtschaftsmotor für die gesamte Region. Wenn der Einzelhandel wieder öffnet, muss das auch für das Messegeschäft gelten. Das fordern im LVZ-Interview die beiden Messe-Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner und Markus Geisenberger.

Leipzig ist seit einem Jahr eine Messestadt ohne Messe. Kann sie den Titel überhaupt noch tragen?

Martin Buhl-Wagner: Mehr denn je. Leipzig hat eine 855-jährige Messegeschichte. Die Messe hat nicht nur die Struktur und die Architektur Leipzigs geprägt, sie war auch in Krisenzeiten immer wieder Impulsgeber der Stadt. Nach dem 30-jährigen Krieg, nach der Völkerschlacht, nach der Wiedervereinigung fungierte die Messe immer als Motor für die Region. Das wird jetzt nicht anders sein.

Die Messe kann also nach der katastrophalen Pandemie helfen, Stadt und Wirtschaft wieder anzuschieben? Wie?

Markus Geisenberger: Wir müssen wieder stattfinden. Die aktuelle Krise betrifft doch unmittelbar unsere Dienstleister. Viele sind seit Jahren und Jahrzehnten unsere Partner. Sie werden geschäftlich nur in Schwung kommen, wenn die Messe floriert. Die Krise betrifft zudem die gesamte Region. Messen, Ausstellungen und andere Veranstaltungen erzeugen enormen volkswirtschaftlichen Nutzen. Wir generieren 650 Millionen Euro Kaufkraft. 6500 Arbeitsplätze hängen vom Messegeschäft ab.

Was aber, wenn Corona das klassische Messekonzept des direkten Austausches, so wie wir es bisher kennen, nachhaltig komplett verändert?

Geisenberger: Menschen benötigen die unmittelbare persönliche Begegnung, um Kontakte anzubahnen und Vertrauen aufzubauen. Das spiegeln uns alle Aussteller und Besucher. Das Konzept Präsenzmesse steht daher nicht infrage. Die Pandemie erzeugt aus diesem Grund nichts fundamental Neues, vielmehr beschleunigt sie längst begonnene Entwicklungen. Nehmen Sie die Digitalisierung: Nicht erst seit heute nutzen Präsenzveranstaltungen digitale Elemente. Ich denke an virtuelle Showrooms, wo früher schon Projekte und Produkte gezeigt wurden. Oder an Online-Kongresse mit online zugeschalteten Teilnehmern. Diese Entwicklung nimmt spürbar Fahrt auf.

In diesem Jahr hat es noch keine Präsenzveranstaltung auf dem Messegelände gegeben. Die Buchmesse ist zum wiederholten Male abgesagt worden. Auch im vergangenen Jahr wurden coronabedingt viele Ausstellungen gestrichen. Wie geht es der Messegesellschaft wirtschaftlich?

Buhl-Wagner: Die Ausfälle sind erheblich. Wie es in diesem Jahr weitergeht, hängt ganz entscheidend davon ab, in welcher Weise sich das Pandemiegeschehen entwickelt. Im vergangenen Jahr haben wir nur rund ein Drittel des geplanten Umsatzes erwirtschaftet. Damit stehen wir aber immer noch besser da als viele andere in der Branche.

Geisenberger: Bis März 2020 fanden noch große Events wie Partner-Pferd, Tierärztekongress, Dreamhack, Haus-Garten-Freizeit und Mitteldeutsche Handwerksmesse statt. Im Herbst folgten weitere Messen, darunter das Doppel Cadeaux/Midora. Von den geplanten 420 Veranstaltungen fielen insgesamt 270 der Pandemie zum Opfer.

Buhl-Wagner: Wir haben 2020 mit gutem Erfolg begonnen, Schlüssel-Veranstaltungen wie die Therapie oder die Weltleitmesse OT-World rein digital auszurichten. 2021 verfügen wir bereits über 13 digitale Veranstaltungen. Dazu haben wir eine umfangreiche Infrastruktur für virtuelle Formate errichtet.

Kann man denn mit digitalen Messen überhaupt Geld verdienen?

Buhl-Wagner: Das ist zugegeben eine Herausforderung. Aber wir besitzen Erfahrung. Schon vor der Pandemie planten wir manche Ausstellungen und Messen hybrid. Ein Paradebeispiel ist die DreamHack Leipzig, die wir seit 2016 veranstalten – ein dreitägiges Gaming Festival mit professionellen eSports-Turnieren, neuester Hard – und Software und Deutschlands größter LAN-Party. Im Vorjahr beteiligten sich 20.000 Teilnehmer vor Ort und zwei Millionen Menschen im Netz. Jetzt im Januar gab es die rein digitale DreamHack - Home Edition.

Was aber, wenn das Messegeschäft nicht wieder zu dem wird, was es einmal war?

Geisenberger: Die Leipziger Messe hat sich immer wieder neu erfunden. Der Umsatz der Messegesellschaft hat sich in den zurückliegenden zehn Jahren – also vor Corona – von 60 Millionen Euro auf 100 Millionen Euro enorm gesteigert. An unseren Zielen für 2025, die wir uns vor der Corona-Pandemie gesetzt haben, halten wir fest. Wir werden zu den Top-Ten der Messeplätze in Deutschland zählen und den Top-30 in der Welt. Wir haben gute und zukunftsweisende Themen. Was unsere Publikums- und Fachmessen angeht – da wissen wir Branchen und Verbände hinter uns.

Wie hoch ist der Zuschussbedarf durch die Gesellschafter Stadt Leipzig und Land Sachsen im Krisenjahr 2020?

Buhl-Wagner: Genaue Zahlen kann ich nicht nennen, da die Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres noch von den Gremien bestätigt werden muss. Der Freistaat und die Stadt Leipzig als Gesellschafter stehen aber fest zu uns.

Und doch fließt damit derzeit viel Steuergeld in die Unterstützung der Messe.

Geisenberger: Das ist eine sinnvoll angelegte Investition. Die Gesellschafter sehen den gespiegelten Effekt. Das Messegeschäft bringt für andere Wirtschaftsbereiche der Region enorm viel Nutzen. Die Hotels bekommen wieder Gäste, Handwerksbetriebe wieder Aufträge und Taxifahrer, Bars und Restaurants wieder Kunden.

In anderen Messestädten gibt es Kritik wegen der Kostenstruktur, zum Teil sollen auch Arbeitsplätze abgebaut werden.

Geisenberger: Ich kann nur für uns sprechen. Wir haben bereits vor Corona viele Maßnahmen eingeleitet. Jetzt verfügen wir über flache Hierarchien und eine straffe Verwaltung. Dass unsere Gesellschafter zu uns stehen und an die Zukunft der Leipziger Messe glauben, beweist, dass wir im Krisenjahr 2020 eine Messe zukaufen konnten: die „Paint Expo“.

Hat die Krise bei der Messe Leipzig zu Entlassungen geführt?

Geisenberger: Es gab keine Entlassungen. Wir haben rasch und konsequent einen Maßnahmenkatalog aufgesetzt, den wir bis heute verfolgen. Dieser beinhaltet für die ganze Gruppe unter anderem Kurzarbeit und mobiles Arbeiten. Natürlich gibt es in solch einer schwierigen Situation stets eine gewisse Fluktuation. Aber wir halten unsere Arbeitskräfte. Wir haben knapp 400 Mitarbeiter an Bord, und wir werden jeden brauchen, wenn es wieder losgeht.

Wann wird das aus Ihrer Sicht sein?

Geisenberger: Je früher, desto besser. Messen sind Handelsplattformen. So steht es in der Gewerbeordnung. Wenn der Einzel- und Großhandel wieder aktiv werden kann, dann muss das auch für das Messegeschehen gelten. Deshalb fordern wir von den Entscheidungsträgern, Messen bei künftigen Öffnungsstrategien nicht länger außen vor zu lassen. Bedauerlicherweise ist dieser Zusammenhang in letzter Zeit verloren gegangen.

Wir befinden uns in der dritten Pandemie-Welle....

Geisenberger: Manchmal empfiehlt sich ein Blick in andere Länder. Zum Beispiel sind in Spanien bei einer Inzidenz von 150 Messen möglich. Warum? Weil es eine nationale Kraftanstrengung gibt, auf verantwortungsvolle Art und Weise Messenormalität wiederherzustellen.

Was ist, wenn das Signal zum Neustart der Messen später kommt und auch im zweiten Halbjahr Präsenzveranstaltungen nicht möglich sind?

Buhl-Wagner: Genau da liegt das Problem. Die Aussteller benötigen Klarheit, wann und in welcher Weise Messen öffnen. Wir sind daher aktuell gezwungen zweigleisig zu planen – wichtige Veranstaltungen des zweiten Halbjahres finden entweder rein virtuell oder mit Publikum statt. Effektiv ist diese Doppelplanung nicht.

Geisenberger: Nicht nur die Ungewissheit und Mehrarbeit bereiten Probleme. Das Warten bedeutet für alle eine gewaltige emotionale und wirtschaftliche Belastung. In der Branche herrscht Sorge, dass über das Tagesgeschehen vergessen wird, dass Deutschland Weltmarktführer in der Messebranche ist. China beispielsweise investiert massiv in die Stärkung seiner Messeplätze. Messeveranstaltungen, die einmal in das Ausland abwandern, bleiben für immer verloren.

Interview:

Von Hannah Suppa und Andreas Dunte