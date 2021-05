Leipziger Klinikum plant Neubau für mitteldeutsches Infektiologie-Zentrum

Leipzig

Das Leipziger Klinikum St. Georg will sich für künftige Pandemien wappnen und bereitet den Aufbau eines Sächsischen Infektionsschutzzentrums vor. Nach aktuellen Schätzungen sind für Planung, Errichtung und Inbetriebnahme Investitionen in Höhe von 39,4 Millionen Euro nötig. Die Planung des Baus für Patientinnen und Patienten aus ganz Mitteldeutschland könnte noch dieses Jahr starten. In trockenen Tüchern ist das Projekt aber noch nicht.

Iris Minde, die Geschäftsführerin des Klinikums St. Georg. Quelle: André Kempner

Sonderisolierstation mit sechs Plätzen

Das neue Gebäude könnte vier Etagen erhalten. Vorgesehen ist eine autarke Sonderisolierstation mit sechs Plätzen. Wie viele Patientinnen und Patienten insgesamt auf den Stationen unterkommen sollen, steht noch nicht fest – und hängt wohl auch vom Aufbau weiterer infektionsmedizinischer Kapazitäten in Deutschland ab. Die Stationsbereiche sollen so konzipiert werden, dass sie im erneuten Pandemie-Fall durch nur kleine Änderungen für Quarantäne, Intensivtherapie, Überwachung oder zur Isolation von Gruppen genutzt werden können.

Eines von sieben Zentren in Deutschland

Die derzeitige Klinik für Infektiologie am St. Georg ist bereits jetzt eines von sieben Behandlungszentren in Deutschland mit Versorgungsauftrag für Patientinnen und Patienten aus Sachsen, Sachsen- Anhalt und Thüringen. Das Klinikum investiert hier in Abstimmung mit dem Uniklinikum Leipzig kontinuierlich in Personal, Forschung und Wissenschaft. Mit dem Neubau könnte das bisherige Gebäude der Infektiologie abgelöst werden, das mehr als 100 Jahre alt ist und nicht mehr mit vertretbarem Aufwand modernisiert werden kann.

Das neue Zentrum soll sich weiter um Patientinnen und Patienten aus ganz Mitteldeutschland kümmern. Es wird sich innerhalb des Klinik-Geländes, das mit einem groß angelegten Umbau zentraler organisiert wird, weiterhin in einem separaten Teil des Komplexes befinden. Im Seuchenfall kann das gesamte restliche Krankenhaus entkoppelt weiter arbeiten. „Wir wollen Patienten mit Infektionskrankheiten auch künftig dezentral behandeln“, sagt Geschäftsführerin Iris Minde. 

Die Planung soll dieses Jahr starten

Das Projekt soll durch ein deutschlandweit einmaliges Konsortium von Bund, Freistaat und Stadt finanziert werden, wie das Klinikum St. Georg mitteilt. Dazu laufen bereits erste Gespräche. Ein erster Schritt sei mit einer Zusage der Stadt für die Planungskosten bereits getan. Die Planungsarbeiten sollen dieses Jahr beginnen. „Es ist noch ein langer Weg zu gehen“, erklärte Minde. Die Fertigstellung ist bis 2026 geplant.

Stadt hat erste Finanzen schon freigegeben

Die Ratsversammlung segnete städtische Investitionszuschüsse für das Projekt bereits im Dezember ab. Das Sozialdezernat hatte in der Beschlussvorlage auf die Tube gedrückt: Ein zügiger Planungsbeginn sei mit Blick auf die „erwartete rasante weltweite Ausbreitung neuer Infektionserreger“ nötig, um „epidemiologische sowie infektiologische Kompetenzen“ aufzubauen und klinische Behandlungsexpertise zu bündeln. Dieses und nächstes Jahr stellt die Stadt Leipzig zunächst jeweils 900.000 Euro für die Planungen zur Verfügung.

Von Björn Meine