Leipzig

Seit zwei Jahren stellt der Leipziger Fotograf Martin Neuhof auf seinem Blog „ Herzkampf“ Menschen aus der Region vor, die sich gegen Rassismus und Homophobie engagieren. Inzwischen ist das 80. Portrait erschienen – über Gisela, die mit der Initiative „Kleinzschocher ist bunt“ gegen rechtsradikale und antisemitischer Umtriebe in ihrem Stadtteil kämpft. Im Interview mit der LVZ blickt Martin Neuhof auf seine Fotoserie zurück.

Sie haben jetzt 80 engagierte Personen portraitiert. Ist es schwieriger oder leichter geworden, Menschen zu finden, die Ihr Gesicht gegen Rassismus und Homophobie zeigen wollen?

Es ist eher schwerer geworden, weil ich schon viele Initiativen fotografiert habe und neue zu finden oft gar nicht so leicht ist. Aber umso genauer man hinschaut, umso eher findet man auch neue Menschen und Initiativen, die sich engagieren und wichtige Dinge tun. Gerade in den ländlichen Regionen gibt es oft spannende Projekte, die ich oft gar nicht auf dem Schirm hatte.

Gibt es Shootings, die Ihnen aus den vergangenen Jahren besonders in Erinnerung geblieben sind?

Es ist sehr schwer aus 80 Personen ein paar hervorzuheben, da diese ja sehr unterschiedliche Dinge tun und alles was getan wird, sehr wichtig ist. Als Fotograf und Person haben mich die Treffen mit Sophia Tabea Salzberger, Annalena Schmidt, Lina Burghausen, Bodo Ramelow, Karamba Diaby oder Jakob Springfeld sehr beeindruckt. Jede dieser Personen versucht etwas zu bewirken und zieht mit der eigenen Erfahrung und Aura noch weitere Menschen mit. Dabei spielt auch das Alter nur eine untergeordnete Rolle. Jeder hat eine eigene Geschichte zu erzählen, das macht dieses „ Herzkampf“-Projekt ja so spannend.

Geplante Ausstellung wurde verschoben

Haben Sie sich ein Ziel gesetzt, wie viele Menschen Sie noch portaitieren wollen?

Ich möchte definitiv über die 100 Personen kommen. Durch Corona musste ich leider einige Shootings nach hinten verschieben und auch meine „ Herzkampf“-Ausstellung ist erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Es gibt ein paar Menschen, die ich definitiv noch vor meine Linse bekommen möchte. Die Highlights werden nicht ausgehen. Vielleicht wird es auch ein Projekt, was mich noch ein paar Jahre begleitet. Ich muss es halt neben meiner Selbständigkeit als Fotograf noch gestemmt bekommen. Bisher klappt es noch ganz gut.

Durch den Mord an George Floyd ist das Thema Rassismus weltweit stärker in den Fokus gerückt. Ändert das etwas an Ihrem Projekt?

Es braucht immer einen Auslöser, damit ein Thema große Aufmerksamkeit bekommt. Einerseits freue ich mich, dass dieses Thema endlich in den Mittelpunkt rückt. Anderseits macht es mich unfassbar traurig, dass es erst so einen tragischen Auslöser braucht, dass man das Offensichtliche, was uns schon immer umgibt, erst jetzt anfängt wahrzunehmen. Für „ Herzkampf“ möchte ich in Zukunft noch mehr die Sichtweisen von BIPoC (Black, Indigenous and People of Color) einfließen lassen. Diese Stimmen müssen gehört und unsere eigenen Sichtweisen hinterfragt werden.

Alle Portraits der „ Herzkampf“-Reihe: herzkampf.de

Von Matthias Puppe