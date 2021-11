Leipzig

Aufgrund der extremen Corona-Infektionszahlen in der Stadt Leipzig hat das Gesundheitsamt die aktive Kontaktverfolgung von Betroffenen weitgehend ausgesetzt. Das erklärte die Leiterin der Behörde, Regine Krause-Döring, am Montagabend in einem Video-Gespräch mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Aktuell würden demnach nur noch Fälle registriert, die per E-Mail selbst zurückmeldet werden. Anrufe bei den Betroffenen und Recherchen zu weiteren Infektionen im direkten Umfeld könnten aktuell nur noch bedingt stattfinden. Parallel dazu seien die Quarantäne-Kontrollen nach zunehmenden Verstößen noch einmal deutlich verstärkt worden.

„Durch die hohen Fallzahlen sind alle Gesundheitsämter an ihre Belastungsgrenzen gekommen. Teilweise kann die Weiterleitung der Fälle an das RKI nicht mehr erfolgen, deswegen ist davon auszugehen, dass die wahren Inzidenzzahlen noch höher liegen“, so Krause-Döring. Weil die Kontaktverfolgung eingeschränkt werden musste, „ist damit zu rechnen, dass potenziell infektiöse Personen nicht in Absonderung sind“, so die Leipziger Gesundheitsamtsleiterin.

Auch wenn Leipzig im innersächsischen Vergleich die niedrigsten Inzidenzen habe, sei die Lage in der Stadt nicht weniger dramatisch. „Das Personal ist am Limit, trotz Unterstützung von Bundeswehr, aus anderen Ämtern, mit 33 Stellen aus dem ÖGD-Pakt und der Ankündigung, dass nun auch Landesbeamte helfen werden.“ Weil auch in Leipzig Infektionen nicht mehr ausreichend identifiziert und übermittelt werden konnten, sei die Behörde dazu übergegangen, das Bearbeitungssystem vorübergehend zu ändern.

„Bis zu 1200 Anrufe pro Tag sind nicht zu schaffen“

„Seit Mitte November haben wir keine Anrufe der positiven Fälle mehr gemacht, auch keine Ermittlung. Bis zu 1200 Anrufe pro Tag sind einfach nicht zu schaffen“, so Krause-Döring. Deshalb werde seither mit der Quarantäne-Anordnung nur eine schriftliche Abfrage versendet, die per Mail beantwortet werden soll. In Folge dessen konnten zumindest die auf diesem Weg angegebenen Betroffenen wieder innerhalb von 24 bis 48 Stunden in Quarantäne geschickt werden.

„Parallel dazu haben wir die Quarantäne-Kontrollen nach oben gefahren und kontrollieren jetzt sieben Tag die Woche mit zwölf Teams“, so Krause-Döring weiter. Am Montag befanden sich 7900 Menschen in der Messestadt in Quarantäne. „Die Rate der Verstöße liegt zur Zeit bei drei Prozent.“ Das sind etwa 200 bis 300 nicht beachtete Isolationen. „Wir werden die Kontrollen deshalb jetzt noch einmal hochfahren“, kündigte die Amtsleiterin an.

Nach einen Höchststand von wöchentlich mehr als 900 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern habe sich die Inzidenz in Leipzig zuletzt etwas abgeschwächt. „Eine nachhaltige Trendwende ist aber noch nicht abzulesen, aber es zeigt, dass die schnellstmögliche Reduzierung der Kontakt doch zielführend ist“, analysierte Krause-Döring. Sollten die Infektionszahlen weiter sinken, will das Leipziger Gesundheitsamt wieder zur regulären Kontaktverfolgung zurückkehren.

Impfzahlen steigen – Corona-Ausbrüche in 20 Pflegeheimen

Durch die Einführung der 2G-Regelungen in der Stadt Leipzig zeigten sich inzwischen auch steigende Zahlen bei den Corona-Impfungen. „Es wurden vor vier Wochen 6200 Impfungen durchgeführt, in der vergangene Woche dann bereits fast 33.000. Vor vier Wochen kamen 719 Bürger zur Erstimpfung, in der vergangenen Woche waren es mehr als 5.000“, sie Leipziger Gesundheitsamtsleiterin.

Aktuell seien in der Messestadt 20 Altenpflegeheime von Corona-Ausbrüchen betroffen – mit 31 infizierten Seniorinnen und Senioren und 54 Corona-Fällen im Personal. „Dabei zeigt sich, dass ein nicht unerheblicher Teil des Personals ungeimpft ist“, sagte Krause-Döring. Zudem seien aktuell auch 48 Kindertagesstätten und 53 Schulen von Corona-Ausbrüchen betroffen.

