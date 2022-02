Leipziger Journalist Arndt Ginzel in der Ukraine: „Wir versuchen das Land zu verlassen“

Leipzig/Kiew

Der Leipziger Arndt Ginzel befindet sich seit einigen Tagen in der Ukraine. Auch in der Nacht des Kriegsausbruchs waren er und sein Kameramann nahe des Kriegsgebietes und in Kiew unterwegs. Die LVZ konnte mit dem Journalisten sprechen, der nun einen Weg aus dem Land sucht.

Seit wann sind Sie in der Ukraine? Und mit wem?

Ich bin mit meinem Kameramann Gerald Gerber vergangene Woche hier angekommen. Wir haben zuerst für Frontal gearbeitet. Dazu haben wir einen ehemaligen Freiwilligen der ukrainischen Armee begleitet. Gedreht haben wir im Großraum Mariupol. Anschließend sind wir nach Kiew gereist. Auf der Fahrt dorthin – es war eigentlich schon unsere Abreise – hat uns die Nachricht im Schlafwagen erreicht, dass Russland die Separatistengebiete, also die selbst ernannten Volksrepubliken anerkennt. Womit das internationale mediale Interesse an dem Thema und damit an unserer Arbeit natürlich erheblich stieg.

Und Sie haben sich entschieden zu bleiben?

Wir sind daraufhin nach Konstantinowka unweit der Kontaktlinie im Krisengebiet gereist. Es gab zu diesem Zeitpunkt schon viele Schalten mit Funkhäusern in Deutschland. Wir haben da schon immer wieder Artillerie gehört. Allerdings, was uns erstaunt hat, man hat sehr wenig ukrainisches Militär gesehen.

Die Menschen in Leipzig, Deutschland und Europa wurden am Donnerstagmorgen von den Entwicklungen überrascht. Haben sich die Angriffe der russischen Truppen vor Ort eher abgezeichnet?

Schon in der Nacht war es so, dass wir die ersten Überlegungen angestellt hatten, abzureisen. Es war ja ähnlich wie bei der Anerkennung der Volksrepubliken. Deren sogenannte Präsidenten hatten Putin ja um Anerkennung gebeten, was er dann auch tat. Am Mittwoch war es dann so, dass die Volksrepubliken Putin um militärischen Beistand baten. Und so kam es dann auch. Wir mussten da schon davon ausgehen, dass es eintreten wird.

Wie haben Sie die zurückliegende Nacht erlebt?

Donnerstagfrüh zwischen 5 und 6 Uhr hörten wir in der Ferne die ersten Detonationen und sind dann sozusagen im letzten Augenblick aus Konstantinowka rausgekommen. Die Nacht war bis dahin noch relativ ruhig. Auch am Vortag lief alles ganz normal – die Geschäfte hatten offen und so weiter. Bis dahin hatte sich nichts – jedenfalls nicht auf der ukrainischen Seite abgezeichnet.

Welche Eindrücke nehmen Sie aktuell von einem Krieg wahr?

Im Augenblick haben wir sehr viel Glück. Wir sind rausgekommen aus diesem Kriegsgebiet. Wir umfahren möglichst alles, was gefährlich ist. Wir haben einen Fahrer, der uns schon sehr weit gefahren hat. Eindrücke des Krieges haben wir bislang nur sporadisch wahrgenommen. 400 Kilometer von Kiew entfernt sieht man immer mal Militärtransporter, die mit Munitionskisten unterwegs sind. Offenbar gibt es auch ziemlich viele Freiwillige, da man in den Fahrzeugen immer wieder auch Personen mit Gewehren sieht. Ansonsten sind die Straßen recht leer. Aber es gibt viele Staus. Viele versuchen sich aus dem Land rauszuarbeiten.

Journalist Arndt Ginzel Arndt Ginzel (geboren 1972 in Spremberg) ist ein deutscher Investigativjournalist.Ginzel wuchs in Bautzen auf und studierte an der Universität Leipzig. Als freier Journalist arbeitet er mit zwei Partnern von Leipzig aus. Er arbeitet regelmäßig für deutsche Fernsehmagazine, wie zum Beispiel Frontal21 (ZDF) und Die Story im Ersten (ARD) und recherchiert zu unterschiedlichsten Themenbereichen aus dem In- und Ausland. In Sachsen wurde Ginzel durch Recherchen und Berichte zuletzt zum Mordpläne gegen Ministerpräsident Michael Kretschmer bekannt.

Wo befinden Sie sich gerade?

Ursprünglich wollten wir von Konstantinowka nach Kiew zurück. Wir mussten jetzt die Route ändern und versuchen irgendwie nach Lemberg zu kommen.

Sie versuchen das Land zu verlassen. Bekommen Sie Unterstützung?

Ja. Wir sind in sehr engem Austausch mit unseren Redaktionen und unserem Produzenten in Leipzig, die haben auch das Auswärtige Amt informiert. Wir haben Beratung und viele Telefonate und das funktioniert auch. Aber wir wissen zur Stunde noch nicht genau, wann und wie wir das Land verlassen können.

Von Thomas Lieb