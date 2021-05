Dresden

In Sachsen zieht es immer mehr angehende Lehrerinnen und Lehrer aufs Land – dennoch können längst nicht alle freien Stellen in den Schulen besetzt werden. „Wir müssen deshalb junge Leute noch stärker motivieren, auch in den ländlichen Regionen zu unterrichten“, sagt Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) der LVZ.

Der Freistaat habe bereits die bestbezahlten Referendare in ganz Deutschland – sofern sie sich für den ländlichen Raum entscheiden, erklärt Piwarz: „Wir zahlen für alle, die sich fünf Jahre für eine ländliche Region verpflichten, einen Anwärtersonderzuschlag von monatlich 1053 Euro oben drauf.“ Das heißt: Referendare gehen mit etwa 2500 Euro brutto nach Hause.

Mehr Absolventen bleiben in Sachsen

Aktuell absolviert fast jeder dritte Lehrer-Anwärter eine Ausbildung in einer sogenannten Bedarfsregion, die im Prinzip – außer Leipzig und Dresden – den gesamten Freistaat umfasst. Mit 640 von 2046 Referendaren ist ein neuer Bestwert erreicht worden. Hinzu kommt: Studienabgänger verlassen immer seltener Sachsen. „Aus den 60 Prozent, die in der Vergangenheit nach dem Studium in Sachsen blieben, sind inzwischen 80 Prozent und mehr geworden“, sagt Piwarz. Dazu trägt auch die Verbeamtung bei, die seit 2019 für Lehrerinnen und Lehrer bis 42 Jahre möglich ist: 90 Prozent des Nachwuchses nutzen dieses Angebot. Bislang haben sich bereits 6330 der insgesamt 34.000 Lehrkräfte verbeamten lassen.

Immer noch zu wenig Bewerber

Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es ein entscheidendes Manko: Obwohl in den vergangenen Jahren die Studienplätze schrittweise erhöht wurden, ist die Zahl der Bewerber zu gering. „Ich kann nur hoffen, dass mehr junge Menschen sagen: Das ist ein Beruf für mich“, gesteht Sachsens Kultusminister gegenüber der LVZ ein – und hofft auf mehr Wertschätzung auch aufgrund der häuslichen Erfahrungen während der Corona-Krise.

Denn der Bedarf bleibt immens: Allein in diesem Schuljahr wird mit dem Abgang von 1400 bis 1500 Lehrerinnen und Lehrern gerechnet, die in Rente gehen. Doch nicht nur diese Lücke muss geschlossen werden: Im neuen Doppelhaushalt sind weitere 600 zusätzliche Stellen bis Ende 2022 vorgesehen, die ebenfalls besetzt werden müssen.

Im Frühjahr konnten Stellen nicht besetzt werden

Allerdings konnten bereits in diesem Jahr die zum 1. Februar und 1. Mai ausgeschriebenen 600 Stellen nicht komplett vergeben werden und mussten immerhin 45 frei bleiben. Eingestellt wurden letztlich 393 ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sowie 162 Seiteneinsteiger, womit deren Quote von 29 Prozent weiterhin hoch ist. „Wir merken noch immer zwei Ungleichgewichte: Es gibt weiterhin überdurchschnittlich viele angehende Gymnasiallehrer – und diese wollen dann alle nur nach Leipzig, vielleicht noch nach Dresden“, erklärt Sachsens Kultusminister. Es mangele also – trotz aller finanziellen Anreize – an grundständig ausgebildeten Bewerberinnen und Bewerbern sowie der Bereitschaft, in ländliche Regionen zu gehen.

Zahl der Studienabgänger ist gesunken

Die Absolventenzahlen der vergangenen Jahre unterstreichen diese Aussagen. So haben vor vier Jahren insgesamt 1291 angehende Lehrerinnen und Lehrer ihr Studium in Sachsen abgeschlossen – im Jahr 2019 sind es nur 1004 gewesen (aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor). Mit 497 beziehungsweise 397 Studienabgängern war das Gymnasium die eindeutig favorisierte Schulart. Dagegen spezialisiert sich jeweils nur etwa jeder zehnte Lehramtsstudierende auf die Oberschule oder die Sonderpädagogik, wo laut Piwarz ein enormer Bedarf herrscht.

Kultusminister will „Run auf Gymnasien mehr begrenzen“

Zugleich wirbt der Kultusminister, eine Stelle jenseits von Leipzig oder Dresden anzunehmen: „In der etwas ruhigeren, familiäreren Umgebung ist der Berufseinstieg häufig viel einfacher.“ Außerdem müsse man „den Run auf die Gymnasien mehr begrenzen, denn auch Oberschulen haben breit gefächerte Möglichkeiten“. Letztlich weiß aber auch Piwarz: „Bei den Studenten gibt es nicht nur monetäre Interessen, sondern es muss natürlich auch vom eigenen Lebensstil her passen.“

Von Andreas Debski