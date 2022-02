Leipziger Ärztin warnt: Angst vor Corona führt zum Unterschätzen von Lungenkrebs

Leipzig

Sylvia Gütz, die Chefärztin für Innere Medizin und Pneumologie am St. Elisabeth Krankenhaus in Leipzig, warnt: In Zeiten der Corona-Pandemie vernachlässigen viele Patientinnen und Patienten die Krebsvorsorge, erklärt sie am Weltkrebstag.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht bei der Diagnostik der Krebsfälle von einem Rückgang um 40 Prozent – nicht zuletzt wegen Corona – aus. Trifft sich das mit Ihren Erfahrungen?

Bei den Lungenkrebszentren haben alle, mit denen ich kommuniziert habe, tatsächlich einen Rückgang der Fälle konstatiert. Gleichzeitig wurden bei den Patientinnen und Patienten nach einer Aufnahme in die Klinik eine deutlich größere Symptomlast und Ausdehnung der Krankheit als das normalerweise der Fall ist, festgestellt. Das ganz große Problem zeigte sich vor allem in der zweiten Welle, als Viele aus Angst vor Corona nicht gekommen sind. Selbst Patientinnen und Patienten, bei denen bereits der Verdacht auf Lungenkrebs bestand, sagten vereinbarte Termine ab mit der Begründung: So lange ich keine Impfung habe, ist mir der Besuch einer Klinik zu gefährlich.

„Diagnostik wurde nicht aufgeschoben“

Mussten Sie Lungenkrebserkrankte in der Pandemie wieder nach Hause schicken?

Die Diagnostik und Behandlung von Lungenkrebspatientinnen und -patienten wurden in unserer Klinik nicht aufgeschoben. Auch Nachsorgetermine haben sich nicht verzögert. Es gab aber Fälle mit entsprechenden Beschwerden, die von ihrem Hausarzt zunächst krankgeschrieben wurden und zuhause bleiben sollten. Denn oftmals waren die Symptome ja ähnlich wie die bei einer Corona-Erkrankung.

Dr. Sylvia Gütz, Chefärztin der Abteilung für Innere Medizin I des St. Elisabeth-Krankenhauses in Leipzig. Quelle: St. Elisabeth

Was raten Sie Betroffenen?

Sich auf jeden Fall impfen zu lassen. Denn es sind ja Patientinnen und Patienten, die durch ihre Krankheit und ihre Therapie viel stärker als andere gefährdet sind. Die vorhandenen Daten für Tumorpatienten, insbesondere für Lungenkrebspatienten, besagen, dass das Risiko eines schweren Verlaufs im Falle einer Covid-Infektion besonders hoch ist.

„Impfung sorgte für mehr Sicherheit“

Hat die Möglichkeit einer Impfung dazu geführt, dass Betroffene ihre Scheu abgelegt haben?

Definitiv. Einerseits hat sicher die Zeit dafür gesorgt, dass Patientinnen und Patienten besser mit der Pandemie umzugehen gelernt haben. Anderseits war die Impfung zurecht ein Grund, sich sicherer zu fühlen.

Zur Person Sylvia Gütz ist seit Oktober 2020 Chefärztin für Innere Medizin und Pneumologie am St.-Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig. Sie hat an der Uni Leipzig studiert; ihre Ausbildung zur Internistin und zur Pneumologin absolvierte sie in der Robert-Koch-Klinik Leipzig, die sie später auch drei Jahre kommissarisch geleitet hat. Vor ihrem Wechsel zum St. Elisabeth war Gütz Chefärztin der Kliniken für Pneumologie und Kardiologie des Leipziger Diakonissenkrankenhauses.

Wie groß ist denn die Bugwelle unbehandelter Fälle?

Schwer zu sagen. Ab der zweiten Hälfte 2021 haben wir eine Vielzahl der Fälle behandeln können. Darüber hinaus wurden auch Patientinnen und Patienten herausgefischt, die durch ihre Covid-Erkrankung eine Bildgebung erhalten hatten, wo sich ein tumorverdächtiger Befund gezeigt hat. Aber ich denke, bei der Menge der bösartigen Tumore wird – wie auch in anderen Bereichen – noch Einiges auf uns zukommen.

„Screening lässt auf sich warten“

Astrazeneca hat eine Kampagne gehabt unter dem Motto „Krebs lässt sich nicht aufschieben“. Wie bewerten Sie das?

Ich fand es richtig wichtig, die Leute zu sensibilisieren. Deshalb habe ich mich da auch online mit einem Statement beteiligt. Eben, weil die Angst Vieler vor Corona größer war als der Wunsch, die eigene Tumorerkrankung diagnostizieren und behandeln zu lassen.

Was kann man denn Patientinnen oder Patienten empfehlen, die fürchten, dass sie eine Lungenkrebserkrankung haben?

Leider haben wir im Augenblick noch keine richtige Frühdiagnostik. Die Einführung eines Lungenkrebs-Screenings für Risikogruppen lässt noch auf sich warten. Deshalb muss man den Patientinnen und Patienten sagen: Geht mit entsprechenden Symptomen, beispielsweise einem länger bestehenden Husten, zum Hausarzt oder zur Hausärztin und lasst euch untersuchen.

Von Roland Herold