Lehrerverband kritisiert Sachsen und Thüringen: „Gehen gefährlichen Weg“

Der Deutsche Lehrerverband (DL) kritisiert Sachsen und Thüringen hinsichtlich der Aufhebung von Abstandsregelungen und Kleingruppen in Schulen. „So sehr wir uns als Lehrkräfte, Schüler und Eltern die Rückkehr zu einem normalen Schulbetrieb dringlichst wünschen, so sehr lehnen wir es aber auch ab, dass Schulen zum freien Experimentiergelände für den Umgang mit der Gesundheit von Schülern, Lehrern und Familienangehörigen werden“, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. Die jüngsten Infektionsausbrüche in Restaurants und Kirchen zeigten, „was passieren kann, wenn Infizierte mit größeren Gruppen in geschlossenen Räumen aufeinander treffen.“

Jüngere Kinder hätten zwar im Vergleich zu Erwachsenen leichtere Krankheitsverläufe, trügen allerdings aufgrund der höheren Kontakte wesentlich zum Infektionsgeschehen bei, so Meidinger. „Der Verweis von einzelnen Landesregierungen darauf, dass man den Gesundheitsschutz statt durch Abstandsregeln bei Rückkehr aller Schüler durch räumliche Isolierung von Lerngruppen gewährleisten wolle, ist reine Augenauswischerei“, argumentiert er. Wer bis zu 1500 Schüler in einzelne Schulgebäude hineinlasse, könne enge Kontakte zwischen nicht verhindern und einschränken. „ Thüringen und Sachsen gehen einen sehr gefährlichen Weg, wenn sie ihre Pläne zur vollständigen Öffnung von Schulen fortsetzen“, so Meidinger weiter.

Zudem bemängelte er, dass weder Thüringen noch Sachsen bei einer vollständigen Öffnungen auch verpflichtende, regelmäßige Tests durchführen wolle. Auf diese Art und Weise schaffe man eine riesige Blackbox, bei der niemand auftretende Infektionsfälle und Infektionsketten zurückverfolgen könne.

Unterricht in Klassenverbänden

Sachsen verfolgt seit dem 18. Mai einen Strategiewechsel bei der Wiedereröffnung der Schulen und Kitas im Freistaat. Während in Gymnasien und Oberschulen bis auf Weiteres gestaffelt in Kleingruppen unterrichtet wird und die Kinder und Jugendlichen je nach Personalsituation vor Ort zu vereinzelten Präsenztagen in die Einrichtungen kommen, werden Grundschüler und Kita-Kinder in Sachsen inzwischen wieder täglich und im kompletten Klassen- oder Gruppenverband betreut. Grundlage für das Konzept bildet die Einschätzung, dass Kinder weniger infektiös seien und dass eine Kontrolle von Infektionen über die Trennung von Klassen ebenfalls gelingen kann. Thüringen hat angekündigt, dem sächsischen Vorbild folgen zu wollen.

Der Deutsche Lehrerverband ist laut eigener Angaben die größte Pädagogen-Organisation außerhalb der Gewerkschaften. In ihm sind bundesweit 165.000 Lehrer organisiert. Seit 2017 ist der Gymnasiallehrer Heinz-Peter Meidinger Vorsitzender des Verbands. Meidinger leitet eine Schule in Bayern.

Von Matthias Puppe