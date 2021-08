Leichenteile im Erzgebirge gefunden 

Erzgebirge

Nach dem Fund von Leichenteilen in Gornau im Erzgebirge sucht die Polizei weiter nach Spuren. Dabei kam am Freitag auch eine Drohne zum Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

Die Suche werde allerdings durch Regen erschwert. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.Bislang ist noch unklar, ob die Leichenteile von einem Mann oder einer Frau stammen. Eine Identifizierung ist laut Polizeiangaben derzeit nicht möglich. Die Körperteile werden jedoch in der Rechtsmedizin untersucht.Die Polizei hatte am Donnerstagnachmittag nach einem Bürgerhinweis die Leichenteile an einem Feld nahe der Bundesstraße 174 gefunden. Die Einsatzkräfte sperrten den Fundort ab und waren mit einem Hubschrauber und einem Spezialhund vor Ort.

Von RND/dpa