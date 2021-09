Islamabad/Leipzig

Die Welt schaut gebannt nach Afghanistan. Nach dem Abzug der Nato-Truppen hat die islamistische Terrororganisation Taliban wieder die Macht im Land übernommen. Der Leipziger Historiker und Journalist Markus Spieker (50) berichtet für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) aus Südostasien, konnte von dort zuletzt auch noch einmal nach Kabul reisen. Im LVZ-Interview erzählt er von seiner Arbeit in dem gefahrenvollen Land.

Herr Spieker, wie geht es Ihnen am Hindukusch?

Ich bin gerade erst aus Kabul zurück gekehrt, konnte zum Glück noch nach Pakistan ausreisen, bevor die Grenzen geschlossen werden. In der Zeit dort war ich ziemlich angespannt, weil natürlich immer die Gefahr von Anschlägen besteht. Jetzt bin ich dankbar, dass alles geklappt hat und die wesentlichen Dinge berichtet werden konnten.

Wie ist die Lage in der Stadt, wie gefährlich ist es für die Menschen dort?

Die Sicherheitslage ist nicht das größte Problem, der Islamische Staat/al-Qaida hält sich aus mir noch unbekannten Gründen bisher eher zurück. In den nächsten Monaten wird es vor allem um die humanitäre Situation gehen, die Not wächst jeden Tag. Der afghanische Staat ist pleite und jetzt ist eine vollkommen unerfahrene Regierung mit wenig bis gar keiner Kompetenz an der Macht – und das ist noch gelinde ausgedrückt. Es gibt ein strenges Regime der Taliban auf den Straßen, allmählich werden immer mehr Menschen aus dem öffentlichen Leben verdrängt, Frauen können sich nicht mehr artikulieren, es können keine Proteste mehr stattfinden. In Afghanistan etabliert sich jetzt eine Diktatur.

Zur Person Der 1970 in Duisburg geborene Markus Spieker ist promovierter Historiker und Journalist. Zwischen 2014 und 2018 leitete er das ARD-Studio in Neu-Delhi (Indien) und war als Korrespondent für Südostasien tätig. Inzwischen lebt er in Leipzig und arbeitet für den Mitteldeutschen Rundfunk als Regionalreporter. Aufgrund der sich überstürzenden Ereignisse in Afghanistan sandte ihn der MDR nach Pakistan, von wo aus er nach Afghanistan einreisen konnte. Gemeinsam mit seiner Kollegin Sybille Licht hat er zuletzt auch die Dokumentation „Der Abzug“ gemacht.

Afghanen freuen sich, dass überhaupt noch jemand da ist

Sie werden als ausländischer, vielleicht auch als deutscher Reporter wahrgenommen. Gibt es Reaktionen wie: Ihr habt uns im Stich gelassen?

Von den einfachen Afghanen hört man das nicht. Die freuen sich, dass überhaupt noch jemand da ist und berichtet. Es gibt auch keine Forderungen, dass wir jetzt verpflichtet sind, etwas zu tun. Um ehrlich zu sein, hatte ich in den sieben Tagen in Kabul aber auch nur ein eingeschränktes Sichtfeld. Bei Menschen, denen einst Versprechungen gemacht wurden, hört sich das sicher etwas anders an. Mich hat überrascht, dass auch die Taliban mir als deutschen Reporter gegenüber relativ höflich waren und keine offenen Revanchegelüste gezeigt haben. Man konnte eher den Eindruck gewinnen, dass sie sich freuen, wenn mal jemand nicht raus, sondern rein will. Klar ist natürlich: Die Taliban wissen, dass sie den Westen jetzt auch brauchen.

Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Menschen das Land noch verlassen wollen?

Es gibt einige Afghanen, die aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten noch abwarten können und später eine Flucht versuchen werden. Schwieriger ist es für politisch Verfolgte, für Menschen die sich für ausländische Initiativen engagiert haben und für ethnische Minderheiten wie die Hazara, die jetzt Diskriminierung oder Schlimmeres fürchten müssen. Die düsterste Prognose haben dabei aus meiner Sicht die afghanischen Frauen, die Lehrerinnen waren, Professorinnen, Künstlerinnen. Die stehen jetzt vor dem Nichts und sehen sich Hunderttausenden Taliban gegenüber, die sie zwingen werden, sie zu heiraten. Sie alle wollen so schnell wie es geht raus, aber die Grenzen sind geschlossen. Ich habe sehr oft die Bitte gehört, ob ich helfen kann. Das ist schon sehr bitter.

Markus Spieker in Kabul (Afghanistan). Quelle: MDR/Spieker

Handgeschriebene Taliban-Zettel als Sicherheit

Auf welche Strukturen können Journalisten in Afghanistan überhaupt noch zurückgreifen? Gibt es noch Pressezentren, Hotels für Ausländer?

Man braucht als ausländischer Journalist eine Genehmigung des Informationsministeriums – die häufig aus einem handgeschriebene Zettel irgendeines Talibanchefs besteht, auf dem Patrouillen gebeten werden, doch etwas nett zu sein. Sehr hilfreich ist tatsächlich die noch existierende afghanische Medienlandschaft. Es gibt viele kleine Firmen, aber auch große Nachrichtensender. Die können auch Kameramänner stellen, machen später den Schnitt von TV-Beiträgen und freuen sich natürlich über Aufträge. Die Mitarbeiter dort haben auch Regierungskontakte, fragen nach, ob Dinge möglich sind. Zudem ist das Internet in Afghanistan bisher noch in tadellosem Zustand. Die Frage ist allerdings, wie lange das alles noch so weitergeht.

Afghanistan ist trotz allem ein gefährliches Land. Was treibt sie an, sich den Gefahren auszusetzen?

Ich war zuvor schon vier Jahre lang Südostasien-Korrespondent und dabei immer mal wieder in Afghanistan. Ich nehme deshalb auch persönlich Anteil an den Geschehnissen in der Region. Dazu kommt, dass Afghanistan nun einmal zum Berichtsgebiet des MDR gehört und wir als Journalisten auch eine Verpflichtung sehen, der Welt von dort zu erzählen – natürlich immer auch in Abwägung der möglichen Gefahren. 

Gab es schon Momente, in denen sie dachten: Das Risiko ist zu groß, ich muss hier weg?

Ich bin immer auch in Kontakt mit Journalisten aus anderen Ländern, aus den USA, aus England, Frankreich und Japan. Man tauscht sich dann aus, wo der Grenzübertritt sicherer ist, wo es vielleicht Straßensperren geben kann. Dieser Informationsaustausch ist sehr wichtig. Dazu kommt natürlich die unbedingte Maßgabe: Wenn irgendwo ein zu hohes Risiko besteht, dann wird das nicht gemacht. Zuletzt gab es zum Beispiel Proteste in Kabul, bei denen es rabiat zuging. Auch ins Pandschir-Tal, wo noch gekämpft wird und die Taliban Berichterstattung verbieten, sind wir nicht gefahren.

Familiäre Unterstützung in Leipzig

Wie geht Ihre Familie damit um, dass sie in einem Krisengebiet arbeiten?

Eltern finden so etwas ja immer nicht so lustig, aber meine haben sich inzwischen daran gewöhnt. Meine Frau unterstützt mich zudem enorm. Alle wissen natürlich auch, dass ich kein klassischer Kriegsreporter bin. Es gibt andere Kollegen, die eine Sehnsucht zur Front haben und immer in hochbrisante Situationen fahren. Das ist nicht mein Ansatz. Bei mir überwiegt die Neugier: Sehen, was passiert – im Bewusstsein, dass dort auch andere Berichterstatter sind. Ich wäre nicht nach Afghanistan gefahren, wenn es vor Ort keine journalistische Infrastruktur geben würde und man nur „im Dschungel“ steht.

Wenn Sie zwischendrin wieder nach Hause nach Leipzig kommen: Wie schwer fällt es, mit dem Leid in Krisenregionen abzuschließen?

Abschließen zu können gehört natürlich irgendwie zur Berufsfähigkeit von Journalisten. Ich habe schlimme Überschwemmungen gesehen, Erdbeben in Nepal, das tägliche Elend in Ländern wie Bangladesch. Irgendwann fährt man wieder nach Hause. Ich bin dann häufig erst einmal intellektuell erschöpft von dem, was ich erlebt habe. Dann spüre ich aber auch große Dankbarkeit, wie gut es uns in Deutschland eigentlich geht. Deshalb gilt die Verpflichtung, über die Menschen in anderen Regionen zu berichten und auch zu helfen. Dabei sollte man aber auch wissen, dass die Welt sehr kompliziert ist und es keine einfachen Lösungen für die Probleme gibt.

Von Matthias Puppe