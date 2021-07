Leipziger Klima-Experte zum Unwetter: „Das hat es so in Deutschland bisher noch nicht gegeben“

Leipzig

Was genau hat sich da eigentlich abgespielt im Himmel über Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz? Wie kam es zu dem verheerenden Unwetter mit weit mehr als 100 Toten? Und was hat das alles mit dem Klimawandel zu tun? Dr. Andreas Marx, Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, gibt Antworten.

Was genau ist in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen passiert?

Normalerweise bewegen sich Sommer-Gewitter innerhalb eines Tages über eine Distanz von mehreren hundert Kilometern – meist von West nach Ost. In diesem Fall haben sich große Gewitter sehr langsam bewegt und um einen Tiefdruck-Kern über Deutschland gedreht. So ist in relativ kleinen und immer wieder den selben Regionen in sehr kurzer Zeit sehr viel Wasser vom Himmel gefallen, was zu diesen Überschwemmungen geführt hat. Das kommt in der Form nicht häufig vor und ist ungewöhnlich.

Was ist der Unterschied zu den Hochwassern 2002 und 2013 in Sachsen?

Die Fluss-Hochwasser an Rhein, Donau oder Elbe entstehen durch eine andere Wetterkonstellation. Sie haben da nicht diese starke Gewitterprägung, sondern in der Regel kühlere Temperaturen, ein Tiefdruckgebiet mit einem Kern südlich der Alpen. Warme Luft saugt sich über dem Mittelmeerraum mit Feuchtigkeit voll, dreht sich über Kroatien und Polen ein und kommt dann von Norden zum Beispiel ans Erzgebirge und an die Alpen. Da muss die Luft nach oben, kühlt sich wieder ab, es regnet stark in die Gebirgsregionen, und von dort läuft das Wasser die Flüsse lang. Im aktuellen Fall ist kein Wasser aus den Alpen den Rhein entlang gekommen, sondern es hat direkt in den Mittelgebirgen sehr stark über lange Zeit geregnet.

Welcher Teil dieses Ereignisses ist hausgemacht?

Bei allen Arten von Hochwasser führt Flächenversiegelung dazu, dass Wasser nicht in den Boden kann, sondern zu fast hundert Prozent oberflächlich wegläuft. Dann fließt es in kleinen Bächen zusammen, die nicht nur größere Flüsse speisen, sondern auch selbst in wenigen Stunden um mehrere Meter ansteigen und Ortschaften überschwemmen. Oberflächenversiegelung ist deshalb ein großes Problem. Bei solchen Starkniederschlägen schafft es das Wasser aber auch oft nicht in unversiegelte Flächen: Das Wasser kommt schneller runter, als es in den Boden rein kann. Zum Teil ist innerhalb einer Stunde ein Punkt erreicht, an dem die obersten Schichten so nass sind, dass sie kein Wasser mehr aufnehmen können. Das ist dann ähnlich wie ein versiegelter Boden.

„Wasser kommt schneller runter, als es in den Boden rein kann“: Klimaforscher Dr. Andreas Marx. Quelle: Nora Börding

Hat diese Katastrophe etwas mit dem Klimawandel zu tun?

Ich bin etwas müde geworden, diese Frage zu beantworten. Ein einzelnes Ereignis können Sie nicht direkt auf den Klimawandel zurückführen. Für diese Frage schaut man auf Entwicklungen in Zeiträumen von 30 Jahren. Man muss aber deutlich sagen: Ein Ereignis mit mehr als 100 Todesfällen, das mehrere Staumauern an die Belastungsgrenze und zur Instabilität bringt, hat es so in Deutschland bisher noch nicht gegeben. Das ist wieder ein Extremereignis außer Rand und Band, wir stehen wieder vor einer Situation, die wir so nicht kannten.

Also gibt es schon einen Zusammenhang.

Es gibt zwei Effekte, die das sehr wahrscheinlich beeinflussen. Erstens: Eine wärmere Atmosphäre transportiert mehr Wasser, wärme Luftmassen können mehr Feuchtigkeit aufnehmen – pro Grad Erwärmung etwa drei bis vier Prozent. In warmen Sommersituationen ist insgesamt viel Wasser in der Luft, und bei Gewittern kann es in kurzer Zeit viel regnen. Klimaprojektionen zeigen für Europa und speziell auch für Deutschland, dass die Wahrscheinlichkeit von Starkniederschlägen steigt, je wärmer es wird. Zweitens: Klimawandel sorgt nicht dafür, dass die Temperatur einheitlich zunimmt. Der Nordpol erwärmt sich wesentlich stärker als der Äquator; der Druckunterschied zwischen diesen beiden Bereichen verringert sich. Das West-Ost-Windband in etwa 10.500 Metern Höhe, der Jetstream, schlägt immer stärker nach Norden und Süden aus. Das sorgt dafür, dass das Wetter sich langsamer über uns bewegt und zum Beispiel Gewitter länger über uns stehen.

Zur Person Andreas Marx, geboren 1976, ist Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Der Klimaexperte berät mit seiner Expertise Wirtschaft und Politik in Mitteldeutschland. In der LVZ wird er regelmäßig über die Folgen des Klimawandels in Sachsen schreiben und was wir dagegen tun können.

Wovon hängen die Auswirkungen eines Starkregens ab?

Sehr stark von der Oberflächenform. Im Flachland, in Leipzig, im Norden Sachsens, sind die Auswirkungen kleiner als im Vogtland. Weil bei uns das Wasser nicht die Hänge runterläuft und sich entlang von Bächen konzentriert. Ein steiler, wassergesättigter Hang führt dazu, dass über eine sehr große Fläche das Wasser zusammenläuft - davon sind dann Siedlungen in Tallagen betroffen, etwa im Erzgebirge oder im Vogtland. Rund um Leipzig verteilt sich das Wasser auf der Fläche. Überflutungen haben nicht das starke Ausmaß. Lokale Überschwemmungen in Leipzig betreffen etwa Unterführungen, wo sich das Wasser sammelt.

Sachsen hat in den letzten 20 Jahren viel in den Hochwasserschutz investiert. Allein im ehemaligen Regierungsbezirk Leipzig wurden 1,5 Milliarden Euro in Deichverstärkungen und Flutmauern verbaut. Ist das der richtige Weg in die Zukunft?

Das ist ein Teil der Lösung, wenn es um Flusshochwasser geht. Da, wo es geht, muss man den Flüssen mehr Raum geben. Gegen Gewitterereignisse wie das aktuelle können Sie sich nicht mit Dämmen schützen, und die können überall auftreten. Man kann da wenig tun. Die Kanalisation ist nicht darauf ausgelegt, solche Wassermassen aufzunehmen. Versicherungslösungen sind in diesem Fall wahrscheinlich der beste Weg.

Von Björn Meine