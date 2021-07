Leipziger Geologe warnt: „Vieles wird zugepflastert, um Parkraum zu schaffen“

Leipzig

Nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wird viel über die Ursachen diskutiert. Professor Christoph Zielhofer vom Institut für Geographie an der Uni Leipzig forscht zu den Wirkungen von Auenlandschaften. Im Interview kritisiert der Wissenschaftler die Flächen-Versiegelung in den Vorgärten und plädiert für den Rückbau der Auenlandschaften.

Herr Professor, in der Ursachenforschung der Hochwasser-Tragödien ist jetzt viel von falscher Flächenversiegelung die Rede. Stimmt das aus Ihrer Sicht?

Flächenversiegelung ist ein großes Problem. Erstens aus ökologischer Sicht, da Lebensraum zerstört wird aber auch aus Gründen des Hochwasserschutzes. Gerade in den städtischen Räumen führt Flächenversiegelung zu schnell überfluteten Straßenzügen und Kellern. Besonders kritisch sehe ich auch die zunehmende Flächenversiegelung in unseren eigenen Hausgärten.

Versiegelungen auf Privatgrund reduzieren

Warum?

Vieles wird zugepflastert um Parkraum zu schaffen aber auch um die ,Gartenpflege’ zu erleichtern. Hier können viele einen Beitrag leisten, um Flächenversiegelung zu reduzieren. Auch sehe ich hier die Kommunen in der Pflicht, diese könnten durch Regulierungen die Versiegelung auf Privatgrund reduzieren. Auf der anderen Seite führen die gewaltigen Niederschläge zu oberflächlichen Abfluss auch auf den nicht versiegelten Flächen. Die Wassermassen sind in dem Fall einfach zu groß, um im Boden zu versickern. Vor allem in den Mittelgebirgen ist das eine Gefahr.

Untere Havel gutes Beispiel für natürliche Auenräume

Sie plädieren für nachhaltige Nutzung von Auen. In den betroffenen Regionen gibt es aber offenbar gar keine mehr ...

Es gibt in der Tat Regionen, in denen die natürlichen Auenräume fast verschwunden sind. Andererseits werden aktuell auch Auenrevitalisierungen umgesetzt. Die Untere Havel ist hier ein Beispiel. Diese Konzepte gegen in die richtige Richtung, sind aber aus meiner Sicht nicht ausreichend. Vor allem bei der großflächigen Wiedervernässung der Moore und beim Schaffen von Retentionsräumen muss noch viel gemacht werden.

Was muss passieren, um den Auen wieder mehr Lebensspielraum zu geben?

Es geht viel um Nutzungsansprüche und –rechte, welche auf den ursprünglichen Auenräumen liegen. Eine Revitalisierung ist häufig mit einer Einschränkung der vorherigen Nutzung verbunden und von daher auch

meist mit Kosten verbunden. Wir brauchen Konzepte, die diese Kosten ausgleichen.

Zur Person Prof. Christoph Zielhofer(52) stammt aus dem Bergischen Land und ist in Overath nahe Köln aufgewachsen. Er ist seit 2019 Direktor des Instituts für Geographie an der Uni Leipzig und hat 2008 an der Uni Osnabrück habilitiert. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Gebiet der fluvialen Geomorphologie und dem Wirkungsgefüge von Mensch und natürlichen Prozessen in Auenlandschaften. Während der Flutkatastrophe 2002 in Sachsen er an der TU Dresden tätig und hatte auch damals beobachtet, wie bei Extremereignissen sich die Flüsse wieder in ihre alten Gerinne begehen.

Auch Sachsen musste nach den Fluten von 2002 und 2013 reagieren. Sind die richtigen Schlüsse gezogen wurden?

Viele Arbeiten waren Schritte in die richtige Richtung, insbesondere beim aktiven Hochwasserschutz wurde viel getan. Andererseits sind auch in Sachsen viele Auenräume nicht in einem naturnahen Zustand.

Auch Weiße Elster nicht mehr in natürlichem Flußbett

In der mitteldeutschen Braunkohleregion sind auch viele Flüsse begradigt worden. Die Pleiße in Leipzig läuft zum Teil noch unterirdisch. Tickt da eine Zeitbombe?

Soweit würde ich nicht gehen, aber in der Tat sehe ich Untersuchungs-, Diskussions- und möglicherweise auch Handlungsbedarf. Auch die Weiße Elster ist in vielen Bereichen südlich von Leipzig nicht mehr in ihrem natürlichen Flussbett und die Auen sind stark überformt worden, insbesondere auch das Relief der Aue.

Halten Sie dramatische Entwicklungen wie in Rheinland-Pfalz oder NRW auch in Sachsen für denkbar?

Ja, insbesondere in den Mittelgebirgsregionen aber auch in den Auen der Vorländer. Wir alle erinnern uns beispielsweise an das Weißeritz-Hochwasser 2002 und die Überflutung des Dresdener Hauptbahnhofs.

Versicherungssummen werden steigen

Was ist da als nächstes zu tun?

Es gibt nach wie vor einen sehr hohen Nutzungsdruck auf die städtischen Auenregionen. Ich halte es insbesondere für einen Fehler, Neubaugebiete oder eine Nachverdichtung in Auenräumen auszuweisen. Vielleicht sollte sich jeder potenzielle Bauherr als erstes fragen, kann das Bauprojekt überhaupt gegen Hochwasserschäden versichert werden? Ich bin mir sicher, die Versicherungssummen werden durch die Zunahme an Extremereignissen in den nächsten Jahren deutlich steigen.

Von André Böhmer