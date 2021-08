Dresden

Leipzig hat einen ganz dicken Brocken an Land gezogen: Für 46 Millionen Euro soll bis zum Jahr 2026 ein Super-Rechner errichtet werden. Der Neubau ist die Voraussetzung zu einem Campus für Künstliche Intelligenz (KI) – auf diesem Forschungsgebiet müssen gewaltige Datenmengen verarbeitet werden. Ziel ist, dass Leipzig und Sachsen in die europäische KI-Spitze vorstoßen. Die Landesregierung hat am Freitag grünes Licht für die Investitionen aus dem Strukturwandel-Fonds gegeben.

Gemkow spricht von einem „neuen Leuchtturm“

Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) spricht bereits von einem „neuen Leuchtturm“ und einem „Wissenschaftstanker“, von dem die gesamte Region profitieren werde. „Es geht nicht nur um die Erforschung der Künstlichen Intelligenz, sondern auch um Kooperationsprojekte von Wirtschaft und Wissenschaft und nicht zuletzt auch um die Ausbildung von IT-Fachkräften und KI-Experten“, erklärt Gemkow gegenüber der LVZ. Aufgrund des neuen Hochleistungsrechners könne ein Wachstumskern entstehen, „der letztlich zu neuen Anwendungen und damit Wertschöpfung führt“.

Neues KI-Kompetenzzentrum entsteht parallel an der Uni Leipzig

Das neue Rechenzentrum soll an der Universität Leipzig angesiedelt sein. Hier wird schon ab dem kommenden Jahr – gemeinsam mit der TU Dresden – eines von bundesweit fünf neuen KI-Kompetenzzentren aufgebaut werden. Die Entscheidung über den genauen Standort des Super-Rechners in Leipzig ist noch nicht endgültig gefallen, da auch dessen Abwärme optimal genutzt werden soll und dafür noch technische Fragen geklärt werden müssen. Das neue Rechenzentrum wird den Nationalen Hochleistungsrechner an der TU Dresden ergänzen.

Immer mehr Spitzenforschung siedelt sich an

Leipzig hatte zuletzt bereits den Zuschlag für eines von zwei Großforschungsprojekten erhalten, das später mit einem Jahresbudget von 170 Millionen Euro ausgestattet sein wird. Daneben hat unter anderem bereits die Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) in der Stadt ihren Sitz. Die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit („Cyber-Agentur“) entsteht ganz in der Nähe, am Flughafen Leipzig/Halle. Seit Längerem haben zum Beispiel auch das Max-Planck-Institut und das Helmholtz-Institut große Forschungseinrichtungen in Leipzig.

Auch Unternehmen sollen von neuem Super-Rechner profitieren

An den neuen Super-Rechner soll sich aber nicht nur Wissenschaft anschließen können. Es wird damit gerechnet, dass sich mindestens zwei Dutzend Start-up-Firmen rund um die Hochleistungs-Hardware ansiedeln werden. Durch diese Konzentration soll – gemeinsam mit dem neuen Kompetenzzentrum an der Universität – ein sogenannter KI-Campus mit internationalem Anspruch entstehen. Gleichzeitig können auch konventionelle Unternehmen aus dem gesamten mitteldeutschen Raum die Kapazitäten des neuen Rechners nutzen. Schätzungen gehen momentan davon aus, dass in diesem Zusammenhang neue Arbeitsplätze im dreistelligen Bereich entstehen werden.

Künstliche Intelligenz übernimmt menschliche Aufgaben

Unter Künstlicher Intelligenz versteht man die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Möglichkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. KI ermöglicht es technischen Systemen auch, mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. Dazu wird momentan in vielen Bereichen geforscht: Es geht beispielsweise um selbst fahrende Autos, Therapien für Tumorpatienten oder Hilfe in der Pflege.

Von Andreas Debski