Leipzig

Mehr als zwei Wochen, nachdem der Musiker Gil Ofarim einem Mitarbeiter des Leipziger „Westin“ vorgeworfen hat, ihn antisemitisch beleidigt zu haben („Pack deinen Stern ein“), hat das Hotel seine internen Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen.

Man habe „das Geschehen in der Lobby des Hotels rekonstruiert“ und sei „unter Berücksichtigung aller verfügbaren Beweismittel zum Ergebnis gekommen“, dass es keine Gründe gebe, strafrechtliche oder „arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen den beschuldigten Mitarbeiter zu ergreifen“, heißt es in einer Erklärung. Man habe „daher entschieden, dass entsprechende Maßnahmen gegen den Mitarbeiter nicht eingeleitet werden“.

Gäste und Mitarbeiter wurden identifiziert

Gleich nach Bekanntwerden des Vorwurfs habe das Hotel eine „spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei mit einer unternehmensinternen Ermittlung und der Erstellung eines Gutachtens zu dem Vorfall beauftragt“. Die Anwälte hätten alle Gäste und Mitarbeiter identifiziert, die sich zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Vorfalls ebenfalls an der Rezeption befanden – und sie, sofern sie bereit dazu waren, als Zeugen befragt. Außerdem habe man aus Akten der Staatsanwaltschaft polizeiliche Vernehmungen von Zeugen verwenden können, die nicht gegenüber dem Hotel aussagen wollten.

Videoforensiker analysierte Video-Aufnahmen

Zusätzlich habe die Kanzlei einen Videoforensiker engagiert, der die Aufnahmen der Überwachungskameras in und am Hotel besser kenntlich gemacht haben soll. Dabei dürfte es um die Vermutung gehen, dass Ofarim zum Zeitpunkt des Check-Ins gar keine Davidstern-Kette getragen haben soll. Die LVZ konnte die Aufnahmen einsehen und berichtete darüber. Der Sänger bestreitet das. Er behauptet, durchgängig seine Kette getragen zu haben.

Letztlich fertigte die Kanzlei des „Westin“ ein Gutachten von 118 Seiten an, das sie auf Wunsch der Staatsanwaltschaft auch den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellte, die den Fall weiter bearbeiten. Laut Tag24 hat die Staatsanwaltschaft Dirk Labudde, Professor für digitale Forensik an der Hochschule Mittweida, beauftragt, die Aufnahmen aus der Hotellobby weiter auszuwerten. Neben der Frage, ob Ofarim eine Kette trug, sollen auch Lippenbewegungen der anwesenden Personen analysiert werden.

Mitarbeiter kehrt vorerst nicht ins Westin zurück

Der Mitarbeiter, der nun zumindest aus Sicht des Hotels als freigesprochen gilt, soll aufgrund von „massiven Anfeindungen“, denen er nach wie vor ausgesetzt sei, aber noch nicht wieder an die Rezeption zurückkehren. Nach LVZ-Informationen befindet er sich mit seiner Partnerin in einem Hotel in Süddeutschland.

Von Josa Mania-Schlegel