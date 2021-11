Leipzig

Seit fünf Jahren arbeitet er bei dem Unternehmen Sonnen. „Eigentlich eine kurze Zeitspanne, aber in dieser Zeit hat sich eine Menge verändert“, sagt Sascha Koppe. Nicht nur für den Leipziger selbst, der bei dem Allgäuer Hersteller von Heimspeichern als Werkstudent angefangen hat und heute General Manager Europe ist. Der 28-Jährige meint vor allem, dass sich die Sicht in der Gesellschaft auf erneuerbare Energien stark gewandelt hat. „Noch vor einigen Jahren bin ich belächelt worden, wenn ich über Photovoltaik für den Hausgebrauch gesprochen habe, noch dazu, wenn ich zur Investition in Speichermöglichkeiten geraten habe.“

Heute gehe es eher darum, „welche Anlage bietet sich bei mir an, was kann sie und welcher Speicher passt zu meiner Solaranlage auf dem Dach“, sagt Koppe, der es kürzlich auf die Forbes-Liste der einflussreichsten Europäer unter 30 Jahren geschafft hat.

Das E-Auto wird an der Solaranlage geladen

Getrieben habe die Entwicklung ein Mix aus steigenden Energiepreisen und der Trend hin zur Elektromobilität. „Jede dritte Photovoltaik-Anlage statten wir heute mit einem Charger für Elektroautos aus“, ergänzt Sonnen-Chef Oliver Koch. Wer ein E-Auto habe, will kostengünstig fahren. Und nichts sei billiger und sauberer als der selbst erzeugte Strom.

Die Nachfrage treibt das Wachstum von Sonnen. Das Unternehmen hat gerade seine Produktion am Hauptsitz in Wildpoldsried (Bayern) erheblich erweitert. „Als ich 2014 bei Sonnen angefangen habe, galt es, die monatliche Produktion am Standort von rund 50 auf 500 Batterien zu erhöhen“, erinnert sich Oliver Koch, „das war damals ein gewagtes Vorhaben, da niemand wusste, wie sich der Markt entwickeln wird.“ Wer wollte damals schon Solarstrom vom Hausdach selbst speichern, erinnert sich Koch. Heute stelle Sonnen ein Vielfaches an Speichern her.

Erfolgreicher Neustart nach gescheitertem Experiment

Das Unternehmen, erklärt er, verdanke seine Existenz „einem fehlgeschlagenen Experiment“. Die Gründer – Christoph Ostermann und Torsten Stiefenhofer – verfolgten eigentlich die Idee, einen Batteriebausatz anzubieten, mit dem man sein Benzin- oder Dieselauto auf Elektroantrieb umrüsten kann. Daraus wurde nichts. Also suchten sie nach einem neuen Geschäftsmodell und kamen auf die Idee mit den Heimspeichern.

Anfangs sei das ein sehr mühseliger Job gewesen, denn sie mussten sprichwörtlich von Haus zu Haus ziehen, um Besitzer von Solaranlagen für die Sonnen-Speicher zu interessieren. Bestimmten anfangs noch Bleibatterien den Markt, startete Sonnen schon 2011 mit einer Lithium-Ionen-Batterie. Für Sonnen-CEO Koch noch heute „eine echte Pionierleistung“.

2019 stieg Ölriese Shell bei Sonnen ein

Er erzähle die Geschichte gern, sagt Koch, um zu zeigen, dass es immer Sinn mache, selbst kreativ zu werden, Ideen zu entwickeln und weiter zu verfolgen und sie den Bedürfnissen des Marktes anzupassen.

Das Wachstum, das die Allgäuer hingelegt haben, ist bemerkenswert. Die Umsätze kletterten von Jahr zu Jahr um 30 und mehr Prozent. Schon 2017 wurden 65 Millionen Euro erwirtschaftet.

Im Februar 2019 stieg dann der britisch-niederländische Mineralöl- und Erdgaskonzern Shell ein. Verkaufte Sonnen bis dahin rund 40.000 Heimspeicher, sind es heute schon rund doppelt so viele. Angaben zu Umsatz und Gewinn macht Sonnen seit der Übernahme nicht mehr. Mit der Werkserweiterung seien weitere Sprünge sehr wahrscheinlich. Denn dank Shell könne man den seit langem eingeschlagenen Weg der Internationalisierung effektiver und erfolgreicher fortsetzen, heißt es.

Weltweit hat Sonnen heute 800 Beschäftigte

Schon 2015 startete das Unternehmen mit einem eigenen Team in Italien, ein Jahr später verkaufte es auch in England und bald darauf in Australien seine Heimspeicher-Systeme. Heute hat Sonnen zudem Kunden in Dänemark, Spanien, Belgien und in den USA, zählt weltweit mehr als 800 Mitarbeiter und produziert außer im Allgäu auch in Atlanta und Adelaide.

Neben dem Verkauf von Speichern verfolgt die Firma seit etwa sechs Jahren das Ziel der Vernetzung seiner Kunden. „Mit der Sonnen-Community wurden wir zum Energieanbieter“, erklärt Sascha Koppe. Dahinter stecke die Idee, Strom nicht nur selbst zu erzeugen und zu speichern, sondern auch mit anderen zu teilen. So werden Haushalte und Erzeuger von erneuerbaren Energien auf Wunsch miteinander vernetzt, um sich gegenseitig mit Strom auszuhelfen. Denn wenn die Sonne in Bayern scheint, muss das in Hamburg ja nicht unbedingt auch so sein.

„Zugleich stellen Batterie-Besitzer einen Teil ihres gespeicherten Stroms für das öffentliche Netz zur Verfügung, wenn sie ihn gerade nicht benötigen“, so Koppe. Somit könnten Schwankungen im Stromnetz „schnell und unkompliziert“ ausgeglichen werden.

„Wir sind die erste Verteidigungslinie vor den Großerzeugern“

Koch ergänzt: „Tausendfach vernetzt entsteht aus vielen kleinen Speichern ein großer Speicher.“ Mit solch einem virtuellem Kraftwerk unterstütze man den Netzbetreiber in der jeweiligen Region. „Wenn der gerade merkt, dass zu wenig Strom im Netz ist, dann bekommen tausende Batterien ein Signal zum Entladen und stellen so genügend Energie zur Verfügung.“ Sind die Netze hingegen überlastet, kann Sonnen für seine Kunden billigen Strom abnehmen.

Das Stromnetz in die eine oder andere Richtung zu stabilisieren, passiere hunderte Male am Tag – meistens nur für kurze Zeit. „Das Geld, das wir damit verdienen, geben wir zum Teil an unsere Kunden weiter“, sagt Koch. „Wir sind so etwas wie die erste Verteidigungslinie, dann erst springen andere Großerzeuger ein, um das Netz zu stabilisieren.“

Das höre sich einfach an, so der Sonnen-Chef weiter, „ist es aber nicht“. Die hiesige Regulatorik oder die immer wieder aufgeschobene Einführung der Smart Meter – digitale und internetfähige Stromzähler – seien weiterhin die größten Hürden bei der Umsetzung dieser neuen Technologie. Schwierigkeiten gebe es aber auch im Ausland, weil die Strommärkte in jedem Land anders seien und anderen Gesetzen gehorchten. Er wünsche sich deshalb eine möglichst einheitliche europäische Regulierung, um die Vernetzung und damit auch die Energiewende schneller voranzutreiben.

Obwohl der Neubau von Photovoltaikanlagen – bedingt durch Förderkürzungen – lange Jahre rückläufig war, gab es im Geschäft mit Speichern einen ungebrochenen Boom. In Deutschland gibt es heute nach Angaben des Bundesverbandes Energiespeichersysteme (BVES) rund 300.000 Batteriespeicher.

Sonnen-Chef Koch glaubt, dass die Kunden sich auch unabhängig von staatlicher Förderung für die Nutzung von Solarenergie entscheiden würden. Die Zahlen für Speicher, aber auch für den Neubau von Solaranlagen geben ihm da recht. Im Jahr 2020 seien bundesweit 184.000 Solaranlagen neu installiert worden – davon allein 151.000 im Segment bis 10 Kilowatt Peak, dem Maß für die Leistung einer Photovoltaikanlage. Also vor allem in privaten Haushalten. „Das waren mehr als im Solarboomjahr 2011.“

Von Andreas Dunte